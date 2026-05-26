Κιλκίς: Υπόθεση deepfake εικόνας με θύμα 15χρονη – Δικογραφία σε βάρος δύο συνομήλικών της
Η ανήλικη κατέθεσε στις Αρχές του Κιλκίας ότι συνομήλικός της χρησιμοποίησε φωτογραφία της και, μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, δημιούργησε ψεύτικη, επεξεργασμένη εικόνα που την απεικόνιζε γυμνή
- Συναγερμός στην Κρήτη: Πήγαν για ψάρεμα και βρήκαν νάρκη στα βράχια
- Κτηματολόγιο: Στο 99% η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων σε όλη τη χώρα
- Προειδοποίηση ΕΟΦ για τις παράνομες διαφημίσεις φαρμάκων για αδυνάτισμα
- Τα social media είναι τόσο βλαβερά για τα παιδιά όσο το κάπνισμα, σύμφωνα με τους Βρετανούς γιατρούς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Υπόθεση διακίνησης εικόνας τύπου deepfake με θύμα 15χρονη μαθήτρια, καταγγέλθηκε στην περιοχή του Κιλκίς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη κατέθεσε στις Αρχές ότι συνομήλικός της χρησιμοποίησε φωτογραφία της και, μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, δημιούργησε ψεύτικη, επεξεργασμένη εικόνα που την απεικόνιζε γυμνή. Κατά την ίδια καταγγελία, η εικόνα αυτή φέρεται να διακινήθηκε στη συνέχεια σε τρία πρόσωπα ανήλικα.
Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος δύο 15χρονων, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές.
- Τσουκαλάς: Είναι αστείο να μιλά για θεσμικότητα ο πρωθυπουργός της συγκάλυψης και της προσβολής των θεσμών
- Δημήτρης Σταρόβας: «Ο Γιώργος Μαργαρίτης ερχόταν κάθε μέρα στο νοσοκομείο»
- Η Ferrari παρουσίασε το πρώτο της ηλεκτροκίνητο, η μετοχή της καταρρέει
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής – «Κόπηκαν μάρτυρες από τις συναντήσεις» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ
- Ο Φουρνιέ στην Equipe για την Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού: «Περήφανος και συγκινημένος για αυτό τον τίτλο»
- Κιλκίς: Υπόθεση deepfake εικόνας με θύμα 15χρονη – Δικογραφία σε βάρος δύο συνομήλικών της
- Αμπελόκηποι: «Πήρα το πάπλωμα και μια λινάτσα, την τύλιξα και έκρυψα το πτώμα στο πατάρι» – Η κυνική απολογία του συζυγοκτόνου
- Παναθηναϊκός: Ο Νέστρουπ τίκαρε τα «πράσινα» κουτάκια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις