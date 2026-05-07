Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)

Ομάδα για μεγάλα πράγματα απέδειξε ότι είναι η Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς προκρίθηκε για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό του Champions League και απέδειξε ότι είναι «σιδηρά κυρία» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η Παρί αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 στην Allianz Arena και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό στο γήπεδο που το σήκωσε πέρσι, με το επιβλητικό 5-0 επί της Ίντερ. Η φιλοξενούμενη ομάδα προηγήθηκε στο 3′ με τον Ντεμπελέ και η Μπάγερν πάλεψε και ισοφάρισε στο 94′ με τον Χάρι Κέιν.

Μπορεί το σκορ (1-1) να είναι «φτωχό» όμως έγινε μεγάλο ματς (μπαλάρα!), με πάθος, μονομαχίες και πολλές ευκαιρίες. Η Παρί Σεν Ζερμέν, έχοντας στις αποσκευές της το 5-4 του πρώτου ημιτελικού αγώνα, πήρε και… εκδίκηση για το χαμένο τρόπαιο του 2020, όταν είχε αντιμετωπίσει την Μπάγερν στον πρώτο της τελικό του Champions League και ηττήθηκε 1-0. Από τότε έχουν οι Βαυαροί να πάνε στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Φέτος, η Παρί Σεν Ζερμέν κοντραριστεί για το τρόπαιο του Champions League με την Αρσεναλ στις 30 Μαΐου, στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης. Μια υπόκλιση στην Παρί. Μια υπόκλιση στην αρμάδα του Λουίς Ενρίκε! Μεγάλη ομάδα με ευρωπαϊκή ταυτότητα, με απόδειξη ότι προκρίνεται δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η Μπάγερν διαμαρτυρήθηκε έξαλα για πέναλτι σε χέρι του Νέβες στο 31’ και έχει δίκιο. Ο Πορτογάλος ρέφερι, Ζοάο Πινέιρο έσπρωχνε την Παρί!

Το γρήγορο 0-1 και οι ευκαιρίες της Μπάγερν

Με γκολ από τα …αποδυτήρια σκόραρε η Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Ντεμπελέ «εκτέλεσε» τον Νόιερ στο 3’, μετά από επέλαση του Κβαρατσκέλια από αριστερά και «πάγωσε» την Allianz Arena (1-0). Ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη για την Μπάγερν Μονάχου.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να ξεπεράσουν το σοκ. Στο 11’ και στο 13’ πάσες των Μουσιάλα και Ταχ, αντίστοιχα κόπηκαν από αμυντικούς. Όπως και το υπέροχο σουτ ου Ολίσε στο 15’.

Το παιχνίδι είχε δυνατές μονομαχίες και πάθος. Η Μπάγερν πίεζε και η Παρί Σεν Ζερμέν προσπαθούσε να «ανταποδώσει» με αντεπιθέσεις.

Πολύ ωραία ενέργεια του Λουίς Ντίας στο 22’, όμως το σουτ έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Η Μπάγερν άγγιξε την ισοφάριση στο 27’ με το σουτ του Ολίσε που έφυγε ελάχιστα άουτ και ενώ είχε «αδειάσει» τον Βιτίνια, όμως μεγάλη ευκαιρία έχασε η Παρί στο 34’, όταν ο Νόιερ σταμάτησε εντυπωσιακά σουτ του Ζοάο Νέβες.

Ακολούθησαν δυο μεγάλες επεμβάσεις του γκολκίπερ των Γάλλων. Ο Σαφόνοφ, είπε «όχι» σε γύρισμα του Ολίσε στο 42’ και έκανε τεράστια απόκρουση σε σουτ του Μουσιάλα στο 44’. Στο 45+3’ κατέληξε ελάχιστα άουτ κεφαλιά του Ταχ από φάουλ του Κίμιχ.

Στο πρώτο ημίχρονο η μπάλα πήγαινε πάνω κάτω. Η Μπάγερν είχε ελαφρά υπεροχή με κατοχή μπάλας 58 %.

Οι αποκρούσεις του Νόιερ και του Σαφόνοφ

Η Μπάγερν μπήκε… αφηνιασμένη στο δεύτερο ημίχρονο, όμως η Παρί διατήρησε την ψυχραιμία της και απειλούσε τους Γερμανούς. Στο 58’ ο Σαφόνοφ πρόλαβε και μπλόκαρε τη μπάλα προ του Κέιν. Νωρίτερα (56’) ο Νόιερ σταμάτησε τον Ντουέ αλλά και τον Κβαρατσκέλια.

Καταπληκτικός ο Νόιερ στο 64’ όταν έβγαλε κόρνερ σουτ του Ντουέ. Η Παρί Σεν Ζερμέν έχασε μεγάλη ευκαιρία.

Ευκαιρία για την Μπάγερν στο 69’. Ο Ντέιβις έκανε γύρισμα αλλά ο Σαφόνοφ απέκρουσε σουτ του Ντίας στην κίνηση. Ο τερματοφύλακας της Παρί σταμάτησε και σουτ του Ολίσε στο 70’.

Στο 76’ ο Ντουέ είχε σουτ που έφυγε άουτ. Στο 80’ ο Κβαρατσχέλια βγήκε τετ-α-τετ με τον Νόιερ, όμως έκανε… τσαφ και η μπάλα έφυγε κόρνερ.

Ηταν αργά στο 94′!

Η Μπάγερν ισοφάρισε στο 94’ με φοβερό γκολ του Χάρι Κέιν, μετά από ασίστ του Ντέιβιτς, όμως ήταν αργά. Η Παρί Σεν Ζερμέν είχε αντέξει.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το γκολ του Ντεμπελέ στο 3’. Ηταν αυτό που ήθελε η Παρί και το σχέδιό της βγήκε με το… καλησπέρα!

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η καλή αμυντική λειτουργία της Παρί έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πρόκριση των Γάλλων καθώς η Μπάγερν είχε κατοχή μπάλας 65 %.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Ταχ είχε προβλήματα απέναντι στους επιθετικούς της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Οι γηπεδούχοι ζήτησαν από τον Πινέιρο να αποβάλει τον Μέντες με δεύτερη κίτρινη, επειδή σταμάτησε τη μπάλα με το χέρι στο 29’ και στο 31’ διαμαρτυρήθηκαν έντονα για πέναλτι σε χέρι του Ζοάο Νέβες από γύρισμα συμπαίκτη του (Βιτίνια). Ο Πορτογάλος ευνόησε τους Γάλλου

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ιταλός Μάρκο Ντι Μπέλο δεν έκανε παρέμβαση για το πέναλτι στο 31’.

ΣΚΟΡΕΡ: 94’ Χάρι Κέιν – 3’ Ντεμπελέ.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΜΠΑΓΕΡΝ: Νόιερ, Στάνισιτς (68’ Ντέιβις), Τα (68’ Κιμ), Ουπαμεκανό (85’ Καρλ), Λάιμερ, Πάβλοβιτς, Κίμιχ, Λουίς Ντίαζ, Μουσιάλα (79′ Τζάκσον), Ολίσε, Κέιν

ΠΑΡΙ: Σαφόνοβ, Πάτσο, Μαρκίνιος, Μέντες (85’ Μαγιουλού), Ζαΐρ Εμερί, Φαμπιάν Ρουίθ (76’ Μπεράλντο), Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Κβαρατσχέλια, Ντεμπελέ (65’ Μπαρκολά), Ντουέ (76’ Ερναντές)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Ο τελικός Παρί Σεν Ζερμέν-Αρσεναλ θα γίνει στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη.