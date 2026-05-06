Η Μπενφίκα σχεδιάζει χωρίς Μουρίνιο, που πλησιάζει ξανά τη Ρεάλ
Στη Λισαβόνα θεωρούν πλέον πιθανή την αποχώρησή του από την Μπενφίκα, καθώς το όνομά του κερδίζει συνεχώς έδαφος για τον πάγκο της Real Madrid.
- Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο - Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί
- Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ
- Γιορτή σήμερα 7 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα για τη δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αναπόφευκτη
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Το ενδεχόμενο επιστροφής του Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης μοιάζει πλέον πιο ρεαλιστικό από ποτέ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Ισπανία και την Πορτογαλία, ο Πορτογάλος τεχνικός έχει εξελιχθεί στον βασικό υποψήφιο για να αναλάβει την επόμενη μέρα των «μερένγκες», σε μια περίοδο όπου στο εσωτερικό του συλλόγου θεωρούν πως απαιτείται βαθιά αλλαγή στο αγωνιστικό και ψυχολογικό προφίλ της ομάδας.
Στην Μπενφίκα επικρατεί πλέον έντονη ανησυχία ότι ο Μουρίνιο δύσκολα θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και τη νέα σεζόν. Παρά τις προσπάθειες του προέδρου Ρουί Κόστα να επεκτείνει τη συνεργασία τους, οι διαπραγματεύσεις έχουν ουσιαστικά «παγώσει», με τη διοίκηση των «αετών» να αντιλαμβάνεται ότι το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης είναι κάτι περισσότερο από φημολογία.
Το ιδιαίτερο στοιχείο της υπόθεσης είναι πως η επαναπροσέγγιση φαίνεται να ξεκίνησε από την πλευρά του ίδιου του Μουρίνιο. Το περιβάλλον του Πορτογάλου τεχνικού φέρεται να άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στη Μαδρίτη, κάτι που αντιμετωπίστηκε αρχικά με επιφυλακτικότητα στο Βαλδεμπέμπας, αλλά σταδιακά άρχισε να κερδίζει υποστηρικτές μέσα στον σύλλογο.
Στη Ρεάλ θεωρούν ότι ο Μουρίνιο διαθέτει την προσωπικότητα και την εμπειρία για να επιβάλει πειθαρχία και να επαναφέρει τη νοοτροπία έντασης και απαιτήσεων στα αποδυτήρια. Οι τελευταίες εσωτερικές εντάσεις, αλλά και η αίσθηση ότι ο κύκλος ορισμένων παικτών έχει κλείσει, ενισχύουν τη λογική μιας πιο «σκληρής» προπονητικής προσωπικότητας στον πάγκο.
Παράλληλα, οι σχέσεις του Φλορεντίνο Πέρεθ με τον Μουρίνιο όχι μόνο αποκαταστάθηκαν πλήρως μετά το τέλος της πρώτης του θητείας στη Μαδρίτη, αλλά εξελίχθηκαν σε στενή προσωπική σχέση αμοιβαίας εκτίμησης. Αυτό θεωρείται καθοριστικό στοιχείο στις εξελίξεις, καθώς υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Το συμβόλαιο του Μουρίνιο με την Μπενφίκα προβλέπει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που δεν θεωρείται απαγορευτικό για τη Ρεάλ. Στη Λισαβόνα ήδη προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο αποχώρησής του, κάτι που πριν από λίγες εβδομάδες έμοιαζε σχεδόν αδιανόητο.
Η πιθανή επιστροφή του Πορτογάλου τεχνικού στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» θα αποτελέσει αναμφίβολα μία από τις πιο ηχηρές ποδοσφαιρικές ιστορίες του καλοκαιριού, καθώς ο Μουρίνιο παραμένει μία από τις πιο ισχυρές και πολωτικές προσωπικότητες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
- Η «μηχανή» του Λουίς Ενρίκε φαντάζει ανίκητη
- Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)
- Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»
- Σερέλης: «Δεν παίξαμε καλή άμυνα και δεχθήκαμε πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό»
- Σάκοτα: «Καλή ομάδα η Μάλαγα, αλλά πιστεύω ότι έχουμε έρθει πιο κοντά στο επίπεδό της»
- Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Πότε είναι το τέταρτο παιχνίδι της σειράς
- Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91: «Πέταξε» την ευκαιρία για «σκούπα» και τώρα… όλα για όλα στο Game 4 (vid)
- Μεγάλη ένταση ανάμεσα σε Αταμάν και Μαρτίνεθ – Αποβλήθηκαν και οι δυο (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις