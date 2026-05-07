Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
07.05.2026 | 11:22
Τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι – Παρασύρθηκε από ΙΧ
Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
On Field 07 Μαΐου 2026, 09:02

Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona

Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Διονύσης Δελλής
Εκείνο το βράδυ στην παγωμένη Τούμπα, το σκάουτινγκ του Τζον Φαν Σιπ έστειλε τον Μιχάλη Μπακάκη στον δεξιό διάδρομο με την «εντολή» να σταματήσει εκείνον τον «καλό αριστεροπόδαρο εξτρέμ της Γεωργίας, που παίζει στη Ρωσία». Και όταν ο δυναμικός μπακ βγήκε «οφ» στο 42΄; Τότε ο Ολλανδός προπονητής έριξε στη μάχη τον Χάρη Μαυρία ακριβώς με την ίδια αποστολή. Να κάνει αυτό που πρέπει…

Ήταν η τελευταία νύχτα του Μάρτη, στο 2021. Και την επόμενη σεζόν ο Μιχάλης Μπακάκης άφησε την ΆΕΚ για τον Παναιτωλικό. Εκεί που συνάντησε έναν χρόνο μετά και τον Χάρη Μαυρία. Και όσο για τον «καλό αριστεροπόδαρο εξτρέμ της Γεωργίας, που παίζει στη Ρωσία»; Και εκείνος άλλαξε ποδοσφαιρική στέγη. Άφησε την Ρούμπιν Καζάν και είπε να γίνει ο καλύτερος winger στον κόσμο.

«Kvaradona» τον βάφτισαν όλο αγάπη οι Ναπολιτάνοι, τον –περί ου ο λόγος- Κβίτσα Κβαρατσέλια αποδίδοντας κανονικά τιμές… Ντιέγκο Μαραντόνα σε εκείνον που έφερε το πρώτο πρωτάθλημα στον Ιταλικό νότο (2023) από την εποχή του μεγαλύτερου όλων των εποχών. Κάπως έτσι τον περιγράφουν και στο Παρίσι όπου εδώ και ενάμιση χρόνο υπογράφει ότι δεν υπέγραψαν ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Άνχελ Ντι Μαρία, ο Νεϊμάρ, ο Λιονέλ Μέσι: Την καλύτερη Παρί Σεν Ζερμέν. Την καλύτερη της Ευρώπης. Κάτοχο του Champions League (2025) και ήδη ξανά στη θέση της, για έναν ακόμη τελικό. Για την υπεράσπιση του τίτλου της.

Περίμεναν οι ποδοσφαιρόφιλοι απόψε στο Μόναχο στη ρεβάνς του 5-4 με τη Μπάγερν, μια ακόμη… παρτίδα πόλο. Η Παρί όμως έπαιξε σαν πρωταθλήτρια. Μεθοδικά. Ψύχραιμα. Με το πόδι μια στο φρένο και μια στο γκάζι. Όπως έπρεπε για να κάνει τη δουλειά. Πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που ο Kvaradona μόλις στο τρίτο λεπτο την έβαλε στη θέση του οδηγού. Ένα αδιανόητο σόλο και μια πάρε-βάλε ασίστ στον Ντεμπελέ για το 0-1. Η ισοφάριση του Χάρι Κέιν στο 90+5΄έγινε μάλλον για την τιμή των οπλών.

Ο Γεωργιανός από την ώρα που ξεκίνησαν τα νοκ άουτ δεν κάνει τίποτα λιγότερο από το να επιβεβαιώνει πως ανήκει σε μια δική του ξεχωριστή κατηγορία στο Champions League: Γκολ με τη Μονακό για την πρόκριση στους «16». Τρία γκολ και μια ασίστ με τη Τσέλσι για τους «8». Γκολ και ασίστ με τη Λίβερπουλ για το εισιτήριο των «4», δύο γκολ και μια ασίστ με τη Μπάγερν για τον τελικό της Βουδαπέστης όπου θα περιμένει η Άρσεναλ. Αήττητη μέσα-έξω (6νίκες-2 ισοπαλίες) την πήγε την βόλτα της. Και ο Kvaradona στα 25 του μοιάζει ο πιο ολοκληρωμένος σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πίσω στην Τούμπα, Μάρτης του 2021; Ο Κβαρατσέλια μας περνούσε δύο-δύο και στο 78΄ ισοφάρισε σε 1-1. Η Ελλάδα μόλις είχε πετάξει μια ισοπαλία στην Ισπανία. Αλλά που να… ξέρε: Γενικώς. Διότι ειδικώς ο Φαν Σιπ δεν ήξερε σίγουρα πως κάποιος «αντι-εμπορικός» από τη Γεωργία μπορεί να είναι σήμερα ο καλύτερος λόγος για να περάσεις ένα δίωρο μπροστά από την τηλεόραση σου θέλοντας να ψυχαγωγηθείς με ποδόσφαιρο…

Τράπεζες: Στα 2 δισ. ευρώ η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Δίαιτα «γιο-γιο»: Αλλαγή δεδομένων για τις συνέπειές της στην υγεία

Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»
Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»
Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν
Άρσεναλ, η τέχνη του να υποφέρεις
Ο Σιμεόνε παραδέχθηκε την Άρσεναλ: «Άξιζε να προκριθεί, δεν αποκλειστήκαμε λόγω διαιτησίας»
Μπάγερν – Παρί: «Γιγαντομαχία» στο Μόναχο, με… φόντο τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης
LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»
Άνδρος: Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» – Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών
Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ
NBA: Διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς και ισοφάρισαν οι Σπερς, 2-0 για τους Νικς (vids)
Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία
Κουτσούμπας: Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των εργολαβικών εργαζομένων στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης
Συμφωνία στην ΕΕ για απαγόρευση των deepfakes, στον απόηχο του σκανδάλου της Grok και της καταγγελίας Μελόνι
Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Δορυφορικές εικόνες εκθέτουν τις ΗΠΑ: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερους στόχους απ’ όσους είχαν ανακοινωθεί
Ο Τσίπρας αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις: Το οργανωτικό στην πρώτη γραμμή – με το νέο κόμμα ανοίγει και το μητρώο μελών
Η επιτομή του κουλ, αυτοσαρκασμός κι ευφυΐα – Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έγινε 65
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

