Ντον Τζούνιορ: Γάμος-αστραπή και ο εμφύλιος της δυναστείας στο φως – Ηχηρές απουσίες από Μελάνια, Μπάρον και Ντόναλντ Τραμπ

Ο απόγονος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωτότοκος Ντον Τζούνιορ, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το περασμένο Σάββατο σε ιδιωτικό νησί στις Μπαχάμες με τη socialite του Παλμ Μπιτς Μπετίνα Άντερσον.

Το ζευγάρι, που αρχικά σχεδίαζε έναν μεγαλοπρεπή γάμο στον Λευκό Οίκο ή έστω στο Μαρ-α-Λάγκο, αναγκάστηκε να αλλάξει ριζικά τα πλάνα του και να περιορίσει τη λίστα των καλεσμένων σε μόλις 40 άτομα. Ο λόγος; Η συνεχιζόμενη πολεμική κρίση στο Ιράν, τουλάχιστον σύμφωνα με την ταμπλόιντ Page Six.

Ωστόσο, η πιο συζητημένη λεπτομέρεια της βραδιάς δεν ήταν άλλη από την ηχηρή απουσία του ίδιου του Αμερικανού pροέδρου, ο οποίος προτίμησε να παραμείνει στην Ουάσιγκτον επικαλούμενος το εθνικό καθήκον, αφήνοντας τα αδέλφια του γαμπρού —Ιβάνκα, Έρικ και Τίφανι— να εκπροσωπήσουν τη δυναστεία.

«Οι περιστάσεις δεν μου επιτρέπουν να πάω» ανακοίνωσε σε δήλωση του ο πρόεδρος Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι έπρεπε να μείνει στην Ουάσιγκτον

Η είδηση του low-profile γάμου ήταν απροσδόκητη για τον λαμπερό, γεμάτο αντιθέσεις και μόνιμα εκτεθειμένο στα φώτα της δημοσιότητας κόσμο της οικογένειας Τραμπ

Κανονικά ο γάμος του Τζούνιορ θα είχε χαιρετηθεί ως «απόλυτο κοσμικό γεγονός της χρονιάς, ένα υπερθέαμα στο Μαρ-α-Λάγκο, πλημμυρισμένο από φλας, πολιτικούς συμμάχους και την απαραίτητη χολιγουντιανή υπερβολή».

Κι όμως, το περασμένο Σάββατο, ο πρωτότοκος γιος του Αμερικανού Προέδρου, ο 48χρονος Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, επέλεξε να γράψει ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο στην προσωπική του ιστορία.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα σε ένα ιδιωτικό νησί στις Μπαχάμες, όπου ο Ντον Τζούνιορ και η «εκλεκτής καταγωγής» 39χρονη socialite και μοντέλο του Παλμ Μπιτς, Μπετίνα Άντερσον, αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης.

«Το σκηνικό, βγαλμένο από τις πιο εκλεπτυσμένες σελίδες των περιοδικών μόδας, οργανώθηκε από τον διάσημο οίκο Lewis Miller Design—τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από τις εντυπωσιακές ανθοδημιουργίες του baby shower της Μέγκαν Μαρκλ» γράφει η PS.

«Το μενού, γραμμένο με παραδοσιακή καλλιγραφία από τον κορυφαίο Bernard Maisner, και η γαμήλια τούρτα από το Sweet Stacy’s του Παλμ Μπιτς, μαρτυρούσαν μια αισθητική που προτιμούσε την ήρεμη πολυτέλεια από τον θορυβώδη εντυπωσιασμό.

Μπροστά σε έναν εξαιρετικά στενό κύκλο μόλις σαράντα καλεσμένων, το ζευγάρι είπε το μεγάλο I do.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν τα πέντε παιδιά του γαμπρού από τον προηγούμενο γάμο του με τη Βανέσα Τραμπ, καθώς και τα διάσημα αδέλφια του, η Ιβάνκα, ο Έρικ και η Τίφανι, συνοδευόμενοι από τους συζύγους τους.

Η ατμόσφαιρα ήταν διάχυτη από συγκίνηση, με τον Έρικ Τραμπ να δηλώνει αργότερα πως ο αδελφός του και η Μπετίνα ‘κυριολεκτικά λάμπουν όταν είναι μαζί’, εκφράζοντας την περηφάνια του για το πώς ξετυλίχθηκε αυτή η ερωτική ιστορία».

