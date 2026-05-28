magazin
Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
weather-icon 27o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
28.05.2026 | 15:23
Φωτιά στο Κρυονέρι - Επιχειρούν 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες
Σημαντική είδηση:
28.05.2026 | 14:25
Τραγωδία στο Πήλιο: Νεκρό 9χρονο αγοράκι στην Ζαγορά
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Ο Χάρντι είναι με την Παλαιστίνη, η Μίρεν είναι σιωνίστρια» – Η θεωρία για την ρήξη στο MobLand και η επίθεση
The Good Life 28 Μαΐου 2026, 17:20

«Ο Χάρντι είναι με την Παλαιστίνη, η Μίρεν είναι σιωνίστρια» – Η θεωρία για την ρήξη στο MobLand και η επίθεση

Είναι τα εγκλήματα πολέμου στη Μέση Ανατολή ο πραγματικός λόγος που ο Τομ Χάρντι απολύθηκε από το MobLand; Το διαδίκτυο πιστεύει πως ναι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Όσα κάποτε αποφεύγαμε: Τι κάνουμε σήμερα χωρίς ενοχές;

Όσα κάποτε αποφεύγαμε: Τι κάνουμε σήμερα χωρίς ενοχές;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η είδηση ότι ο Τομ Χάρντι απολύθηκε αιφνιδιαστικά από την τηλεοπτική σειρά MobLand του Paramount+ αν και πρωταγωνιστής της, έγινε πρωτοσέλιδο.

Μετά την εξέλιξη το μέλλον της σειράς είναι αμφίβολο (ο δεύτερος κύκλος έχει ολοκληρωθεί, ο τρίτος ίσως δεν υπάρξει), και το διαδίκτυο έχει πλημμυρίσει από εικασίες για το λόγο της ρήξης ανάμεσα στον Χάρντι και την παραγωγή.

Πολλοί κάνουν λόγο για την «οξύθυμη συμπεριφορά» και τις καθυστερήσεις στα γυρίσματα, άλλοι μιλάνε για τους δαίμονες και το σκοτεινό παρελθόν του, μερικοί αναφέρονται στη φημολογούμενη βεντέτα του με την Έλεν Μίρεν. Οι θεωρίες πληθαίνουν, καθημερινά.

Ενώ οι επίσημες αναφορές του Variety και του The Hollywood Reporter εστιάζουν στην αντιεπαγγελματική συμπεριφορά του ηθοποιού —με ισχυρισμούς ότι κλειδωνόταν στο τρέιλερ του για ώρες, αναγκάζοντας τους βετεράνους Έλεν Μίρεν και Πιρς Μπρόσναν να περιμένουν— μια viral αποκάλυψη στο Twitter/X φέρνει στο φως μια άγρια πολιτική σύγκρουση.

To tweet που μετράει ήδη 19.000 likes κάνει λόγο για ένα έντονο πολιτικό παρασκήνιο που πυροδότησε την κόντρα ανάμεσα στους συμπρωταγωνιστές

Σύμφωνα με μαρτυρίες από τα γυρίσματα, ο Χάρντι και η Μίρεν ήρθαν σε μετωπική σύγκρουση με αφορμή την κρίση στη Λωρίδα της Γάζας, μετατρέποντας το πλατό σε πεδίο ιδεολογικής μάχης.

Η Έλεν Μίρεν φέρεται να ενοχλήθηκε από τη φιλοπαλαινιστιακή στάση του Χάρντι

Σύμφωνα με την ανάρτηση, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, η Έλεν Μίρεν σχολίασε ότι «ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί τον πόνο που προκαλούν οι πορείες για την Παλαιστίνη στο Λονδίνο», με τον Τομ Χάρντι —ο οποίος έχει υπογράψει ανοιχτά την επιστολή του Artists4Ceasefire— να γελάει κατάμουτρα εις βάρος της και να αποχωρεί από το τραπέζι.

Το περιστατικό αυτό φαίνεται πως άλλαξε δραματικά τις ισορροπίες.

View this post on Instagram

A post shared by @artists4ceasefire

Η ανάρτηση αναφέρει ότι η 80χρονη σταρ άρχισε να παραπονιέται διαρκώς στους παραγωγούς Τζεζ Μπάτεργουορθ και Ντέιβιντ Γκλάσερ για τον Χάρντι, ζητώντας αλλαγές στις ώρες προσέλευσης, ενώ εκείνος με τη σειρά του αντιδρούσε, κατηγορώντας τη ως «μανιώδη σιωνίστρια» και αυταρχική συμπεριφορά απέναντι στους νεότερους συναδέλφους της.

