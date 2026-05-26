Δημήτρης Σταρόβας: «Ο Γιώργος Μαργαρίτης ερχόταν κάθε μέρα στο νοσοκομείο»
Ο Δημήτρης Σταρόβας σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση.
Ο Δημήτρης Σταρόβας βρέθηκε προσκεκλημένος στην παρέα του Buongiorno στο MEGA, την Τρίτη 26 Μαϊου και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του.
Παράλληλα, ο γνωστός καλλιτέχνης αναφέρθηκε στη μουσική παράσταση, με τίτλο «Project «Star Ovation – Το Rock που δεν ξεχάσαμε» που θα δώσει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων σημειώνοντας πως «πάντα είχα σκοπό να κάνω μία μπάντα με μουσικούς φίλους, που να παίζουν κομμάτια που μεγαλώσαμε και αγαπήσαμε».
Δημήτρης Σταρόβας: Η συμπαράσταση των φίλων του
«Ο Γιώργος Μαργαρίτης ερχόταν κάθε μέρα στο νοσοκομείο. ‘Σταρόβα, πεθαίνω για σένα’, μου έλεγε και μου έκανε πολύ εντύπωση».
Όπως ανέφερε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, παρακαλούσε τον Δημήτρη Σταρόβα επί 25 χρόνια να κάνει μία ροκ μπάντα:
«Μας ενδιαφέρει να παίξουμε καλά, να φρεσκάρουμε τις μνήμες μας και να περάσει ωραία ο κόσμος», είπε ο Δημήτρης Σταρόβας, και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.
«Όλοι οι φίλοι μου με στήριξαν στο πρόβλημα της υγείας και οικονομικά»
«Όλοι οι φίλοι μου με στήριξαν στο πρόβλημα της υγείας και οικονομικά. Ένα κέρδος είναι η αγάπη του κόσμου που εισπράττω καθημερινά από κάθε είδους ηλικίες.
Μέσω αυτής της δουλειάς γνώρισα ανθρώπους σημαντικούς, που μέσα σε ένα 2ωρο μαζί τους φεύγεις εάν όχι καλύτερος, διαφορετικός άνθρωπος».
