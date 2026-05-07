Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
07.05.2026 | 14:36
Ο ΕΟΦ αποσύρει από την αγορά γνωστό αντισηπτικό – Ο λόγος
Τα 9 «θέλω» του Μουρίνιο για να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 07 Μαΐου 2026, 13:20

Ο Ζοζέ Μουρίνιο φέρεται να έχει θέσει ορισμένες απαιτήσεις στον Φλορεντίνο Πέρεθ για να αποδεχθεί να αναλάβει και πάλι να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Φυσική λύση: 5 χυμοί που μειώνουν την υπέρταση

Η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» δεν είναι πλέον ένα απλό σενάριο φαντασίας, αλλά μια διαπραγμάτευση σε πλήρη εξέλιξη. Ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης θα έπρεπε να κινείται στους ρυθμούς του επερχόμενου Clasico, το ενδιαφέρον στα αποδυτήρια της «Βασίλισσας» είναι στο σενάριο επιστροφής του «Special One».

Σύμφωνα με το γαλλικό μέσο «FootMercato», ο Πορτογάλος τεχνικός δεν συζητά απλώς το ενδεχόμενο να καθίσει ξανά στον πάγκο των «μερένχες» (μετά τη θητεία του το 2010-2013), αλλά θέτει όρους που θυμίζουν… τελεσίγραφο.

Ποιοι είναι οι όροι που έχει θέσει ο Μουρίνιο:

-Αρχικά να έχει τον πλήρη έλεγχο και την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή της 11άδας της ομάδας, της διαχείρισης του ρόστερ αλλά και των αποδυτηρίων.

-Δεν θα δεχθεί και δεν θέλει να υπάρχουν καθόλου παρεμβάσεις από την ιεραρχία της ομάδας, δηλαδή, τη διοίκηση.

-Θέλει διετές συμβόλαιο.

-Θέλει το δικό του επιτελείο στην ομάδα. Όλους, χωρίς να συμπεριληφθεί κάποιος από την ομάδα και το ήδη υπάρχον επιτελείο.

-Μέχρι και επτά παίκτες από το υπάρχον ρόστερ της ομάδας να αποχωρήσουν καθώς δεν ταιριάζουν στα πλάνα του.

-Απαιτεί να έχει τον έλεγχο ακόμη και στην ομάδα του γυμναστών αλλά και σε αυτό των υπεύθυνων αποθεραπείας της ομάδας καθώς έχει παρατηρήσει ότι υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί στην ομάδα.

-Ξεκάθαρα θα έχει επικοινωνία μόνο με τον Φλορεντίνο Πέρεθ και με κανέναν άλλον από τη διοίκηση.

-Και τέλος, θέλει να λάβει αυτός όλες τις αποφάσεις για την προετοιμασία της ομάδας.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s

Φυσική λύση: 5 χυμοί που μειώνουν την υπέρταση

Κόσμος
Αναφορές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το σταδιακό άνοιγμα των Στενών

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»
Champions League 07.05.26

Οργή σε Μόναχο και γερμανικά ΜΜΕ για τις αποφάσεις του Πορτογάλου διαιτητή, Ζοάο Πινιέιρο στο 1-1 με την Παρί Σεν Ζερμέν – Στο επίκεντρο οι φάσεις με Νούνο Μέντες και Ζοάο Νέβες, σκληρές δηλώσεις από τη διοίκηση και τον Κομπανί

Γιώργος Μαζιάς
Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Champions League 07.05.26

Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)
Champions League 07.05.26

Η Παρί προηγήθηκε με τον Ντεμπελέ στο 3', η Μπάγερν ισοφάρισε στο 94', όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό και θα διεκδικήσιυν δεύτερη σερί χρονιά το Champions League κόντρα στην Αρσεναλ.

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 06.05.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 1.

Άρσεναλ, η τέχνη του να υποφέρεις
On Field 06.05.26

Από τους Ανίκητους του Βενγκέρ, στους... ανίκανους και σήμερα στους «Αθάνατους» του Αρτέτα, η μέθοδος του πόνου και του μαρτυρίου είναι αυτή που οδηγεί την Άρσεναλ προς τη Γη της ποδοσφαιρικής Επαγγελίας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Σιμεόνε παραδέχθηκε την Άρσεναλ: «Άξιζε να προκριθεί, δεν αποκλειστήκαμε λόγω διαιτησίας»
Champions League 06.05.26

Το Άρσεναλ – Ατλέτικο δεν αποτέλεσε εξαίρεση και η κουβέντα για την διαιτησία του Γερμανού Ζίμπερτ ήταν... έντονη, ωστόσο ο Ντιέγκο Σιμεόνε την «τελείωσε» με μια σπουδαία παραδοχή για την ομάδα του Αρτέτα...

Μπάγερν – Παρί: «Γιγαντομαχία» στο Μόναχο, με… φόντο τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης
Champions League 06.05.26

Μπάγερν και Παρί είναι έτοιμες μετά το απίθανο 5-4 της Γαλλίας, κοντράρονται απόψε στις 22:00 (MEGA) στο Μόναχο σε μια μάχη που θα καθορίσει τον δεύτερο φιναλίστ του Champions League.

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 05.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Χανταϊός: Θρίλερ με τους 40 επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο πριν ξεσπάσει η επιδημία
Κόσμος 07.05.26

Χώρες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να εντοπίσουν ανθρώπους που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius - Μία αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται με ύποπτα συμπτώματα

Πύργος: Υπό φύλαξη στο νοσοκομείο 17χρονος, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία
Εισαγγελική εντολή 07.05.26

Ο 17χρονος φιλοξενείται στο Νοσοκομείο Πύργου έπειτα από εισαγγελική εντολή που εκδόθηκε αμέσως αφότου καταγγέλθηκε ενδοοικογενειακή βία στο περιβάλλον του ανήλικου

Ηράκλειο: Βίντεο – ντοκουμέντο από το τροχαίο που έχασε τη ζωή του ο 17χρονος Γιώργος και «οδήγησε» στη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα
Ηράκλειο 07.05.26

Στο βίντεο καταγράφεται το ΙΧ να «φεύγει» από την πορεία του και να προσκρούει με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού στη διαχωριστική νησίδα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου Γιώργου

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με επενδύσεις άνω του €1 δισ.
Τα Νέα της Αγοράς 07.05.26

Ο Όμιλος AKTOR επενδύει στρατηγικά στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με στόχο την εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέους τομείς της οικονομίας, τη διαφοροποίηση του μείγματος εσόδων του με σταθερές ροές στο μέλλον, αλλά και τη συμβολή στην πράσινη μετάβαση της Ελλάδας και την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργει και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)

Πινακίδες: Χαμός με τα νέα Ι.Χ. – Οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να τα παραλάβουν λόγω έλλειψης… τσίγκου
Κλαυσίγελως 07.05.26

Οι μεγαλύτερες δυσλειτουργίες με τις πινακίδες κυκλοφορίας για να νέα αυτοκίνητα εντοπίστηκαν στη Λάρισα, όπου ταξινομήθηκαν μόλις δύο οχήματα τον Απρίλιο

Τσουκαλάς: Η ομιλία Μητσοτάκη είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιωκτισμού
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

«Αυτά που προκρίνει λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει», τονίζει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις προτάσεις Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση

Αέρας δηλητήριο – Πόσοι Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρύπανση;
Περιβάλλον 07.05.26

Η Ελλάδα έρχεται όγδοη στην Ευρώπη στη θνησιμότητα από αιωρούμενα σωματίδια PM2,5. Γενικά  τα Βαλκάνια είναι η περιοχή που δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Δολοφονία Μοσχούρη: Οι δράστες σχεδίαζαν μια ακόμα δολοφονία ατόμου που είχε σχέσεις με τη Greek Mafia
Ελλάδα 07.05.26

Οι αστυνομικοί έχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση είχε βάλει στο στόχαστρο έναν έγκλειστο των φυλακών - Περίμεναν να πάρει άδεια για να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου

Νέα στοιχεία για Predator και κατασκοπεία κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης στον Αρειο Πάγο – Ζήτησε εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Ο Χρήστος Σπίρτζης ζήτησε και την εξαίρεση του ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού από τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης επικαλούμενος και το πρόσφατο δημοσίευμα του in για τις 11 διατάξεις που  είχε υπογράψει ο κ Τζαβέλλας την περίοδο που ήταν εποπτεύων εισαγγελέας στην ΕΥΠ

«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;
Υβριδική τρομοκρατία 07.05.26

Η νεοεμφανιζόμενη ισλαμιστική οργάνωση συνδέεται με κλιμακούμενες επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων και της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη, με εκτιμώμενη δράση ως «πληρεξούσια» του Ιράν

Live οι ομιλίες στην ΚΟ της ΝΔ: Επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Γκρίνιες για τους «προστατευμένους» υπουργούς
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τους βουλευτές να «ξεσπαθώνουν» κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και να εκφράζουν τις απόψεις τους για τον ρόλο του βουλευτή, καθώς και τις διαφωνίες τους με όσους υπουργούς βρίσκονται στο απυρόβλητο

Η Ακροδεξιά και η υποπολιτική της
Αποδαιμονοποίηση και κανονικοποίηση 07.05.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο προσπαθεί να εξηγήσει πώς η Ακροδεξιά κατάφερε μια «παράξενη νίκη»

Μόσχα: Αποκαλύφθηκε η άκρως μυστική σχολή που εκπαιδεύει Ρώσους πράκτορες – Ποιο γνωστό πανεπιστήμιο τη «φιλοξενεί»
Κόσμος 07.05.26

Η μυστική σχολή προετοιμάζει πράκτορες αντίστοιχους με αυτούς που έχουν χακάρει δυτικά κοινοβούλια, έχουν δηλητηριάσει αντιφρονούντες και έχουν παρέμβει σε εκλογές σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Χανιά: Οδηγός πατινιού έπεσε σε λακούβα και τραυματίστηκε – «Πάει» στα δικαστήρια τον δήμο, αρνείται αποζημίωση 900 ευρώ
Στα Χανιά 07.05.26

Ο οδηγός του πατινιού νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο στα Χανιά και ζητεί καταβολή μισθών, φιλοδωρημάτων, εξόδων διατροφής, ιατρικών εξόδων και ηθικής βλάβης συνολικού ποσού 11.420,50 ευρώ

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

