Ο Δημήτρης Σταρόβας και η μπάντα του στο Κύτταρο Live

Ο Δημήτρης Σταρόβας δημιούργησε το συγκρότημά του, τους «Starovas Band» παρουσιάζοντας το project «Star Ovation – Το Rock που δεν ξεχάσαμε».

Μετά από τις δύο sold out βραδιές, εν μέσω αποθέωσης, σε ένα κατάμεστο Κύτταρο, επιστρέφει, κατόπιν …λαϊκής απαίτησης, για ένα τελευταίο Star Ovation στην πιο ιστορική ροκ σκηνή της πόλης.

Από τον Πουλικάκο, τους Socratesκαι τον Σιδηρόπουλο μέχρι τους Led Zeppelin, τους Deep Purpleκαι τον Eric Clapton, οι διαδρομές είναι ηλεκτρικές και απρόβλεπτες.

Η κιθάρα του Σταρόβα, οι φίλοι και συνοδοιπόροι του επί σκηνής, το χιούμορ και η συγκίνηση, αποδείχτηκε ότι συνθέτουν ένα live που δεν είναι απλώς συναυλία – είναι Rock εμπειρία, με την αυθεντικότητα και τη ζεστασιά που χαρακτηρίζει κάθε εμφάνισή του.

Γιατί, όπως έγραψε και κάποιος θεατής της πρώτης συναυλίας:

“… είπαν τραγούδια όμορφα, από αυτά που μεγαλώσαμε κι αγαπήσαμε και μαζί τους αγαπήσαμε και μεγαλώσαμε… Κι ήταν τόσο ωραία όλοι μια παρέα!!!! »

Και σε αυτή την συναυλία θα υπάρχουν συμμετοχές – έκπληξη που ο Δημήτρης θέλει να τις κρατήσει “μυστικές” ώστε να υπάρχει το ζητούμενο «σασπένς» ως μέρος της παράστασης.

Οι Starovas Band

Τύμπανα:Στέφανος Δημητρίου,

Μπάσο: Γιάννης Γρηγορίου,

Πλήκτρα: Νίκος Σάλτας

Κιθάρες: Δημήτρης Καρασούλος,

Κιθάρες: Δημήτρης Σταρόβας

Επιμέλεια ήχου: Μιχάλης Αλεξάκης

Επιμέλεια Παραγωγής: Τάκης Μουζάκης

Πληροφορίες

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:30 – Οι πόρτες ανοίγουν από τις 20.30΄

Κύτταρο Live Club, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα

Το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά την είσοδο στον χώρο.

Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε τηλεφωνικά.

Κρατήσεις 2108224134 – 6977641373

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.