Κριστιάν Κίβου: Από το Τρεμπλ με τον Μουρίνιο στην κατάκτηση του «δικού του» πρωταθλήματος με την Ίντερ

Μόλις στα 45 του ο Κριστιάν Κίβου έχει καταφέρει, όχι απλώς να μπει στις καρδιές των οπαδών της Ίντερ, αλλά στο Πάνθεον των θρύλων της. Και μάλιστα με διαφορετικές ιδιότητες και ως παίκτης και ως προπονητής. Προσθέστε κι ότι είναι ξένος, έχοντας γεννηθεί στη Ρέσιτσα της Ρουμανίας το 1980.

«Αν και μαθητής του Μουρίνιο ήθελε να είναι ο εαυτός του»

Όπως γράφουν τα ιταλικά ΜΜΕ μετά την επιτυχία της κατάκτησης του φετινού Σκουντέτο ο Κρίστιαν Κίβου δεν ήθελε να είναι ο Μουρίνιο (αν και πιστός μαθητής του), ήθελε να είναι ο εαυτός του. Τελικά κατάφερε να είναι και τα δύο χωρίς καν να το συνειδητοποιεί. Από το μακρινό 2008, κανένας ρούκι προπονητής της Ίντερ δεν είχε κερδίσει το πρωτάθλημα στην Ιταλία.

Τα τελευταία επτά χρόνια της ποδοσφαιρικής καριέρας του ο Ρουμάνος αριστερός μπακ τα πέρασε στην Ίντερ (2007-14), μαθαίνοντας ως παίκτης του Μουρίνιο την τέχνη της… κατάκτησης πολλών τροπαίων. «Χρυσή» χρονιά η σεζόν 2009-10 με ένα μυθικό τρεμπλ, που «υπέγραψαν» η κατάκτηση της Serie A, του Coppa Italia και του βαρύτιμου Champions League.

Με την Πάρμα το πρώτο «μπαμ» του Κριστιάν Κίβου

Για πρώτη φορά ο Κίβου τράβηξε τους προβολείς πάνω ως προπονητής, όταν έφερε εις πέρας την «αποστολή αυτοκτονίας» να σώσει την Πάρμα. Ναι μεν κάτοχος διπλώματος UEFA Pro, όταν όμως στις 18 Φεβρουαρίου 2025 υπέγραψε συμβόλαιο με τους Παρμέτσι είχε ελάχιστη εμπειρία από την προπονητική, συγκεκριμένα από την Κ-19 της Ίντερ την οποία είχε αναλάβει το καλοκαίρι του ’21.

Μέσα σε μόλις 13 παιχνίδια ο άπειρος Ρουμάνος τα κατάφερε κι έσωσε την ιστορική Πάρμα, η οποία «κλείδωσε» την παραμονή της με μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 3-2 επί της Αταλάντα, την τελευταία αγωνιστική. Αυτό ήταν! Το ιταλικό ποδόσφαιρο άρχισε να ασχολείται μαζί του. «Ηχηρά» ονόματα της προπονητικής στην Ιταλία, όπως ο Κόντε, ο Αλέγκρι και ο ΣΠλαέτι άρχισαν να μιλάνε για εκείνον.

Η αγάπη για την Ίντερ ματαίωσε την ανανέωση με τους Παρμέτσι

Η κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος ουσιαστικά «γεννήθηκε» επί της ουσίας στον αυτοκινητόδρομο Sole, κοντά στο σταθμό διοδίων Melegnano. Ήταν αρχές Ιουνίου όταν Κριστιάν Κίβου οδηγούσε προς τα γραφεία της Πάρμα, όπου τον περίμεναν διακαώς οι άνθρωποί της προκειμένου υπογράψει την ανανέωση του συμβολαίου. Βλέπετε ήταν κάτι τυπικό για αυτούς μετά την επιτυχία της παραμονής της ομάδας στα «σαλόνια» της Serie A. Όχι όμως για εκείνον… Ο Κίβου καθώς οδηγούσε μουρμουρίζει ένα τραγούδι στα ιταλικά και καπνίζει ένα τσιγάρο όταν βλέπει κλήση στο τηλέφωνό του από τον πρόεδρο της Ίντερ Τζουζέπε Μαρότα: «Πού πας;», τον ρώτησε ο ισχυρός άνδρας των «Νερατζούρι». «Για να υπογράψω στην Πάρμα, πρόεδρε», αποκρίθηκε”. «Τότε γύρνα πίσω, είσαι ο νέος προπονητής της Ίντερ!» του είπε ο Μαρότα και δεν χρειαζόταν να του πει κάτι άλλο για να αλλάξει επιτόπου γνώμη.

Άλλωστε ο Κίβου το είχε πει εξαρχής στην Πάρμα: «Θα αρνηθώ κάθε προσφορά από άλλη ομάδα εκτός από μία. Αυτήν (σ.σ. της Ίντερ). Αμέσως μετά την επικοινωνία με τον Μαρότα, ο νεαρός Ρουμάνος τεχνικός θα τηλεφωνήσει αμέσως στη σύζυγό του, Αντελίνα (τηλεοπτική προσωπικότητα και μοντέλο) για να της πει την απόφαση από καρδιάς που μόλις είχε πάρει.

Λίγες ώρες αργότερα, θα βάλει στην τσέπη το διετές συμβόλαιο με την Ίντερ. Μια επιλογή που δεν θα μετανιώσει ποτέ, ενώ όπως γράφουν τα ιταλικά ΜΜΕ σύντομα πρόκειται να υπογράψει επέκταση συμβολαίου με τους «νερατζούρι» μέχρι το 2028.

Η απόρριψη του Φάμπρεγας για χάρη του Κίβου και η δικαίωση

Η Ίντερ αρχικά θεωρούσε τον Φάμπρεγας ως τον παράγοντα που θα άλλαζε τα δεδομένα μετά την ταραχώδη παραίτηση του Σιμόνε Ιντζάγκι. Τελικά οι ιθύνοντες την Ίντερ Μαρότα-Αουσίλιο σκέφτηκαν το εξής απλό: «Γιατί να μην επικεντρωθούμε στον Κριστιάν, ο οποίος γνωρίζει κάθε σπιθαμή του συλλόγου μας, έχοντας κατακτήσει τίτλους ως ποδοσφαιριστής, αλλά και ένα Σκουντέτο με την Πριμαβέρα (την Κ-19 της Ίντερ); Και όπως απέδειξαν τα γεγονότα δικαιώθηκαν. Ο Κίβου, ο οποίος εκτός από τη γλώσσα της χώρας του τα ρουμάνικα, μιλάει ιταλικά, ολλανδικά και αγγλικά, κατανοεί ότι ο μόνος τρόπος για να κερδίσει κανείς αξιοπιστία είναι να κερδίσει τους παίκτες του. Και το πετυχαίνει. Επιμένει σε σχηματισμό 3-5-2 και στο ντεμπούτο του θα νικήσει την Τορίνο εμφατικό 5-0, μπαμ!

Η δύσκολη αρχή και το θριαμβευτικό φινάλε: Οι 14 νίκες και η μία ισοπαλία που έφεραν το πρωτάθλημα

Ωστόσο, τρία «στραβά» αποτελέσματα είναι αρκετά για να προκαλέσουν τις πρώτες γκρίνιες. Η Ίντερ χάνει εντός έδρας από την Ουντινέζε, στο Τορίνο από τη Γιουβέντους και στη συνέχεια στη Νάπολη. Μία Κυριακή και δύο Σάββατα. Τον Οκτώβριο, τα ποσοστά αποδοχής του προπονητή από τον κόσμο της ομάδας και τους δημοσιογράφους θα φτάσουν στο ναδίρ. Αλλά ο Κριστιάν Κίβου θα διατηρήσει την ψυχραιμία του και θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί την κοινή λογική, ακόμη και στις δηλώσεις του. Ενώ οι άνθρωποι της Ιντερ διαμαρτύρονται για τη διαιτησία, εκείνος θα πει: «Θέλω να αλλάξω αυτή τη νοοτροπία που βασίζεται στα παράπονα». Το επόμενο διάστημα θα δουλέψει με τους παίκτες του ακόμη πιο σκληρά και σύντομα θα αρχίσουν να κερδίζουν αγώνες. Το έναν πίσω από τον άλλον… Η Ίντερ θα χάσει τα δύο ντέρμπι του Μιλάνου με την Μίλαν, όμως ενδιάμεσα θα καταφέρει κάτι σπουδαίο: Δεκατέσσερις νίκες και μια ισοπαλία!

Η Ιντερ θα απογοητεύσει στο Σούπερ Καπ (αποκλείστηκε από τη Μπολόνια) και πρόωρα θα αποχωρήσει από το Champions League (αποκλείστηκε από τη Μπόντο-Γκλιμτς στους «16»). Στη Serie A ωστόσο δεν σταματήσει σχεδόν πουθενά εκεί. Στο Κόμο οι «νερατζούρι» θα πετύχουν σπουδαία νίκη με ανατροπή (με 4-3 την 32η αγωνιστική), δείχνοντας πως είναι τα απόλυτα αφεντικά για το Σκουντέτο. Δηλαδή απέναντι στην ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας, ο οποίος θα μπορούσε να ήταν στη θέση του…