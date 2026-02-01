Η «Αφηγήτρια ταινιών» επιστρέφει στον Κάτω Χώρο του Θεάτρου του Νέου Κόσμου

Μετά από έναν επιτυχημένο κύκλο με sold out παραστάσεις την περασμένη σεζόν, η «Αφηγήτρια ταινιών» έρχεται στο Θέατρο του Νέου Κόσμου.

Ο σκηνοθέτης Νικόλας Λαμπάκης μετατρέπει τον Κάτω Χώρο στο σαλόνι και τον κινηματογραφικό κόσμο της νεαρής αφηγήτριας, την οποία ενσαρκώνει η Νοεμή Βασιλειάδου.

Στο άνυδρο τοπίο της ερήμου Ατακάμα, στη Χιλή, η ζωή κυλά δύσκολα

Οι περισσότεροι κάτοικοι είναι πάμφτωχοι εργάτες στα ορυχεία νίτρου, χωρίς τη δυνατότητα να πάνε στον κινηματογράφο, τη μοναδική επιλογή διασκέδασης της περιοχής.

Υπάρχει όμως ένα χαρισματικό κορίτσι, που αναλαμβάνει να παρακολουθεί τις ταινίες κι έπειτα να τις αφηγείται στους συγχωριανούς του. Το σπίτι του μετατρέπεται σε μια ιδιότυπη σκηνή, όπου με αξιοθαύμαστη αφηγηματική ικανότητα το μικρό κορίτσι ζωντανεύει τις ταινίες.

Μέσω της ιδιόμορφης καλλιτεχνικής της ιδιότητας, η μικρή αφηγήτρια ονειρεύεται μια άλλη ζωή, πέρα από την ασφυκτική πραγματικότητα.

Τουλάχιστον μέχρι την εμφάνιση της τηλεόρασης, που έρχεται να αλλάξει τα πάντα…

Η πολυμεταφρασμένη νουβέλα του Ερνάν Ριβέρα Λετελιέρ γνώρισε τεράστια επιτυχία και μεταφέρθηκε στο θέατρο, αλλά και στον κινηματογράφο.

Μεταξύ πραγματικότητας και ονείρου, κινηματογράφου και θεάτρου, η παράσταση ερευνά τη δύναμη της φαντασίας ως πηγής έμπνευσης για μια άλλη ζωή, την ζωή των καθημερινών ανθρώπων και ίσως ενός ολόκληρου λαού, που οραματίστηκε και αγωνίστηκε για την αλλαγή κι ας τον διέψευσε η Ιστορία.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο Ερνάν Ριβέρα Λετελιέρ

Μετάφραση Λένα Φραγκοπούλου

Σκηνοθεσία – Δραματουργία – Σκηνικά Νικόλας Λαμπάκης

Κοστούμια Ουρανία Φραγγέα

Μουσική Παντελής Πρωτοπαπάς

Φωτισμοί Σάκης Μπιρμπίλης, Χάρης Βασιλόπουλος

Παίζει η Νοεμή Βασιλειάδου

Πληροφορίες

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κάτω Χώρος

Από 6 Φεβρουαρίου 2026, Κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 21:15 και Κυριακή στις 20:00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.