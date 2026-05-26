Δημήτρης Σταρόβας: «Ο Γιώργος Μαργαρίτης ερχόταν κάθε μέρα στο νοσοκομείο»

Ο Δημήτρης Σταρόβας βρέθηκε προσκεκλημένος στην παρέα του Buongiorno στο MEGA, την Τρίτη 26 Μαϊου και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του.

Παράλληλα, ο γνωστός καλλιτέχνης αναφέρθηκε στη μουσική παράσταση, με τίτλο «Project «Star Ovation – Το Rock που δεν ξεχάσαμε» που θα δώσει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων σημειώνοντας πως «πάντα είχα σκοπό να κάνω μία μπάντα με μουσικούς φίλους, που να παίζουν κομμάτια που μεγαλώσαμε και αγαπήσαμε».

Δημήτρης Σταρόβας: Η συμπαράσταση των φίλων του

«Ο Γιώργος Μαργαρίτης ερχόταν κάθε μέρα στο νοσοκομείο. ‘Σταρόβα, πεθαίνω για σένα’, μου έλεγε και μου έκανε πολύ εντύπωση».

Όπως ανέφερε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, παρακαλούσε τον Δημήτρη Σταρόβα επί 25 χρόνια να κάνει μία ροκ μπάντα:

«Μας ενδιαφέρει να παίξουμε καλά, να φρεσκάρουμε τις μνήμες μας και να περάσει ωραία ο κόσμος», είπε ο Δημήτρης Σταρόβας, και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

«Όλοι οι φίλοι μου με στήριξαν στο πρόβλημα της υγείας και οικονομικά. Ένα κέρδος είναι η αγάπη του κόσμου που εισπράττω καθημερινά από κάθε είδους ηλικίες.

Μέσω αυτής της δουλειάς γνώρισα ανθρώπους σημαντικούς, που μέσα σε ένα 2ωρο μαζί τους φεύγεις εάν όχι καλύτερος, διαφορετικός άνθρωπος».