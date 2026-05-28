Γάζα: Με βραβείο θα τιμηθούν φωτορεπόρτερ που διακινδύνευσαν τη ζωή τους για να μεταδώσουν την αλήθεια
Κόσμος 28 Μαΐου 2026, 21:59

Γάζα: Με βραβείο θα τιμηθούν φωτορεπόρτερ που διακινδύνευσαν τη ζωή τους για να μεταδώσουν την αλήθεια

Το βραβείο θα απονεμηθεί στη Μασσαλία σε εκπροσώπους των πρακτορείων ειδήσεων AFP, AP, Reuters που εργάζονται στη Γάζα

Η «χρυσή πένα» για την ελευθερία του Τύπου θα απονεμηθεί τη Δευτέρα σε φωτορεπόρτερ και video journalist τριών διεθνών πρακτορείων ειδήσεων (AFP, AP, Reuters), που εργάζονται στη Γάζα για να καταγράψουν τον πόλεμο με κίνδυνο τη ζωή τους, ανακοίνωσε σήμερα η Παγκόσμια Ένωση Εκδοτών Ειδήσεων (World Association of News Publishers- WAN-IFRA).

«Oι δημοσιογράφοι της Γάζας καταγράφουν τον θάνατο, την καταστροφή και τον ανθρώπινο πόνο με πρωτόγνωρη ένταση»

Το βραβείο θα απονεμηθεί στη Μασσαλία σε εκπροσώπους αυτών των τριών πρακτορείων ειδήσεων, μεταξύ άλλων στον φωτορεπόρτερ Μοχάμεντ Αμπέντ, που εργαζόταν στη Γάζα για το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) έως τον Απρίλιο του 2024, προτού ενταχθεί στο γραφείο στο Κάιρο.

«Δυόμιση και πλέον χρόνια, οι δημοσιογράφοι της Γάζας καταγράφουν τον θάνατο, την καταστροφή και τον ανθρώπινο πόνο με πρωτόγνωρη ένταση», εξηγεί η δημοσιογραφική ένωση WAN-IFRA, η οποία πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη το 77ο Διεθνές Συνέδριο Ενημερωτικών Μέσων, σε συνεργασία με το CMA Media, μιντιακό σκέλος της εταιρείας CMA CGM.

«Είναι τόσο θύματα του πολέμου όσο και αρθρογράφοι ενός πολέμου που ξέσπασε, και συνεχίζεται, γύρω τους», συμπλήρωσε η οργάνωση. Το βραβείο τιμά επίσης τους συναδέλφους τους στη Γάζα που τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν καθώς έκαναν τη δουλειά τους για να καταγράψουν τον πόλεμο που διεξάγει ο ισραηλινός στρατός μετά τις επιθέσεις της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023.

Μικρός Παλαιστίνιος μπροστά σε συντρίμμια κτιρίου στην πόλη της Γάζας. Πηγή φωτογραφίας: REUTERS/Mahmoud Isaa

Περισσότεροι από 220 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από το Ισραήλ από τον Οκτώβριο του 2023

Σύμφωνα με έναν απολογισμό των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα στα τέλη του 2025, περισσότεροι από 220 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από τον Οκτώβριο του 2023 από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα, εκ των οποίων τουλάχιστον 70 κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ισραηλινός στρατός διαβεβαιώνει πως δεν στοχεύει ποτέ εσκεμμένα δημοσιογράφους. Μετά την 7η Οκτωβρίου, εντούτοις, παραδέχθηκε την εξόντωση στη Γάζα ενός αριθμού επαγγελματιών του Τύπου, τους οποίους κατηγορεί πως ήταν «τρομοκράτες», μέλη της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς ή άλλων παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων.

Η WAN-IFRA υπενθυμίζει πως το κράτος του Ισραήλ απέκλεισε την πρόσβαση σε ξένους δημοσιογράφους στη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη του πολέμου για λόγους ασφαλείας, με εξαίρεση κάποιους δεκάδες δημοσιογράφους που τους επετράπη να μεταβούν στον θύλακα περιστασιακά, υπό τη συνοδεία του στρατού του.

Περισσότεροι από 72.800 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά στρατιωτικά αντίποινα της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο έδαφός του, εκ των οποίων περισσότεροι από 900 μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου του 2025, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που βρίσκεται υπό την εξουσία της Χαμάς και οι αριθμοί του οποίου κρίνονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου που πραγματοποίησε στο Ισραήλ η ισλαμιστική οργάνωση, η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 1.221 ανθρώπων από την ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του AFP.

Business
Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»

Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»

Vita.gr
«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

Business
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου»
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Financial Times: Εννέα χώρες αποχωρούν από τον συνασπισμό που εξοπλίζει την Ουκρανία
Μεταστροφή 28.05.26

Financial Times: Εννέα χώρες αποχωρούν από τον συνασπισμό που εξοπλίζει την Ουκρανία

Από τις 18 έγιναν μόνο 9 οι χώρες που συμμετέχουν στην τσεχική πρωτοβουλία για τον εξοπλισμό του Κιέβου. Η Ουκρανία χάνει ραγδαία τη διεθνή στήριξη που απολάμβανε

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης
Μέση Ανατολή 28.05.26

Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης

Ιρανική πηγή δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο ολοκληρώθηκε. Όταν οριστικοποιηθεί, θα ενημερώσει τόσο εκείνον όσο και τους πολίτες.

Το Ισραήλ καταγγέλλει ως «επαίσχυντη και παράλογη» την εγγραφή στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για εγκλήματα σεξουαλικής βίας
Μέση Ανατολή 28.05.26

Το Ισραήλ καταγγέλλει ως «επαίσχυντη και παράλογη» την εγγραφή στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για εγκλήματα σεξουαλικής βίας

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο ΟΗΕ είναι «πολιτικοποιημένος και διεφθαρμένος θεσμός» που στοχοποιεί το Ισραήλ. Αφορμή για την ένταξή του στη μαύρη λίστα, οι καταγγελίες για σεξουαλική βία εναντίον Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Ελβετία: Τρομοκρατική ενέργεια για την αστυνομία η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό
«Απεχθής ενέργεια» 28.05.26

Ελβετία: Τρομοκρατική ενέργεια για την αστυνομία η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό

Σύμφωνα με την αστυνομία στην Ελβετία, το 2015 είχαν υπάρξει καταγγελίες στην αστυνομία σε βάρος του υπόπτου. Αφορούσαν διασπορά προπαγάνδας για λογαριασμό της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Ισραήλ: Διέκοψε κάθε επαφή με τον Γκουτέρες λόγω της λίστας με τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης
Οργισμένη δήλωση 28.05.26

Διέκοψε κάθε επαφή με τον Γκουτέρες το Ισραήλ λόγω της λίστας με τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης

Η αποστολή του Ισραήλ στον ΟΗΕ δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι δεν θα έχει καμία επαφή με το γραφείο του γενικού γραμματέα όσο ο Γκουτέρες υπηρετεί ως επικεφαλής του οργανισμού.

Βόρεια Μακεδονία: Η κυβέρνηση απέρριψε αίτημα για δημοψήφισμα για την αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας
Κόσμος 28.05.26

Βόρεια Μακεδονία: Η κυβέρνηση απέρριψε αίτημα για δημοψήφισμα για την αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας

Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στη Βόρεια Μακεδονία, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ζήτησε από την κυβέρνηση Μίτσκοσκι να προκηρύξει δημοψήφισμα για να απεμπλακεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας

Πορτογαλία: Έρευνα στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος σε σχέση με υπόθεση διαφθοράς
Κόσμος 28.05.26

Έρευνα στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Πορτογαλία σε σχέση με υπόθεση διαφθοράς

Πέντε πρόσωπα έχουν συλληφθεί και άλλα 37 έχουν τεθεί υπό εξέταση, ανέφερε η αστυνομία στην Πορτογαλία, διευκρινίζοντας ότι διενηργησε έρευνα σε 60 κατοικίες και άλλους 32 τόπους

Axios: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία – Απομένει η τελική έγκριση του Τραμπ
Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος 28.05.26 Upd: 18:05

Axios: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία – Απομένει η τελική έγκριση του Τραμπ

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης, αλλά αυτός δεν το υπέγραψε αμέσως, λέει το Axios - Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Ιράν

COP31: Η διοργανώτρια Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο από τις προετοιμασίες της συνόδου για το κλίμα
Politico 28.05.26

COP31: Η διοργανώτρια Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο από τις προετοιμασίες της συνόδου για το κλίμα

Σε δύσκολη θέση έχουν έρθει οι Βρυξέλλες, καθώς η Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο. Η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει τη Λευκωσία και αρνείται να απαντήσει ακόμη και στα αιτήματα για συναντήσεις, παρόλο που ασκεί την προεδρία της ΕΕ.

