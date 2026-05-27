Δημήτρης Φιλιππίδης: «Γκρεμίστηκε η εικόνα του πατέρα μου και σήμερα δεν τον αναγνωρίζω»

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης ήταν καλεσμένος του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο «Anestea the podcast» την Τρίτη (26.05.2026).

Μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι γκρεμίστηκε η εικόνα του πατέρα του, Πέτρου Φιλιππίδη, ενώ υπογράμμισε ότι είναι υπερήφανος για εκείνον επειδή αλλάζει.

Δημήτρης Φιλιππίδης: «Ήταν πολύ συγκρουσιακή η σχέση μου με τον πατέρα μου»

«Και λόγω του ότι είχα παράπονα, ας πούμε, απ’ αυτόν. Και έπρεπε να δημιουργήσω κι ένα πρόβλημα, για μένα.

Για να έχω κάτι να προσδιοριστώ, σε σχέση με την κουβέντα που κάναμε τις προάλλες.

Προσδιοριζόμουν μέσω του ότι η σχέση μου με τον πατέρα μου είναι προβληματική και άρα αυτό με έκανε να νιώθω ότι είναι σημαντικό, γιατί δεν είχα από κάπου αλλού να πιαστώ.

Αυτό ήταν και το βασικό μου παράπονο. Ότι μεγαλώνοντας αντιλήφθηκα ότι έχεις χρόνο, φίλε, να διαθέσεις.

Και απλά δεν το κάνεις για άλλους λόγους… τους οποίους δεν μπορώ να ξέρω», είπε αρχικά ο Δημήτρης Φιλιππίδης για τις σχέσεις του με τον Πέτρο Φιλιππίδη.

«Δεν ξέρω αν είναι το ναρκισσιστικό κομμάτι, αλλά… τώρα ας πούμε εγώ, που είμαι ένας άνθρωπος που εργάζεται πολύ όχι μόνο στη δουλειά μου, όχι μόνο δηλαδή ως ηθοποιός, έχει χρειαστεί να κάνω πολλές δουλειές, κι άρα έχει χρειαστεί να εργάζομαι πολλές ώρες μέσα στη μέρα.

Και αντιλαμβάνομαι ότι αν είχα ένα παιδί, δεν ξέρω κατά πόσο κι εγώ θα του έδινα τον χρόνο που θα ήθελα να μου έχουν δώσει σαν παιδί.

Γιατί ξέρεις, πάντα απ’ τη μεριά του παιδιού λες “εγώ όταν γίνω μπαμπάς θα είμαι όλη μέρα με το παιδί μου”.

Και κάποια στιγμή γίνεσαι και λες μάλλον δεν θέλω να είμαι όλη μέρα με το παιδί μου», πρόσθεσε.

«Η πιο έντονη στιγμή ήταν η μέρα της προφυλάκισης»

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης αναφέρθηκε στη δικαστική περιπέτεια του πατέρα του Πέτρου Φιλιππίδη και τη φυλάκιση του.

«Όταν χρειάστηκε να πάω στη ΓΑΔΑ για να παραδώσω τα πράγματα για να πάει στην Τρίπολη ο πατέρας μου.

Νομίζω δεν έχω βιώσει κάτι πιο έντονο στη ζωή μου από αυτό…

Το γεγονός ότι κατηγορείται για αυτά τα αδικήματα… σίγουρα σε φέρνει σε πολύ πιο δύσκολη θέση από ό,τι θα με έφερνε ένα οικονομικό αδίκημα.

Είναι δύσκολα διαχειρίσιμα. Για όλους μας. Είναι αμήχανο. Και για όλους τους εμπλεκόμενους – τους άμεσα, τους έμμεσα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη», τόνισε.

Θα σου πω πολύ ειλικρινά ότι νομίζω ότι αυτό που κράτησε την οικογένεια είναι ένα χαρακτηριστικό – κυρίως της μάνας μου – και κατ’ επέκταση δικό μου που μου το έχει εμφυσήσει ας πούμε, η μητέρα μου. Δεν φεύγουμε στα δύσκολα. Με τίποτα.»

Η σχέση με τη μητέρα του

«Τα έβαλα με τη μητέρα μου, κυρίως σε σχέση με πράγματα του παρελθόντος. Και όσον αφορά τη σχέση τους, την ερωτική, με την έννοια του ζευγαριού. Τη ζωή του ζευγαριού. Εκεί υπήρχαν ας πούμε συγκρούσεις με τη μητέρα μου. Παρόλα αυτά, η μάνα μου προέρχεται από μία οικογένεια πολύ φτωχή και πολύ δεμένη.

«Γκρεμίστηκε η εικόνα του πατέρα μου»

«Πάρα πολύ. Ακόμη και σήμερα δεν αναγνωρίζω τον πατέρα μου. Δηλαδή δεν βλέπω τον ίδιο άνθρωπο.

Βλέπω έναν πολύ αποδυναμωμένο άνθρωπο, που έχει χάσει το ταπεραμέντο του, ας πούμε. Δεν κατεδαφίστηκε απαραίτητα ό,τι σημαίνει ο πατέρας μου. Αλλά ένα πολύ ισχυρό κομμάτι του. Το κομμάτι της δουλειάς, αυτή τη στιγμή, έχει κατεδαφιστεί.

Που ήταν πολύ ισχυρό. Ένιωθα μία περηφάνια, που ο μπαμπάς μου ήταν αυτός που είναι», πρόσθεσε ο Δημήτρης Φιλιππίδης.