Η πίεση ήταν τόσο μεγάλη που η Μίρεν αναγκάστηκε να κλείσει τα σχόλια στο Instagram λόγω των επιθέσεων που δεχόταν από υποστηρικτές του Χάρντι.

Μετά την σύγκρουση τους για το Μεσανατολικό η Μίρεν φέρεται να είχε μόνιμη δυσαρέσκεια με τη συμπεριφορά του Χάρντι απαιτώντας από την παραγωγή να αναλάβει μέτρα

View this post on Instagram

A post shared by Plastik magazine (@plastik)

Ούτε η Μίρεν, ούτε ο Χάρντι έχουν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει την ανάρτηση μέχρι στιγμής.

«Είσαι μια σατανική σιωνίστρια»

Πρωτοσέλιδο στη Daily Mail είναι το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου από εχθές το βράδυ στο Λονδίνο.

Στο βίντεο η 80χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Έλεν Μίρεν δέχεται φραστική επίθεση στη μέση του δρόμου στο Λονδίνο από φιλοπαλαιστίνιο ακτιβιστή.

Η πρωταγωνίστρια του MobLand περπατούσε μαζί με τον σύζυγό της, Τέιλορ Χάκφορντ, όταν την πλησίασε ένας άγνωστος άνδρας, ο οποίος την κατηγόρησε ως «σατανική σιωνίστρια», λόγω της διαχρονικής και ανοιχτής στήριξής της προς το Ισραήλ.

Το περιστατικό κλιμακώθηκε γρήγορα, αναγκάζοντας τον σύζυγό της να παρέμβει.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε αρχικά από τον ανώνυμο λογαριασμό Anti-Fascist Action UK.

«Και εδώ είναι η Έλεν Μίρεν, η δεδηλωμένη σιωνίστρια. Είπες ότι το Ισραήλ πρέπει να υπάρχει για πάντα εξαιτίας του Ολοκαυτώματος. Και χαιρόσουν που τα σπίτια των Παλαιστινίων χάθηκαν», φώναξε ο ακτιβιστής.

«Είσαι μια σατανική σιωνίστρια σκύλα. Κι εσύ επίσης [απευθυνόμενος στον σύζυγό της], άντε γα@@σου κι εσύ» συνέχισε.

@thetelegraph Dame Helen Mirren has been harassed in the street by a pro-Palestine activist calling her an “evil Zionist b—-”. Footage on social media shows the Oscar-winning actress, 80, being accosted as she walked along the street in London with her husband, director Taylor Hackford. Launching into an abusive tirade, the unknown stranger said: “And there is Helen Mirren the avowed Zionist. You said Israel should last forever because of the Holocaust. And she was very happy the Palestinians houses were gone. “You are an evil Zionist b—-. And you [Mr Hackford] as well, f— you and all.” Mr Hackford, 81, can be heard telling the man to “f— off”. The video was first posted by an anonymous account called Anti-Fascist Action UK. Read the full story at the linked article 🔗 #helenmirren ♬ original sound – The Telegraph

H σχέση της Μίρεν με το Ισραήλ

Η Έλεν Μίρεν έχει μακρά ιστορία δημόσιας στήριξης προς το Ισραήλ, ενώ τάσσεται σθεναρά κατά του πολιτιστικού μποϊκοτάζ της χώρας, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός των καλλιτεχνών είναι αντιπαραγωγικός.

Μόλις τον περασμένο μήνα, ηγήθηκε μιας ομάδας αστέρων (ανάμεσά τους οι Έιμι Σούμερ, Μίλα Κούνις και Σάρον Όσμπορν) που υπέγραψαν επιστολή υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η σύνδεσή της με τη χώρα ξεκινά από το 1967, αμέσως μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών, όταν εργάστηκε ως εθελόντρια σε κιμπούτς κοντά στη Θάλασσα της Γαλιλαίας.

Έκτοτε, έχει ενσαρκώσει Εβραίες προσωπικότητες στο σινεμά, με πιο πρόσφατη την πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, Γκόλντα Μέιρ, στην ταινία Golda (2023).

