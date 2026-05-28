Η «χρυσή πένα» για την ελευθερία του Τύπου θα απονεμηθεί τη Δευτέρα σε φωτορεπόρτερ και video journalist τριών διεθνών πρακτορείων ειδήσεων (AFP, AP, Reuters), που εργάζονται στη Γάζα για να καταγράψουν τον πόλεμο με κίνδυνο τη ζωή τους, ανακοίνωσε σήμερα η Παγκόσμια Ένωση Εκδοτών Ειδήσεων (World Association of News Publishers- WAN-IFRA).

«Oι δημοσιογράφοι της Γάζας καταγράφουν τον θάνατο, την καταστροφή και τον ανθρώπινο πόνο με πρωτόγνωρη ένταση»

Το βραβείο θα απονεμηθεί στη Μασσαλία σε εκπροσώπους αυτών των τριών πρακτορείων ειδήσεων, μεταξύ άλλων στον φωτορεπόρτερ Μοχάμεντ Αμπέντ, που εργαζόταν στη Γάζα για το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) έως τον Απρίλιο του 2024, προτού ενταχθεί στο γραφείο στο Κάιρο.

«Δυόμιση και πλέον χρόνια, οι δημοσιογράφοι της Γάζας καταγράφουν τον θάνατο, την καταστροφή και τον ανθρώπινο πόνο με πρωτόγνωρη ένταση», εξηγεί η δημοσιογραφική ένωση WAN-IFRA, η οποία πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη το 77ο Διεθνές Συνέδριο Ενημερωτικών Μέσων, σε συνεργασία με το CMA Media, μιντιακό σκέλος της εταιρείας CMA CGM.

«Είναι τόσο θύματα του πολέμου όσο και αρθρογράφοι ενός πολέμου που ξέσπασε, και συνεχίζεται, γύρω τους», συμπλήρωσε η οργάνωση. Το βραβείο τιμά επίσης τους συναδέλφους τους στη Γάζα που τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν καθώς έκαναν τη δουλειά τους για να καταγράψουν τον πόλεμο που διεξάγει ο ισραηλινός στρατός μετά τις επιθέσεις της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023.

Περισσότεροι από 220 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από το Ισραήλ από τον Οκτώβριο του 2023

Σύμφωνα με έναν απολογισμό των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα στα τέλη του 2025, περισσότεροι από 220 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από τον Οκτώβριο του 2023 από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα, εκ των οποίων τουλάχιστον 70 κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ισραηλινός στρατός διαβεβαιώνει πως δεν στοχεύει ποτέ εσκεμμένα δημοσιογράφους. Μετά την 7η Οκτωβρίου, εντούτοις, παραδέχθηκε την εξόντωση στη Γάζα ενός αριθμού επαγγελματιών του Τύπου, τους οποίους κατηγορεί πως ήταν «τρομοκράτες», μέλη της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς ή άλλων παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων.

Η WAN-IFRA υπενθυμίζει πως το κράτος του Ισραήλ απέκλεισε την πρόσβαση σε ξένους δημοσιογράφους στη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη του πολέμου για λόγους ασφαλείας, με εξαίρεση κάποιους δεκάδες δημοσιογράφους που τους επετράπη να μεταβούν στον θύλακα περιστασιακά, υπό τη συνοδεία του στρατού του.

Περισσότεροι από 72.800 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά στρατιωτικά αντίποινα της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο έδαφός του, εκ των οποίων περισσότεροι από 900 μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου του 2025, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που βρίσκεται υπό την εξουσία της Χαμάς και οι αριθμοί του οποίου κρίνονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου που πραγματοποίησε στο Ισραήλ η ισλαμιστική οργάνωση, η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 1.221 ανθρώπων από την ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του AFP.