Νέα εποχή (εκατομμυρίων) στο Λούβρο – Η Μόνα Λίζα μετακομίζει στο νέο της σπίτι

Μια προσεκτικά επιλεγμένη ομάδα αρχιτεκτόνων υπόσχεται να οδηγήσει το Λούβρο σε μια «νέα Αναγέννηση», με μια ανακαίνιση που ενδέχεται να κοστίσει έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Η ανακαίνιση που στοχεύει στην ασφάλεια, έρχεται τη στιγμή που το πιο πολυσύχναστο μουσείο τέχνης του κόσμου, έχει «αμαυρωθεί» από σκάνδαλα, μεταξύ των οποίων και η διαβόητη ληστεία που συνέβη στις 19 Οκτωβρίου 2025, όταν ένοπλοι άνδρες αφαίρεσαν εννέα κοσμήματα της συλλογής του Ναπολέοντα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ (απλά σκεφτείτε πόσα meme γέννησε αυτή η ιστορία).

Νέα εποχή;

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Selldorf Architects, με έδρα τη Νέα Υόρκη, θα συνεργαστεί με το Studios Architecture Paris για να ηγηθεί ενός φιλόδοξου έργου ανακαίνισης και επέκτασης, σύμφωνα με το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού.

Το σχέδιο χαρακτηρίστηκε ως «σύγχρονο» και πρόκειται να δημιουργήσει «μια κομψή σύνδεση μεταξύ της πόλης, του παλατιού και του μουσείου», δήλωσε η Κατρίν Πεγκάρ, υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, όπως διαβάζουμε σε άρθρο του δημοσιογράφου του Μαρκ Λάντλερ των New York Times.

Το έργο επικεντρώνεται στον ανασχεδιασμό της πλατείας «Grande Colonnade», της ανατολικής πρόσοψης του μουσείου, η οποία χτίστηκε τον 17ο αιώνα.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι το σχέδιο για την πρόσοψη, η οποία θα διαθέτει δύο νέες υπόγειες εισόδους, διευρυμένο εκθεσιακό χώρο, χώρους εστίασης και καταστήματα με αναμνηστικά.

Νέα μονοπάτια και πράσινο που συνδέουν το μουσείο με το υπόλοιπο Παρίσι στοχεύουν στην επίλυση του προβλήματος της αυξημένης κυκλοφορίας στο μουσείο. Το Λούβρο δέχεται σήμερα περίπου εννέα εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

«Σκηνικό έντονης αναταραχής»

Η εταιρεία θα αναλάβει επίσης τον σχεδιασμό της «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Το έργο, το οποίο προσελκύει κατά μέσο όρο περίπου 20.000 επισκέπτες την ημέρα, σύμφωνα με τη Le Monde, θα διαθέσει έναν ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο 3.000 τετραγωνικών μέτρων.

Η νέα γκαλερί θα επιτρέπει στους επισκέπτες να δουν τον πίνακα χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν το υπόλοιπο μουσείο, μια αλλαγή που οι υπεύθυνοι ελπίζουν ότι θα μειώσει περαιτέρω τον συνωστισμό.

Η τρέχουσα γκαλερί που φιλοξενεί τη «Μόνα Λίζα» είναι συχνά γεμάτη κόσμο, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα τόσο σε ασφάλεια, όσο και σε άνεση στο να δει κανείς το μουσείο.

«Κάθε μέρα, αυτή η αίθουσα αποτελεί σκηνικό έντονης αναταραχής», δήλωσε η Λόρενς ντε Καρς, πρώην διευθύντρια του μουσείου, στη συνέντευξη τύπου πέρυσι, όπως ανέφερε η Έλεν Φράνσις της Washington Post.

«Οι τεράστιοι αριθμοί επισκεπτών δεν είναι κατάρα, είναι λόγος να αισθανόμαστε υπερήφανοι[…] Είναι επίσης μια πρόκληση να ανακαλύψουμε εκ νέου τον σκοπό μας και να παραμείνουμε πιστοί στην αποστολή μας ως δημόσια υπηρεσία».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, η επέκταση του χώρου που φιλοξενείται η «Μόνα Λίζα» αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2031 και θα κοστίσει πολλά εκατομμύρια δολάρια (ίσως και δισεκατομμύριο).

*Με πληροφορίες από: Smithsonian Magazine