YouTube thumbnail

Σε συνέντευξή της εκείνη την περίοδο, είχε δηλώσει: «Πιστεύω στο Ισραήλ, στην ύπαρξη του Ισραήλ, και πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσει στο μέλλον για την υπόλοιπη αιωνιότητα… Πιστεύω στο Ισραήλ εξαιτίας του Ολοκαυτώματος».

Παρά την ξεκάθαρη θέση της για το δικαίωμα ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ, η Μίρεν έχει διευκρινίσει στο παρελθόν ότι αυτό δεν σημαίνει πως προσυπογράφει κάθε ενέργεια της ισραηλινής κυβέρνησης, εκφράζοντας κατά καιρούς ανησυχίες για την πολιτική κατεύθυνση της χώρας.

Μέχρι στιγμής, οι εκπρόσωποι της ηθοποιού δεν έχουν προβεί σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό της επίθεσης.

«Αυτοκτονική συμπεριφορά» του Χάρντι

Από την πλευρά τους, οι κύκλοι της παραγωγής παρουσιάζουν μια πολύ πιο πεζή, αλλά εξίσου προβληματική εικόνα. Πηγές από το The Hollywood Reporter αναφέρουν ότι ο Χάρντι χρησιμοποιούσε την καθυστέρηση ως «παιχνίδι εξουσίας».

«Το να αρνείσαι να βγεις από το τρέιλερ σου για ώρες και να έχεις τον Πιρς Μπρόσναν και την Έλεν Μίρεν να σε περιμένουν στο κρύο, θεωρείται ως αυτοκτονική συμπεριφορά στη βιομηχανία», σχολίασε χαρακτηριστικά άνθρωπος της παραγωγής.

Επιπλέον, ο Χάρντι φέρεται να εξόργισε τον δημιουργό της σειράς Ρόναν Μπένετ, προσπαθώντας να ξαναγράψει τις ατάκες του και να επιβάλει τις δικές του διορθώσεις στο σενάριο, ενώ εξέφραζε παράπονα ότι η σειρά άρχισε να εστιάζει περισσότερο στους συμπρωταγωνιστές του παρά στον δικό του χαρακτήρα, τον περιβόητο «fixer» Χάρι Ντα Σούζα.

Το αδιέξοδο της 3ης σεζόν

YouTube thumbnail

Είτε ο πραγματικός λόγος ήταν η ιδεολογική σύγκρουση για το Παλαιστινιακό είτε η κλασική «δύσκολη» συμπεριφορά για την οποία ο Χάρντι έχει κατηγορηθεί ξανά στο παρελθόν (όπως στα γυρίσματα του Mad Max: Fury Road με τη Σαρλίζ Θερόν), το αποτέλεσμα δεν αλλάζει.

Το Paramount+ βρίσκεται μπροστά σε έναν γρίφο: το MobLand ήταν η δεύτερη πιο επιτυχημένη σειρά της πλατφόρμας με τον Τομ Χάρντι να σηκώνει στοςυ ώμους του μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας της.

«Το πώς θα καταφέρουν οι σεναριογράφοι να δικαιολογήσουν την απουσία του στην τρίτη σεζόν —τα γυρίσματα της οποίας είναι προγραμματισμένα για τον Σεπτέμβριο— παραμένει ένα μυστήριο που ίσως κοστίσει τη βιωσιμότητα της ίδιας της σειράς» γράφει το Puck.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στοπ στο ανοδικό σερί του έβαλαν τράπεζες και Allwyn

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στοπ στο ανοδικό σερί του έβαλαν τράπεζες και Allwyn

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Η «έξυπνη» μεσογειακή διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Η «έξυπνη» μεσογειακή διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

World
Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία υποστηρίζει το Axios

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία υποστηρίζει το Axios

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream magazin
Νέα εποχή (εκατομμυρίων) στο Λούβρο – Η Μόνα Λίζα μετακομίζει στο νέο της σπίτι
«Nέα Αναγέννηση» 28.05.26

Νέα εποχή (εκατομμυρίων) στο Λούβρο - Η Μόνα Λίζα μετακομίζει στο νέο της σπίτι

Η τρέχουσα γκαλερί που φιλοξενεί τη «Μόνα Λίζα» στο Λούβρο είναι συχνά γεμάτη κόσμο, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα τόσο σε ασφάλεια, όσο και σε άνεση για τους επισκέπτες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό
Αντίστροφη μέτρηση 27.05.26

«Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό

Αποθέωση για την επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ στην επιστημονική φαντασία και το Disclosure Day του, την νέα του ταινία που εμπνεύστηκε από τα μυστικά του Πενταγώνου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μάικλ Τζάκσον: Εμπόλεμη ζώνη το Netflix για τη δίκη του αιώνα – Το ντοκιμαντέρ, η αθώωση, τα ερωτηματικά
The Verdict 27.05.26

Μάικλ Τζάκσον: Εμπόλεμη ζώνη το Netflix για τη δίκη του αιώνα – Το ντοκιμαντέρ, η αθώωση, τα ερωτηματικά

Μια νέα, εκρηκτική εστία αντιπαράθεσης ανοίγει γύρω από την υστεροφημία του Μάικλ Τζάκσον καθώς το Netflix υπόσχεται να δείξει όλα όσα έγιναν στη δίκη που τον αθώωσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών – Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα
Στην Ανατολία 27.05.26

H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών - Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα

Χρονολογείται από τις αρχές έως τα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. και αποτελεί την καλύτερα διατηρημένη παλαιά εικόνα του Ιησού που έχει βρεθεί ποτέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν – Κλασικές ταινίες, εκατοντάδες ερωμένες και ηθοποιοί που δεν τον άντεχαν
Ντοκιμαντέρ 27.05.26

Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν - Κλασικές ταινίες, εκατοντάδες ερωμένες και ηθοποιοί που δεν τον άντεχαν

Οι ηθοποιοί του, σε γενικές γραμμές, μισούσαν να δουλεύουν μαζί του. «Είναι μονομανής και τίποτα άλλο», είπε ο Ρόμπερτ Μίτσαμ για τον τεράστιο σκηνοθέτη, Ντέιβιντ Λιν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή
«Δεν είναι Ιστορία» 27.05.26

«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή

«Δεν κάνει καμία διαφορά σε κανέναν, εκτός από τους τρελούς και θυμωμένους ανθρώπους, τι χρώμα είχε», είπε μεταξύ άλλων ο Τζίμι Κίμελ απευθυνόμενος στον Έλον Μασκ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»
Έκπτωτος 26.05.26

Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»

Η είδηση της ξαφνικής απόλυσης του Τομ Χάρντι από την σειρά MobLand θύμησε σε όλους πως οι δαίμονες ενός σκοτεινού παρελθόντος ακόμη τον στοιχειώνουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου
Μόδα, φιλία, μοναξιά 26.05.26

«Εραστές χωρίς σεξ» - Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου

Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Μπλόου και τον ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές, πλην τραγικές, φιλίες της βρετανικής μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Mandalorian: Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα
Ο άλλος κυνηγός επικηρυγμένων 26.05.26

Ο άνθρωπος πίσω από τη στολή του Mandalorian - Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα

Με την ταινία Mandalorian and Grogu να κάνει δυναμικό ξεκίνημα στο box office, πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται ποιος φοράει τη στολή του κυνηγού επικηρυγμένων - εκτός του Πέδρο Πασκάλ;

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσσεια»: Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 26.05.26

«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσσεια»: Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη

Το Σάββατο 23 Μαΐου, όσοι βρέθηκαν στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη έζησαν μια βραδιά συγκίνησης, ενώ παράλληλα τίμησαν τη διαχρονική δύναμη και οικουμενικότητα της καζαντζακικής δημιουργίας

Σύνταξη
Εθνική Λυρική Σκηνή: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη σεζόν 2026- 2027
Culture Live 26.05.26

Εθνική Λυρική Σκηνή: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη σεζόν 2026- 2027

Η επίσημη έναρξη της σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2026 με ένα έργο που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, τον Ορφέα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ «ζητά την ευλογία» του Ρόμπερτ Ντε Νίρο
«Απέχεις» 25.05.26

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ «ζητά την ευλογία» του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ πρόκειται να υποδηθεί τον Μαξ Κάντι σε μια νέα σειρά και θέλησε να «βγάλει το καπέλο» στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος εκσάρκωσε τον ίδιο χαρακτήρα πριν από δεκαετίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Tα γυρίσματα του Grease ήταν γεμάτα ένταση – Στον «τοίχο» η Ολίβια Νιούτον Τζον
«Η Ολίβια άντεξε» 25.05.26

