Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Εκείνο το βράδυ στην παγωμένη Τούμπα, το σκάουτινγκ του Τζον Φαν Σιπ έστειλε τον Μιχάλη Μπακάκη στον δεξιό διάδρομο με την «εντολή» να σταματήσει εκείνον τον «καλό αριστεροπόδαρο εξτρέμ της Γεωργίας, που παίζει στη Ρωσία». Και όταν ο δυναμικός μπακ βγήκε «οφ» στο 42΄; Τότε ο Ολλανδός προπονητής έριξε στη μάχη τον Χάρη Μαυρία ακριβώς με την ίδια αποστολή. Να κάνει αυτό που πρέπει…

Ήταν η τελευταία νύχτα του Μάρτη, στο 2021. Και την επόμενη σεζόν ο Μιχάλης Μπακάκης άφησε την ΆΕΚ για τον Παναιτωλικό. Εκεί που συνάντησε έναν χρόνο μετά και τον Χάρη Μαυρία. Και όσο για τον «καλό αριστεροπόδαρο εξτρέμ της Γεωργίας, που παίζει στη Ρωσία»; Και εκείνος άλλαξε ποδοσφαιρική στέγη. Άφησε την Ρούμπιν Καζάν και είπε να γίνει ο καλύτερος winger στον κόσμο.

«Kvaradona» τον βάφτισαν όλο αγάπη οι Ναπολιτάνοι, τον –περί ου ο λόγος- Κβίτσα Κβαρατσέλια αποδίδοντας κανονικά τιμές… Ντιέγκο Μαραντόνα σε εκείνον που έφερε το πρώτο πρωτάθλημα στον Ιταλικό νότο (2023) από την εποχή του μεγαλύτερου όλων των εποχών. Κάπως έτσι τον περιγράφουν και στο Παρίσι όπου εδώ και ενάμιση χρόνο υπογράφει ότι δεν υπέγραψαν ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Άνχελ Ντι Μαρία, ο Νεϊμάρ, ο Λιονέλ Μέσι: Την καλύτερη Παρί Σεν Ζερμέν. Την καλύτερη της Ευρώπης. Κάτοχο του Champions League (2025) και ήδη ξανά στη θέση της, για έναν ακόμη τελικό. Για την υπεράσπιση του τίτλου της.

Περίμεναν οι ποδοσφαιρόφιλοι απόψε στο Μόναχο στη ρεβάνς του 5-4 με τη Μπάγερν, μια ακόμη… παρτίδα πόλο. Η Παρί όμως έπαιξε σαν πρωταθλήτρια. Μεθοδικά. Ψύχραιμα. Με το πόδι μια στο φρένο και μια στο γκάζι. Όπως έπρεπε για να κάνει τη δουλειά. Πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που ο Kvaradona μόλις στο τρίτο λεπτο την έβαλε στη θέση του οδηγού. Ένα αδιανόητο σόλο και μια πάρε-βάλε ασίστ στον Ντεμπελέ για το 0-1. Η ισοφάριση του Χάρι Κέιν στο 90+5΄έγινε μάλλον για την τιμή των οπλών.

Ο Γεωργιανός από την ώρα που ξεκίνησαν τα νοκ άουτ δεν κάνει τίποτα λιγότερο από το να επιβεβαιώνει πως ανήκει σε μια δική του ξεχωριστή κατηγορία στο Champions League: Γκολ με τη Μονακό για την πρόκριση στους «16». Τρία γκολ και μια ασίστ με τη Τσέλσι για τους «8». Γκολ και ασίστ με τη Λίβερπουλ για το εισιτήριο των «4», δύο γκολ και μια ασίστ με τη Μπάγερν για τον τελικό της Βουδαπέστης όπου θα περιμένει η Άρσεναλ. Αήττητη μέσα-έξω (6νίκες-2 ισοπαλίες) την πήγε την βόλτα της. Και ο Kvaradona στα 25 του μοιάζει ο πιο ολοκληρωμένος σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πίσω στην Τούμπα, Μάρτης του 2021; Ο Κβαρατσέλια μας περνούσε δύο-δύο και στο 78΄ ισοφάρισε σε 1-1. Η Ελλάδα μόλις είχε πετάξει μια ισοπαλία στην Ισπανία. Αλλά που να… ξέρε: Γενικώς. Διότι ειδικώς ο Φαν Σιπ δεν ήξερε σίγουρα πως κάποιος «αντι-εμπορικός» από τη Γεωργία μπορεί να είναι σήμερα ο καλύτερος λόγος για να περάσεις ένα δίωρο μπροστά από την τηλεόραση σου θέλοντας να ψυχαγωγηθείς με ποδόσφαιρο…