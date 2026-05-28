«Πρώτη» της Εθνικής ομάδας ενόψει των φιλικών του Ιουνίου (vid)
Την προετοιμασία της για τα φιλικά παιχνίδια του Ιουνίου κόντρα σε Σουηδία και Ιταλία ξεκίνησε ουσιαστικά το πρωί της Πέμπτης η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
Την πρώτη τους συγκέντρωση για τα φιλικά του Ιουνίου πραγματοποίησαν οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας το πρωί της Πέμπτης (28/5). Η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη και τρεις μέρες αργότερα, στις 7/6, υποδέχεται τη νέα, ανανεωμένη Εθνική Ιταλίας στην Κρήτη και το Παγκρήτιο Στάδιο.
Τις επόμενες μέρες, οι προπονήσεις των διεθνών θα είναι καθημερινές στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού στον Ρέντη, με ώρα έναρξης στις 19:00. Εξαίρεση η μέρα του τελικού του Champions League, το Σάββατο (30/5), όταν το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 10 και μισή το πρωί.
View this post on Instagram
Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τα φιλικά του Ιουνίου.
Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης
Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας
Μέσοι: Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ανδρούτσος
Επιθετικοί: Κυζιρίδης, Τζόλης, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας
