Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση ο Μάριος Οικονόμου – Αναζητεί αυτόπτες μάρτυρες του τροχαίου η Αστυνομία
Η κατάσταση της υγείας του Μάριου Οικονόμου και οι εξελίξεις της έρευνας για το τροχαίο.
Εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του Μάριου Οικονόμου μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε στα Γιάννενα το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου (23/5).
Ο Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής νοσηλεύεται ακόμα στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων με τους γιατρούς να έχουν επικεντρωθεί στο αιμάτωμα που έχει στο κεφάλι του από την σύγκρουση με το Ι.Χ.
Την Δευτέρα (25/5) υποβλήθηκε σε δεύτερη αξονική εγκεφάλου, με τα αποτελέσματα να μην είναι τόσο ενθαρρυντικά παρά της αισιοδοξία του ιατρικού προσωπικού που τον παρακολουθεί. Το αιμάτωμα στο κεφάλι δεν έχει υποχωρήσει όπως αναμενόταν από τους γιατρούς και παραμένει στάσιμo.
Ωστόσο, όλοι περιμένουν ότι σύντομα θα υπάρξουν ευχάριστα νέα στην περίπτωση του Μαρίου Οικονόμου.
Από την άλλη πλευρά η στάση των ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο την στιγμή του ατυχήματος και αποτελούν αυτόπτες μάρτυρες, παρότι έχουν καταγράψει σε βίντεο το όλο σκηνικό δεν έχουν ανταποκριθεί στις εκκλήσεις της τοπικής Αστυνομίας και δεν έχουν πάει να καταθέσουν, βοηθόντας στην διαλεύκανση της υπόθεσης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:
«Το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων απευθύνει έκκληση σε τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 2651440589-40582-40583 για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες του ατυχήματος».