Γάμος στη σκιά του πολέμου

Πίσω από την τροπική ειδυλλιακή ατμόσφαιρα και τις λαμπρές κοσμικότητες, η πολιτική πραγματικότητα της Ουάσιγκτον έριχνε τη δική της βαριά σκιά.

Το ζευγάρι, που είχε αρχικά εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να τελέσει τον γάμο του στον Λευκό Οίκο, αναγκάστηκε να αναθεωρήσει ριζικά τα πλάνα του.

Σε μια περίοδο που η διεθνής κοινότητα τις πολεμικές εξελίξεις στο Ιράν, η διοργάνωση μιας πολυτελούς, επίσημης γιορτής στην προεδρική κατοικία κρίθηκε «πολιτικά άστοχη».

Η πιο ηχηρή επιβεβαίωση αυτής της γεωπολιτικής εμπλοκής ήρθε από την πιο ηχηρή απουσία στην τελετή. Αυτή του ίδιου του προέδρου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ξεκαθαρίσει ήδη από την Παρασκευή, μέσω μιας ανάρτησης στο Truth Social, ότι δεν θα ταξίδευε στις Μπαχάμες, επικαλούμενος το εθνικό καθήκον.

«Αν και ήθελα πολύ να βρίσκομαι στο πλευρό του γιου μου και του νεότερου μέλους της οικογένειάς μας, οι περιστάσεις που αφορούν τη Διακυβέρνηση και η αγάπη μου για τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μου το επιτρέπουν», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο ίδιος είχε σχολιάσει με το χαρακτηριστικό του ύφος στους δημοσιογράφους πως η χρονική συγκυρία ήταν κακή λόγω «ενός πράγματος που λέγεται Ιράν», προσθέτοντας με μια δόση ειρωνείας για τα media:

«Είναι μια κατάσταση στην οποία δεν μπορώ να κερδίσω. Αν πάω, θα με κατακρίνουν. Αν δεν πάω, πάλι θα με κατακρίνουν».

Ντον και Ντόναλντ Τραμπ, μια σχεδόν σαιξπηρική σχέση

Αυτό είναι το τελευταίο κεφάλαιο στα χρονικά μιας πολυτάραχης σχέσης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωτότοκο γιο του, Ντον Τζούνιορ.

Ο «αθόρυβος» γάμο του 48χρονου πολιτικού κληρονόμου με τη socialite είναι ακραία αντίθετος με τον πρώτο του, υπερπολυτελή γάμο στο Mαρ-α-Λάγκο το 2005, αλλά και με την απόλυτη προεδρική παρουσία στον γάμο της Ιβάνκα το 2009 όπου ο πρόεδρος είχε δώσει ηχηρό παρών.

Τώρα, εγκλωβισμένος ανάμεσα στα ιστορικά χαμηλά ποσοστά δημοτικότητάς του, τις οικονομικές πιέσεις που υφίστανται οι Αμερικανοί πολίτες λόγω του πολέμου στο Ιράν και μια διαβόητη δήλωση που εξόργισε την κοινή γνώμη, ο Τραμπ προτίμησε να οχυρωθεί πίσω από το «εθνικό καθήκον» στον Λευκό Οίκο, αποφεύγοντας το ρίσκο μιας δημόσιας γιορτής που θα μπορούσε να του κοστίσει ακριβά στην πολιτική σκακιέρα.

Η δυναμική ανάμεσα σε έναν πατέρα που είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και έναν γιο που παλεύει να εδραιωθεί ως ο πολιτικός του διάδοχος δεν ήταν ποτέ απλή γράφει ο The Guardian.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο δρόμος προς την αποδοχή ήταν μακρύς και γεμάτος σιωπές. Όταν ήταν μόλις 12 ετών, ο πληγωμένος Ντον Τζούνιορ είχε αρνηθεί να μιλήσει στον πατέρα του για έναν ολόκληρο χρόνο, εξοργισμένος από το πολύκροτο διαζύγιο των γονιών του και τη σχέση του Τραμπ με το μοντέλο Μάρλα Μέιπλς.

