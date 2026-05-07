Τα 9 «θέλω» του Μουρίνιο για να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης

Η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» δεν είναι πλέον ένα απλό σενάριο φαντασίας, αλλά μια διαπραγμάτευση σε πλήρη εξέλιξη. Ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης θα έπρεπε να κινείται στους ρυθμούς του επερχόμενου Clasico, το ενδιαφέρον στα αποδυτήρια της «Βασίλισσας» είναι στο σενάριο επιστροφής του «Special One».

Σύμφωνα με το γαλλικό μέσο «FootMercato», ο Πορτογάλος τεχνικός δεν συζητά απλώς το ενδεχόμενο να καθίσει ξανά στον πάγκο των «μερένχες» (μετά τη θητεία του το 2010-2013), αλλά θέτει όρους που θυμίζουν… τελεσίγραφο.

Ποιοι είναι οι όροι που έχει θέσει ο Μουρίνιο:

-Αρχικά να έχει τον πλήρη έλεγχο και την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή της 11άδας της ομάδας, της διαχείρισης του ρόστερ αλλά και των αποδυτηρίων.

-Δεν θα δεχθεί και δεν θέλει να υπάρχουν καθόλου παρεμβάσεις από την ιεραρχία της ομάδας, δηλαδή, τη διοίκηση.

-Θέλει διετές συμβόλαιο.

-Θέλει το δικό του επιτελείο στην ομάδα. Όλους, χωρίς να συμπεριληφθεί κάποιος από την ομάδα και το ήδη υπάρχον επιτελείο.

-Μέχρι και επτά παίκτες από το υπάρχον ρόστερ της ομάδας να αποχωρήσουν καθώς δεν ταιριάζουν στα πλάνα του.

-Απαιτεί να έχει τον έλεγχο ακόμη και στην ομάδα του γυμναστών αλλά και σε αυτό των υπεύθυνων αποθεραπείας της ομάδας καθώς έχει παρατηρήσει ότι υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί στην ομάδα.

-Ξεκάθαρα θα έχει επικοινωνία μόνο με τον Φλορεντίνο Πέρεθ και με κανέναν άλλον από τη διοίκηση.

-Και τέλος, θέλει να λάβει αυτός όλες τις αποφάσεις για την προετοιμασία της ομάδας.