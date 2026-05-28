Ανοίγει η αυλαία των Πανελλαδικών – Την Παρασκευή στη «μάχη» οι μαθητές των Γενικών Λυκείων

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, με περίπου 100.000 υποψηφίους –τελειόφοιτους και αποφοίτους προηγούμενων ετών– να ετοιμάζονται να περάσουν το κατώφλι των εξεταστικών κέντρων σε όλη τη χώρα.

Η αρχή γίνεται την Παρασκευή 29 Μαΐου για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων, ενώ μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, ρίχνονται στη «μάχη» και οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων, σηματοδοτώντας την κορύφωση μιας απαιτητικής σχολικής χρονιάς.

Το υπουργείο Παιδείας δηλώνει πλήρως προετοιμασμένο, με όλες τις διαδικασίες να έχουν οργανωθεί μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, ώστε οι εξετάσεις να διεξαχθούν χωρίς προβλήματα και απρόοπτα.

«Μάχη» για 68.788 θέσεις

Φέτος, περίπου 80.000 υποψήφιοι από τα ΓΕΛ και 20.000 από τα ΕΠΑΛ θα διεκδικήσουν μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και την εισαγωγή τους σε παραγωγικές σχολές.

Το ενδιαφέρον για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας παραμένει ισχυρό, λόγω της προοπτικής άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης, παρότι οι διαθέσιμες θέσεις παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με πέρυσι.

Ενδεικτικά, στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. προβλέπονται 83 θέσεις, στη Σχολή Αστυφυλάκων 900 (μειωμένες κατά 100), ενώ στο Λιμενικό Σώμα θα εισαχθούν 24 δόκιμοι σημαιοφόροι και 100 λιμενοφύλακες. Στην Πυροσβεστική Ακαδημία αντιστοιχούν 70 θέσεις για αξιωματικούς και 260 για πυροσβέστες.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μετά από διαδοχικές συσκέψεις με τους αρμόδιους φορείς, απευθύνει μήνυμα ψυχραιμίας και αυτοπεποίθησης προς τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους, επισημαίνοντας ότι οι Πανελλαδικές αποτελούν μια σημαντική, αλλά όχι καθοριστική δοκιμασία για τη ζωή των νέων. Όπως τονίζει, ακόμη και μια κακή επίδοση σε ένα μάθημα δεν αναιρεί τη συνολική προσπάθεια.

Παράλληλα, ειδικοί συστήνουν στους μαθητές να διαχειριστούν το άγχος των τελευταίων ημερών, δίνοντας έμφαση στην ξεκούραση, τη σωστή διατροφή και την ψυχική ισορροπία.

Στο ίδιο πλαίσιο, λειτουργεί ήδη το Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1550, προσφέροντας δωρεάν βοήθεια σε μαθητές και γονείς έως τις 30 Ιουνίου.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων ξεκινά για τα ΓΕΛ την Παρασκευή 29 Μαΐου.

Αναλυτικά:

Παρασκευή 29 Μαΐου 2026: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026: Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026: Ιστορία, Φυσική, Οικονομία

Για τα ΕΠΑΛ, η έναρξη γίνεται το Σάββατο 30 Μαΐου με τα Νέα Ελληνικά, ενώ τα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν από 2 έως 16 Ιουνίου. Τα ειδικά μαθήματα και οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ θα πραγματοποιηθούν εντός Ιουνίου.

Τέλη Ιουνίου οι βαθμολογίες, ένα μήνα μετά οι βάσεις

Οι εξετάσεις αρχίζουν καθημερινά στις 08:30, με τους υποψηφίους να πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης για τα περισσότερα μαθήματα είναι τρεις ώρες.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα, οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουνίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ θα δοθούν στη δημοσιότητα από τα τέλη Ιουλίου έως τις αρχές Αυγούστου.