Νίκη για τους εργαζόμενους AI της Samsung: Η απεργία στη νότια Κορέα οδήγησε σε μπόνους ύψους 350.000 ευρώ
Κόσμος 28.05.26

Νίκη για τους εργαζόμενους AI της Samsung: Η απεργία στη νότια Κορέα οδήγησε σε μπόνους ύψους 350.000 ευρώ

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η Samsung είναι η δεύτερη μόλις εταιρεία που είναι γνωστό ότι συνήψε συμφωνία συμμετοχής στα κέρδη με εργαζόμενους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77: Πρώτο βήμα για τους τελικούς με… αύρα Ευρωλίγκας! (vid)
Μπάσκετ 28.05.26

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77: Πρώτο βήμα για τους τελικούς με… αύρα Ευρωλίγκας! (vid)

Σε ένα κατάμεστο και γιορτινό ΣΕΦ μετά την κατάκτηση της Ευρωλιγκας ο Ολυμπιακός, έχοντας κορυφαίο τον Πίτερς (17π.), νίκησε την ΑΕΚ 94-77 και έκανε το 1o βήμα για την πρόκρισή του στους τελικούς.

«Αποσυνταξιοδότηση»: Γιατί όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι επιστρέφουν στη δουλειά
Unretirement 28.05.26

«Αποσυνταξιοδότηση»: Γιατί όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι επιστρέφουν στη δουλειά

Στη Βρετανία ο ένας στους έξι συνταξούχους επιστρέφει στη δουλειά. Στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι αγγίζουν τους 300.000. Το φαινόμενο της «αποσυνταξιοδότησης» έχει διεθνείς διαστάσεις.

Η διαβόητη ληστεία στο Λούβρο έρχεται στη μεγάλη οθόνη με υπογραφή Ρομέν Γαβρά
Για να δούμε 28.05.26

Η διαβόητη ληστεία στο Λούβρο έρχεται στη μεγάλη οθόνη με υπογραφή Ρομέν Γαβρά

Ο Ρομέν Γαβράς, γνωστός για έργα όπως το «Athena», θα σκηνοθετήσει την ταινία για τη διάσημη ληστεία στο Λούβρο. Οπότε προσμένουμε να τη δούμε (λίγο παραπάνω).

Είχε μαχαιρώσει γνωστό επιχειρηματία ο 29χρονος που συνελήφθη για την αιματηρή επίθεση στα Πατήσια
Ελλάδα 28.05.26

Είχε μαχαιρώσει γνωστό επιχειρηματία ο 29χρονος που συνελήφθη για την αιματηρή επίθεση στα Πατήσια

Για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα βαρύνονται οι τρεις συλληφθέντες που εχθές (27.05.2026) προχώρησαν σε ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Άλλα Αθλήματα 28.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον 2ο τελικό της Α1 πόλο ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 2.

Ναταλία Βοντιάνοβα, το σούπερ μόντελ-Σταχτοπούτα: Από την ακραία πείνα στη Ρωσία, βασίλισσα της LVMH
«Έμαθα να αντέχω» 28.05.26

Ναταλία Βοντιάνοβα, το σούπερ μόντελ-Σταχτοπούτα: Από την ακραία πείνα στη Ρωσία, βασίλισσα της LVMH

Η ζωή της Ναταλία Βοντιάνοβα, το νέο εξώφυλλο της Vogue France, που είναι έγκυος για 6η φορά με τον διάδοχο της αυτοκρατορίας LMVH μοιάζει με παραμύθι. Δεν είναι

Ολυμπιακός: Αναρτήθηκε στον «ουρανό» του ΣΕΦ το λάβαρο για την τέταρτη Ευρωλίγκα (vid)
Μπάσκετ 28.05.26

Ολυμπιακός: Αναρτήθηκε στον «ουρανό» του ΣΕΦ το λάβαρο για την τέταρτη Ευρωλίγκα (vid)

Το λάβαρο για την τέταρτη Ευρωλίγκα που κατέκτησε ο Ολυμπιακός στο Final Four της Αθήνας, πήρε τη θέση του «ουρανό» του ΣΕΦ, πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού με την ΑΕΚ.

Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