Αν και τα τελευταία χρόνια οι δυο τους μετατράπηκαν σε ένα ισχυρό πολιτικό δίδυμο, με τον γιο να ηγείται της προεκλογικής εκστρατείας του πατέρα του, οι παλιές ισορροπίες φαίνεται πως δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ πλήρως.

Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Όταν ο Ντον Τζούνιορ παντρεύτηκε για πρώτη φορά το 2005 το μοντέλο Βανέσα Χέιντον, με την οποία απέκτησε πέντε παιδιά, ο Τραμπ είχε παραχωρήσει το ίδιο του το «παλάτι», το Mαρ-α-Λάγκο, μετατρέποντας το γεγονός σε μια επίδειξη οικογενειακής ισχύος.

Αυτή τη φορά, απέναντι στην 39χρονη Μπετίνα Άντερσον —με την οποία ο Ντον Τζούνιορ εμφανίστηκε επίσημα για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2025 στην προεδρική ορκωμοσία, αμέσως μετά τον χωρισμό του από την Γκιλφόιλ— το σκηνικό ήταν εντελώς διαφορετικό.

Το ζευγάρι επέλεξε την απομόνωση ενός ιδιωτικού νησιού στις Μπαχάμες, αποφεύγοντας κάθε σύγκριση με ιστορικούς γάμους του Λευκού Οίκου, όπως εκείνος της Τρίσια Νίξον το 1971.

Βέβαια η απόφαση του προέδρου να μην παραστεί ήταν μια στρατηγική κίνηση, όχι μόνο εξαιτίας της κρίσης στο Ιράν.

Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν τα ποσοστά δημοτικότητάς του στο χαμηλότερο επίπεδο της καριέρας του, ο Τραμπ γνώριζε καλά ότι οι εικόνες ανεμελιάς στις Μπαχάμες θα εξόργιζαν τους Αμερικανούς πολίτες, οι οποίοι πλήττονται καθημερινά από τις αυξανόμενες τιμές των τροφίμων και των καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ο ίδιος, μάλιστα, είχε ρίξει λάδι στη φωτιά λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν ερωτηθείς αν οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου τον πιέζουν να βρει μια διπλωματική λύση, απάντησε:

«Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών».

Ακόμη και για τα δεδομένα του Τραμπ, το να γλεντάει σε ένα τροπικό θέρετρο μετά από μια τέτοια δήλωση θα ήταν μια επικοινωνιακή αυτοκτονία.

Οι αρθρογράφοι που παρακολουθούν τη δυναστεία των Τραμπ δεν μπόρεσαν παρά να συγκρίνουν αυτή την απόσταση με τη θερμή παρουσία του το 2009 στον γάμο της αγαπημένης του κόρης, Ιβάνκα, με τον Τζάρεντ Κούσνερ.

«Ο γάμος της Ιβάνκα και του Τζάρεντ ήταν φαντασμαγορικός, είναι ένα πανέμορφο ζευγάρι», έγραφε τότε στο Twitter ένας ενθουσιασμένος Τραμπ. «Είμαι ένας πολύ περήφανος πατέρας».

Μελάνια και Μπάρον Τραμπ γύρισαν την πλάτη στον Ντον Τζούνιορ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν ο μόνος που απουσίαζε από τον γάμο στις Μπαχάμες.

Η 56χρονη Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, καθώς και ο 20χρονος γιος της, Μπάρον, έλαμψαν επίσης διά της απουσίας τους από την κλειστή τελετή του περασμένου Σαββάτου.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του Λευκού Οίκου, πίσω από τις επίσημες δικαιολογίες κρύβεται μια χρόνια, παγωμένη ένταση ανάμεσα στη Μελάνια και τα ενήλικα παιδιά του συζύγου της από τους προηγούμενους γάμους του, αποδεικνύοντας ότι η συναισθηματική απόσταση εντός της προεδρικής δυναστείας παραμένει πιο ισχυρή από κάθε εθιμοτυπική υποχρέωση.

Η Μελάνια Τραμπ δεν μπήκε καν στον κόπο να συνοδεύσει τις ευχές του συζύγου της, επιλέγοντας μια ηχηρή σιωπή που, όπως αποδεικνύεται, ήταν απόλυτα εσκεμμένη.

