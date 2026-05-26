Έρευνα για διαφθορά με πρωταγωνιστή τον Θαπατέρο – Τι βρέθηκε στο χρηματοκιβώτιό του

Νέα έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί στην Ισπανία η υπόθεση που φέρνει στο επίκεντρο τον Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο, με τις Αρχές να ερευνούν τον πρώην πρωθυπουργό για πιθανή εμπλοκή σε δίκτυο δωροδοκιών, εικονικών συμβάσεων και ξεπλύματος χρήματος με διεθνείς διασυνδέσεις.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού και ιταλικού Τύπου, σε χρηματοκιβώτιο του γραφείου του εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός πολύτιμων αντικειμένων, που ξεπερνούν τα 100, μεταξύ των οποίων κοσμήματα και πολυτελή ρολόγια, συνολικής αξίας που εκτιμάται σχεδόν στα 3 εκατομμυρίων ευρώ. Στη λίστα περιλαμβάνονται ρουμπίνια, σμαράγδια, ζαφείρια, καθώς και διαμαντένια κοσμήματα και συλλεκτικά ρολόγια γνωστών οίκων.

Από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, η γραμματέας του υποστήριξε – σύμφωνα με το RTVE – ότι το περιεχόμενο του χρηματοκιβωτίου ανήκει στην οικογένεια και ότι μέρος των αντικειμένων προέρχεται από κληρονομιές ή δώρα.

Στο μικροσκόπιο η υπόθεση «Plus Ultra»

Ο Θαπατέρο, που διετέλεσε πρωθυπουργός από το 2004 έως το 2011, ελέγχεται στο πλαίσιο της υπόθεσης «Plus Ultra», η οποία αφορά τη χρηματοδότηση της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra με κρατικά κεφάλαια και τις φερόμενες διασυνδέσεις της με τη Βενεζουέλα.

Η Μονάδα Οικονομικού και Φορολογικού Εγκλήματος έχει καταθέσει στον ανακριτή Χοσέ Λουίς Καλάμα δικογραφία που ξεπερνά τις 4.000 σελίδες, περιλαμβάνοντας στοιχεία για οικονομικές συναλλαγές, πληρωμές και εταιρικά σχήματα.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο πρώην πρωθυπουργός βρισκόταν στο κέντρο ενός εκτεταμένου δικτύου με παρουσία από την Ισπανία έως τη Λατινική Αμερική, ενώ εξετάζονται και διασυνδέσεις με κινεζικά επιχειρηματικά συμφέροντα.

Κατά τα ίδια στοιχεία, φέρεται να έλαβε τουλάχιστον 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε διάστημα πέντε ετών από εταιρείες που βρίσκονται υπό έλεγχο.

Έρευνες σε κατοικίες και γραφεία

Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Tibet», κατά την οποία οι Αρχές επισκέφθηκαν την κατοικία του πρώην πρωθυπουργού για την κοινοποίηση κατηγοριών.

Παράλληλα, έρευνες έγιναν στο επαγγελματικό του γραφείο στη Μαδρίτη, αλλά και στην εταιρεία επικοινωνίας Whathefav S.L., που ανήκει στις κόρες του.

Ισπανικά μέσα ανέφεραν επίσης ότι λίγες ημέρες πριν από την επιχείρηση, ο Θαπατέρο είχε προγραμματίσει ταξίδι στον Άγιο Δομίνικο, με πρόθεση – σύμφωνα με πληροφορίες – να μεταβεί στη συνέχεια στο Καράκας, χωρίς το ταξίδι να εμφανίζεται σε επίσημη ατζέντα.

Αναζητούν τη διαδρομή του χρήματος

Η έρευνα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024, μετά από καταγγελία της ισπανικής Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς, βασισμένη σε στοιχεία που διαβίβασαν ελβετικές και γαλλικές αρχές για πιθανό δίκτυο ξεπλύματος χρήματος με αφετηρία τη Βενεζουέλα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η διαχείριση 53 εκατομμυρίων ευρώ κρατικών ενισχύσεων προς την Plus Ultra. Κομβικό πρόσωπο θεωρείται ο επιχειρηματίας Χούλιο Μαρτίνεθ, ο οποίος συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, μέσω συμβουλευτικής εταιρείας φέρεται να διοχετεύθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ προς τον Θαπατέρο και εταιρείες που συνδέονται με τις κόρες του, μέσω εικονικών τιμολογίων την περίοδο 2020–2024.

Η υπεράσπιση του πρώην πρωθυπουργού απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για νόμιμες αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Νέες πτυχές και διεθνείς διασυνδέσεις

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και η δραστηριότητα της εταιρείας Inteligencia Prospectiva, η οποία φέρεται να μετέφερε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ σε εταιρείες που συνδέονται με τον πρώην πρωθυπουργό.

Παράλληλα, εξετάζονται πιθανές σχέσεις με επιχειρηματικά δίκτυα που συνδέονται με κινεζικά συμφέροντα, καθώς και ο ενδεχόμενος ρόλος του Θαπατέρο ως μεσολαβητή σε συμφωνίες για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, την ώρα που επισήμως συμμετείχε σε διαδικασίες πολιτικής διαμεσολάβησης για τη χώρα.

Παρά τις εξελίξεις, ο νυν πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, εξακολουθεί να εκφράζει δημόσια τη στήριξή του προς τον προκάτοχό του, δηλώνοντας ότι αντιμετωπίζει την υπόθεση με ψυχραιμία.