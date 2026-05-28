«Ο Σπανούλης ζήτησε επιπλέον χρόνο για να απαντήσει στον Ερυθρό Αστέρα»

Νέες πληροφορίες έρχονται για το θέμα του Βασίλη Σπανούλη σχετικά με το που θα συνεχίσει την καριέρα του. Άρης και Ερυθρός Αστέρας φαίνεται πως αυτή τη στιγμή είναι οι δύο επικρατέστερες επιλογές για τον 44χρονο προπονητή με τα νεότερα να προκύπτουν από τη Σερβία

Σύμφωνα με με την ιστοσελίδα «maxsports.rs» ο Σπανούλης φέρεται να ζήτησε επιπλέον χρόνο για να δώσει την τελική του απάντηση στην πρόταση που του κατέθεσε η ομάδα του Βελιγραδίου. Αν αυτό έγινε προκειμένου να μελετήσει καλύτερα την πρόταση του Άρη, ή έχει προκύψει κάποια άλλη εξέλιξη δεν διευκρινίζεται.

«Αυτή η απάντηση του Σπανούλη δεν σημαίνει ότι τελείωσε η ιστορία μεταξύ του θρύλου του ευρωπαϊκού μπάσκετ με τον Ερυθρό Αστέρα αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τελική απόφαση, πολλώ δε μάλλον οριστική συμφωνία. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εκκρεμότητα. Ο νεαρός τεχνικός δεν αποδέχθηκε αλλά ούτε και απέρριψε την πρόταση», αναφέρει μεταξύ άλλων το εν λόγω δημοσίευμα.

Εν συνεχεία τονίζει πως ο Ερυθρός Αστέρας εξετάζει και τις άλλες επιλογές που έχει στη λίστα του για την τεχνική ηγεσία. Αυτοί είναι Ντέγιαν Ράντονιτς (έχει καθίσει στον πάγκο της δύο φορές, με τελευταία τη διετία 2020-22)και Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς (ο τεχνικός της Εθνικής Σερβίας και πρώην του Αστέρα τη σεζόν 2017-19), σημειώνοντας ότι «πρόκειται για εξίσου σοβαρές επιλογές οι οποίες έχουν αυξήσει τις πιθανότητές τους».

Τέλος αναφέροντας την θέση του ατζέντη του Βασίλη Σπανούλη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, σε δηλώσεις του είχε αποκαλύψει πως η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα και καθώς οι τελικές επαφές θα πραγματοποιηθούν στις αρχές του Ιούνη.