«Η Μελάνια δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να περάσει ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο με τα ενήλικα παιδιά του Ντόναλντ από τους προηγούμενους γάμους του», αποκάλυψε πηγή στον δημοσιογράφο Ρομπ Σούτερ για το Substack του, Naughty But Nice. «Αυτή η ένταση προϋπάρχει εδώ και χρόνια, ακόμη και αν κανείς δεν επιλέγει να τη συζητήσει δημόσια».

Η 56χρονη Πρώτη Κυρία φαίνεται πως έχει επιλέξει μια μόνιμη «συναισθηματική απόσταση» από τους Ντον Τζούνιορ, Έρικ, Ιβάνκα και Τίφανι, μια στάση που πλέον έχει κληροδοτήσει και στον δικό της, 20χρονο γιο, Μπάρον Τραμπ.

Ο Μπάρον, ο οποίος αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα της Μελάνια, απέφυγε επίσης να ταξιδέψει στην τελετή των σαράντα καλεσμένων, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που τον θέλουν να μην έχει σχεδόν καμία επαφή με τα μεγαλύτερα ετεροθαλή αδέλφια του.

«Ο Μπάρον μεγάλωσε σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο από εκείνους. Υπάρχει μια τεράστια συναισθηματική απόσταση και όλοι μέσα στην οικογένεια το γνωρίζουν πολύ καλά», εξήγησε άλλος insider, καταρρίπτοντας το αφήγημα της «ενωμένης προεδρικής δυναστείας».

Το νέο κεφάλαιο μετά την Γκιλφόιλ

Για τον Ντον Τζούνιορ, ο γάμος σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου, σταθερού κεφαλαίου, μετά από μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων.

Η σχέση του με την Μπετίνα Άντερσον —κόρη του αείμνηστου τραπεζίτη Χάρι Λόι Άντερσον και της φιλανθρώπου Ίνγκερ Άντερσον— ξεκίνησε στα τέλη του 2024, σχεδόν ταυτόχρονα με τη διάλυση του αρραβώνα του με την πρώην παρουσιάστρια του Fox News, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Σε μια από εκείνες τις σχεδόν σουρεαλιστικές τροπές που παίρνει συχνά η ζωή της οικογένειας Τραμπ, την ίδια ακριβώς ημέρα που ανακοινώθηκε ο χωρισμός τους, ο Τραμπ διόρισε την Γκιλφόιλ στη θέση της Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα —μια κίνηση που πολλοί ερμήνευσαν ως το ιδανικό χρυσό διαζύγιο για να κρατηθούν οι ισορροπίες.

Παρά την απουσία του Προέδρου και τον περιορισμένο χαρακτήρα της τελετής στις Μπαχάμες, η Μπετίνα Άντερσον είχε ήδη προλάβει να πάρει μια ισχυρή γεύση από τη «βασιλική» υποδοχή της οικογένειας Τραμπ.

Τον περασμένο Απρίλιο, το Μαρ-α-Λάγκο μεταμορφώθηκε σε έναν «μαγεμένο κήπο» για χάρη του bridal shower της, σε ένα λαμπερό γεύμα που διοργάνωσαν κορυφαίες προσωπικότητες της υψηλής κοινωνίας του Παλμ Μπιτς και στο οποίο έδωσαν το «παρών» όλες οι γυναίκες της οικογένειας, από την Ιβάνκα και τη Λάρα Τραμπ μέχρι τη Μάρλα Μέιπλς.

Η Μπετίνα μοιράστηκε στα social media μια ασπρόμαυρη φωτογραφία των χεριών τους με τις βέρες, συνοδευόμενη από τη λεζάντα «Για πάντα δικός σου, για πάντα δική μου».

Και μπορεί ο Λευκός Οίκος να μην έγινε το σκηνικό ενός λαμπερού γάμου, το ζευγάρι ωστόσο φέρεται να σχεδιάζει ήδη μια «πολύ μεγαλύτερη, επίσημη δεξίωση για τους φίλους και την ευρύτερη οικογένεια αργότερα μέσα στο έτος».

Αν και εφόσον οι συρράξεις εντός και εκτός της φαμίλιας το επιτρέψουν.