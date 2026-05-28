H Γαλλία σε κατάσταση επιφυλακής για τον τελικό του Champions League: 22.000 αστυνομικοί στους δρόμους

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τίθεται η Γαλλία ενόψει του τελικού του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη (19:00, MEGA TV). Η γαλλική κυβέρνηση ενεργοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα σχέδια αστυνόμευσης των τελευταίων ετών για αθλητικό γεγονός, επιστρατεύοντας συνολικά 22.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων οι 8.000 θα βρίσκονται μόνο στο Παρίσι και τη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τις σοβαρές ταραχές που είχαν ξεσπάσει το 2025 στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του τροπαίου από την Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στην Ίντερ, όταν η γαλλική πρωτεύουσα είχε μετατραπεί σε πεδίο συγκρούσεων. Οι εικόνες από τα επεισόδια στα Ηλύσια Πεδία, οι βανδαλισμοί σε καταστήματα, οι φωτιές σε οχήματα και οι επιθέσεις κατά αστυνομικών είχαν προκαλέσει πολιτικό και κοινωνικό σοκ στη Γαλλία, ασκώντας τεράστια πίεση στην κυβέρνηση για αυστηρότερη προετοιμασία σε μελλοντικά μεγάλα γεγονότα.

Ο νομάρχης της αστυνομίας του Παρισιού, Λοράν Νουνιές, ανακοίνωσε ότι οι αρχές δεν επιθυμούν να επαναληφθούν οι σκηνές χάους της περασμένης χρονιάς και γι’ αυτό το σχέδιο ασφαλείας χαρακτηρίζεται «προληπτικό, αποτρεπτικό και εξαιρετικά επιθετικό απέναντι σε κάθε μορφή βίας». Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα Ηλύσια Πεδία θα μετατραπούν ουσιαστικά σε ελεγχόμενη ζώνη, με εκτεταμένη πεζοδρόμηση από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, μεταλλικά φράγματα, μπλόκα πρόσβασης και συνεχείς περιπολίες ειδικών μονάδων.

Οι γαλλικές αρχές θεωρούν ότι σε περίπτωση νίκης της Παρί Σεν Ζερμέν εκατοντάδες χιλιάδες φίλαθλοι θα ξεχυθούν στους δρόμους του Παρισιού, δημιουργώντας συνθήκες ακραίας πίεσης για τις δυνάμεις ασφαλείας. Παράλληλα, έντονος είναι ο φόβος για οργανωμένες ομάδες ταραξιών που παραδοσιακά εκμεταλλεύονται μαζικές συγκεντρώσεις για λεηλασίες και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει ανάπτυξη μονάδων CRS, αντιτρομοκρατικών περιπολιών, ομάδων ταχείας επέμβασης και εναέρια επιτήρηση με drones σε κομβικά σημεία του Παρισιού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις περιοχές γύρω από το Parc des Princes, όπου θα στηθούν γιγαντοοθόνες για δημόσια μετάδοση του αγώνα, αλλά και στους μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στους σταθμούς του μετρό και στις τουριστικές περιοχές του κέντρου.

Η κυβέρνηση εξετάζει παράλληλα και το σενάριο διαχείρισης της επόμενης ημέρας. Σε περίπτωση κατάκτησης του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, προγραμματίζεται οργανωμένη παρουσίαση του τροπαίου στην πρωτεύουσα την Κυριακή, με πιθανότερο χώρο το Champ-de-Mars, μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ. Οι αρχές επιδιώκουν μια ελεγχόμενη και θεσμικά οργανωμένη γιορτή ώστε να αποφευχθούν αυθόρμητες συγκεντρώσεις χωρίς αστυνομικό έλεγχο.

Το τραύμα του 2025 παραμένει έντονο στη γαλλική κοινωνία. Εκείνο το βράδυ πραγματοποιήθηκαν 563 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 491 μόνο στο Παρίσι, ενώ περισσότεροι από 300 άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση. Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν και την επόμενη νύχτα, με δεκάδες νέες προσαγωγές και σημαντικές καταστροφές σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία. Η αντιπολίτευση είχε τότε κατηγορήσει την κυβέρνηση για ανεπαρκή προετοιμασία και καθυστερημένη αντίδραση, γεγονός που εξηγεί και τη σημερινή επιλογή επίδειξης ισχύος.

Πέρα όμως από το ζήτημα της δημόσιας τάξης, η τεράστια κινητοποίηση συνδέεται και με τη γενικότερη κατάσταση ασφαλείας στη Γαλλία. Οι αρχές αντιμετωπίζουν πλέον κάθε μαζικό αθλητικό γεγονός ως δυνητικό πεδίο πολλαπλών απειλών, από οπαδική βία και εγκληματικότητα έως κινδύνους τρομοκρατίας. Για τον λόγο αυτόν, το υπουργείο Εσωτερικών επιμένει ότι η επιχείρηση δεν αφορά μόνο τη διαχείριση φιλάθλων αλλά συνολική προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Η οικονομική και πολιτική σημασία του τελικού είναι επίσης τεράστια για τη Γαλλία. Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο αθλητικό brand και μια ενδεχόμενη κατάκτηση του τροπαίου θεωρείται εθνικό γεγονός με διεθνή προβολή. Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση οι πανηγυρισμοί να μετατραπούν ξανά σε εικόνες χάους που θα κάνουν τον γύρο του κόσμου και θα πλήξουν το κύρος της χώρας λίγους μόλις μήνες μετά τα μεγάλα διεθνή γεγονότα που φιλοξένησε το Παρίσι.

Το βράδυ του Σαββάτου, η γαλλική πρωτεύουσα θα ζήσει σε ρυθμούς τελικού Champions League, αλλά ταυτόχρονα υπό ένα καθεστώς πρωτοφανούς αστυνομικής επιτήρησης. Οι αρχές δηλώνουν αποφασισμένες να μην επιτρέψουν επανάληψη των περσινών σκηνών βίας και να διασφαλίσουν ότι ο ποδοσφαιρικός πυρετός δεν θα εξελιχθεί σε κρίση δημόσιας τάξης.