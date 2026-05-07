Τα 9 «θέλω» του Μουρίνιο για να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Ζοζέ Μουρίνιο φέρεται να έχει θέσει ορισμένες απαιτήσεις στον Φλορεντίνο Πέρεθ για να αποδεχθεί να αναλάβει και πάλι να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» δεν είναι πλέον ένα απλό σενάριο φαντασίας, αλλά μια διαπραγμάτευση σε πλήρη εξέλιξη. Ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης θα έπρεπε να κινείται στους ρυθμούς του επερχόμενου Clasico, το ενδιαφέρον στα αποδυτήρια της «Βασίλισσας» είναι στο σενάριο επιστροφής του «Special One».
Σύμφωνα με το γαλλικό μέσο «FootMercato», ο Πορτογάλος τεχνικός δεν συζητά απλώς το ενδεχόμενο να καθίσει ξανά στον πάγκο των «μερένχες» (μετά τη θητεία του το 2010-2013), αλλά θέτει όρους που θυμίζουν… τελεσίγραφο.
Ποιοι είναι οι όροι που έχει θέσει ο Μουρίνιο:
-Αρχικά να έχει τον πλήρη έλεγχο και την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή της 11άδας της ομάδας, της διαχείρισης του ρόστερ αλλά και των αποδυτηρίων.
-Δεν θα δεχθεί και δεν θέλει να υπάρχουν καθόλου παρεμβάσεις από την ιεραρχία της ομάδας, δηλαδή, τη διοίκηση.
-Θέλει διετές συμβόλαιο.
-Θέλει το δικό του επιτελείο στην ομάδα. Όλους, χωρίς να συμπεριληφθεί κάποιος από την ομάδα και το ήδη υπάρχον επιτελείο.
-Μέχρι και επτά παίκτες από το υπάρχον ρόστερ της ομάδας να αποχωρήσουν καθώς δεν ταιριάζουν στα πλάνα του.
-Απαιτεί να έχει τον έλεγχο ακόμη και στην ομάδα του γυμναστών αλλά και σε αυτό των υπεύθυνων αποθεραπείας της ομάδας καθώς έχει παρατηρήσει ότι υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί στην ομάδα.
-Ξεκάθαρα θα έχει επικοινωνία μόνο με τον Φλορεντίνο Πέρεθ και με κανέναν άλλον από τη διοίκηση.
-Και τέλος, θέλει να λάβει αυτός όλες τις αποφάσεις για την προετοιμασία της ομάδας.
🚨 𝗡𝗘𝗪: José Mourinho has made some BOLD requests in order to return to Real Madrid:
• Full control over the starting line-ups, squad management, and dressing room management.
• No interventions from the club hierarchy.
• He wants a two-year contract.
• He wants his… pic.twitter.com/eC86RuXk8g
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 7, 2026