Tα γυρίσματα του Grease ήταν γεμάτα ένταση – Στον «τοίχο» η Ολίβια Νιούτον Τζον

O Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον πρωταγωνίστησαν κάποτε στην ταινία «Grease» και, παρόλο που το αποτέλεσμα ήταν άρτιο, τα γυρίσματα έκρυβαν μια σειρά από δυσκολίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χόιτ Ρίτσαρντς – Το μοντέλο των 80s που έγινε ψυχολογικός σκλάβος στα δίχτυα μιας αίρεσης της Νέας Υόρκης
Η δραπεύτηση 25.05.26

Χόιτ Ρίτσαρντς – Το μοντέλο των 80s που έγινε ψυχολογικός σκλάβος στα δίχτυα μιας αίρεσης της Νέας Υόρκης

Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ του HBO εστιάζει στον Χόιτ Ρίτσαρντς, ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα των 80s και 90s, ο οποίους έζησε μια τρομακτική ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επιστροφη στον κόσμο του Star Wars: Το Mandalorian and Grogu έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. δολαρίων
A new hope? 25.05.26

Επιστροφη στον κόσμο του Star Wars: Το Mandalorian and Grogu έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. δολαρίων αλλά στη Disney δεν πανηγυρίζουν

Μετά από 7 χρόνια, ο κόσμος του Star Wars επέστρεψε στις σκοτεινές αίθουσες, το Mandalorian and Grogu έκανε δυνατή πρεμιέρα, ωστόσο στη Disney υπάρχει προβληματισμός

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στην Ευρυτανία
Ελλάδα 28.05.26

Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στην Ευρυτανία

Σε μια έκταση 4 στρεμμάτων εντοπίστηκαν αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου με 907 πλαστικές συσκευασίες προφύτευσης με χώμα και σπόρους κάνναβης καθώς και 541 αποξηραμένοι κορμοί κάνναβης από προγενέστερη συγκομιδή

Σύνταξη
Άρης: Πότε απαντά ο Σπανούλης για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας
Μπάσκετ 28.05.26

Πότε αναμένεται η απάντηση του Σπανούλη στον Άρη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδες αναμένεται να απαντήσει ο Βασίλης Σπανούλης στην ΚΑΕ Άρης για το αν προτίθεται να αποδεχθεί την πρόταση που του έχει καταθέσει ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

in.gr Team
Jessica Claar (Mastercard): «Η γυναικεία ενδυνάμωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες»
Τα Νέα της Αγοράς 28.05.26

Jessica Claar (Mastercard): «Η γυναικεία ενδυνάμωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες»

Στο πλαίσιο του 7ου Live A Legacy — της επιτυχημένης πρωτοβουλίας της Mastercard και του οργανισμού WHEN — η Jessica Claar, Senior Vice President Marketing & Communications Central Europe της Mastercard, μιλά για τη σημασία της γυναικείας ενδυνάμωσης στην πράξη, τις δεξιότητες που διαμορφώνουν τη νέα γενιά ηγεσίας και την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών εξέλιξης και συμμετοχής.

Σύνταξη
Νυφούδης: Ο πήχης για την ΕΛΑΣ μπαίνει πλέον αποκλειστικά και μόνο στην πρωτιά
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Νυφούδης: Ο πήχης για την ΕΛΑΣ μπαίνει πλέον αποκλειστικά και μόνο στην πρωτιά

«Κατεβαίνουμε σε αυτή τη μεγάλη εκλογική μάχη έχοντας ως μοναδικό σκοπό τη νίκη και την ουσιαστική πολιτική αλλαγή», τονίζει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Νίκος Νυφούδης

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 28.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Δένδιας: Υφίσταται απειλή και έχουμε ανάγκη Ένοπλες Δυνάμεις που θα λειτουργούν αποτρεπτικά
Πολιτική 28.05.26

Δένδιας: Υφίσταται απειλή και έχουμε ανάγκη Ένοπλες Δυνάμεις που θα λειτουργούν αποτρεπτικά

