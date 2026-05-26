Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Να δώσουν απαντήσεις για το φονικό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον Χολαργό, όπου ένας 57χρονος συνταξιούχος πιλότος πυροβόλησε στο πόδι τη σύζυγό του και στη συνέχεια έστρεψε το πιστόλι στον εαυτό του βάζοντας τέλος στη ζωή του, προσπαθούν οι αστυνομικοί.

Τι όπλισε το χέρι του 57χρονου;

Συλλέγοντας μαρτυρίες προσπαθούν να αναλύσουν την κατάσταση που βρισκόταν ο 57χρονος όταν πυροβόλησε τη σύζυγό του. Οι μαρτυρίες αξιολογούνται, με τις Αρχές να προσπαθούν να συγκεντρώσουν υλικό και από κάμερες ασφαλείας σε μία προσπάθεια να οδηγηθούν σε πιο ασφαλή συμπεράσματα για τα όσα έγιναν χθες βράδυ στη γειτονιά του Χολαργού.

Οι γείτονες περιγράφουν ένα ήσυχο ζευγάρι, χωρίς να έχουν αντιληφθεί περιστατικά έντασης ή βίας. Ωστόσο, σύμφωνα με άτομα από το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον του ζευγαριού, η γυναίκα το τελευταίο διάστημα δεχόταν απειλές από τον σύζυγό της.

«Εγώ άκουσα έναν δυνατό θόρυβο. Νόμιζα ότι έπεσε κάποιος από καμία σκάλα. Τρόμαξα. Ακούσαμε πράγματα να πέφτουν και μετά την ομιλία της κοπέλας που ζητούσε βοήθεια, απευθυνόταν στην Αστυνομία. Δεν ξέρω τι έκανε. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε. Μέχρι να καταλάβουμε, ήρθε η Αστυνομία» σημείωσε γειτόνισσα του ζευγαριού.

Νόμιμα τα όπλα που είχε το ζευγάρι

Το ζευγάρι έμενε πάνω από 25 χρόνια στην οδό Ξανθίππου, όπου γράφτηκε η τραγωδία. Η 53χρονη εργάζεται ως ψυχολόγος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», ενώ ο 57χρονος ήταν συνταξιούχος πιλότος. Και οι δύο ασχολούνταν συστηματικά με την σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί τη νόμιμη κατοχή των όπλων που εντοπίστηκαν από τις Αρχές.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως άκουσαν αρχικά έναν δυνατό κρότο και στη συνέχεια φωνές για βοήθεια. Αμέσως μετά, ακούστηκε, όπως λένε, ένας δεύτερος πυροβολισμός.

«Ήταν σοβαροί, αξιοπρεπείς άνθρωποι, μορφωμένοι, και να τσακωνόντουσαν δεν έδιναν δικαιώματα στη γειτονιά. Όλα τα ζευγάρια τσακώνονται. Εμείς πάντως δεν είχαμε αντιληφθεί ότι υπήρχε κάτι τέτοιο», αναφέρει γειτόνισσα του ζευγαριού.

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;»

Ο κουμπάρος του ζευγαριού μίλησε στο MEGA, διευκρινίζοντας ότι ο 57χρονος δράστης και αυτόχειρας δεν αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

«Είναι ένας άνθρωπος διάνοια, δεν ισχύει τίποτα από ό,τι ακούγεται. Ούτε ψυχολογικά είχε ούτε τίποτα. Μιλάγαμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο, δεν φαινόταν ότι θα κάνει κάτι τέτοιο» υπογράμμισε.

Θυμάται ωστόσο μία ερώτηση που του είχε κάνει στο παρελθόν την οποία τότε ίσως να μην αξιολόγησε σωστά: «Τις τελευταίες ημέρες με είχε ρωτήσει ‘αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;’» του είχε πει ο 57χρονος.