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στις απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα, με το βλέμμα στην Τουρκία, ενώ κάλεσε για μία ακόμα φορά τους εφοπλιστές να συνδράμουν μέσω δωρεών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Axios: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία – Απομένει η τελική έγκριση του Τραμπ
Κρίσιμες ώρες 28.05.26 Upd: 18:05

Axios: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία – Απομένει η τελική έγκριση του Τραμπ

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης, αλλά αυτός δεν το υπέγραψε αμέσως, λέει το Axios - Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Ιράν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Μετρ» της απάτης 27χρονος – Παρίστανε το υψηλόβαθμο στέλεχος επιχειρήσεων και έκανε κομπίνες με ενοικιάσεις διαμερισμάτων
Ελλάδα 28.05.26

«Μετρ» της απάτης 27χρονος – Παρίστανε το υψηλόβαθμο στέλεχος επιχειρήσεων και έκανε κομπίνες με ενοικιάσεις διαμερισμάτων

Δεκάδες τα θύματα του 27χρονου - Μέσα σε δύο ημέρες εξαπάτησε 21 υποψήφιους ενοικιαστές σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο Περιστέρι

Σύνταξη
Ανώτατοι Κινέζοι Δικαστές στο Εφετείο της Αθήνας 
Ελλάδα 28.05.26

Ανώτατοι Κινέζοι Δικαστές στο Εφετείο της Αθήνας 

Οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί της Κίνας ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν στις ρυθμίσεις του εσωτερικού δικαίου για το διεθνές έγκλημα, αλλά και στη λειτουργία του δικαστικού μας συστήματος.

Σύνταξη
COP31: Η διοργανώτρια Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο από τις προετοιμασίες της συνόδου για το κλίμα
Politico 28.05.26

COP31: Η διοργανώτρια Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο από τις προετοιμασίες της συνόδου για το κλίμα

Σε δύσκολη θέση έχουν έρθει οι Βρυξέλλες, καθώς η Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο. Η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει τη Λευκωσία και αρνείται να απαντήσει ακόμη και στα αιτήματα για συναντήσεις, παρόλο που ασκεί την προεδρία της ΕΕ.

Σύνταξη
Βουλή: Απερρίφθη η ένσταση αντισυνταγματικότητας για τις μετατάξεις ΕΥΠ – «Δημιουργείτε πέμπτη φάλαγγα», φωνάζει η αντιπολίτευση
Πολιτική 28.05.26

Βουλή: Απερρίφθη η ένσταση αντισυνταγματικότητας για τις μετατάξεις ΕΥΠ – «Δημιουργείτε πέμπτη φάλαγγα», φωνάζει η αντιπολίτευση

Οργή από την Αντιπολίτευση για την επίμαχη διάταξη. «Ότι και αν κάνετε τα εγκλήματά σας στην ΕΥΠ θα διερευνηθούν» και «Θέλετε να φτιάξετε σώμα πραιτοριανών στην ΕΥΠ» ειπώθηκε. «Καρφιά» και για τον Γρηγόρη Δημητριάδη: «Το επιτελικό κράτος προστατεύει τον πολίτη ή τους πρωταγωνιστές των υποκλοπών και το σύστημα Μητσοτάκη;».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Νέα εποχή (εκατομμυρίων) στο Λούβρο – Η Μόνα Λίζα μετακομίζει στο νέο της σπίτι
«Nέα Αναγέννηση» 28.05.26

Νέα εποχή (εκατομμυρίων) στο Λούβρο - Η Μόνα Λίζα μετακομίζει στο νέο της σπίτι

Η τρέχουσα γκαλερί που φιλοξενεί τη «Μόνα Λίζα» στο Λούβρο είναι συχνά γεμάτη κόσμο, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα τόσο σε ασφάλεια, όσο και σε άνεση για τους επισκέπτες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κικίλιας: Θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, τη βαριά βιομηχανία της χώρας, ως κόρη οφθαλμού
Πολιτική 28.05.26

Κικίλιας: Θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, τη βαριά βιομηχανία της χώρας, ως κόρη οφθαλμού

«Στόχος μας είναι η ναυτιλία να έρθει πιο κοντά στον απλό κόσμο και τα νέα παιδιά να στραφούν ξανά στα επαγγέλματα της θάλασσας» ανέφερε ο Κικίλιας στη συνέντευξη τύπου για τα «Ποσειδώνια 2026»

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
Cookies