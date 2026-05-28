«Ο Χάρντι είναι με την Παλαιστίνη, η Μίρεν είναι σιωνίστρια» – Η θεωρία για την ρήξη στο MobLand και η επίθεση

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η είδηση ότι ο Τομ Χάρντι απολύθηκε αιφνιδιαστικά από την τηλεοπτική σειρά MobLand του Paramount+ αν και πρωταγωνιστής της, έγινε πρωτοσέλιδο.

Μετά την εξέλιξη το μέλλον της σειράς είναι αμφίβολο (ο δεύτερος κύκλος έχει ολοκληρωθεί, ο τρίτος ίσως δεν υπάρξει), και το διαδίκτυο έχει πλημμυρίσει από εικασίες για το λόγο της ρήξης ανάμεσα στον Χάρντι και την παραγωγή.

Πολλοί κάνουν λόγο για την «οξύθυμη συμπεριφορά» και τις καθυστερήσεις στα γυρίσματα, άλλοι μιλάνε για τους δαίμονες και το σκοτεινό παρελθόν του, μερικοί αναφέρονται στη φημολογούμενη βεντέτα του με την Έλεν Μίρεν. Οι θεωρίες πληθαίνουν, καθημερινά.

Ενώ οι επίσημες αναφορές του Variety και του The Hollywood Reporter εστιάζουν στην αντιεπαγγελματική συμπεριφορά του ηθοποιού —με ισχυρισμούς ότι κλειδωνόταν στο τρέιλερ του για ώρες, αναγκάζοντας τους βετεράνους Έλεν Μίρεν και Πιρς Μπρόσναν να περιμένουν— μια viral αποκάλυψη στο Twitter/X φέρνει στο φως μια άγρια πολιτική σύγκρουση.

To tweet που μετράει ήδη 19.000 likes κάνει λόγο για ένα έντονο πολιτικό παρασκήνιο που πυροδότησε την κόντρα ανάμεσα στους συμπρωταγωνιστές

Σύμφωνα με μαρτυρίες από τα γυρίσματα, ο Χάρντι και η Μίρεν ήρθαν σε μετωπική σύγκρουση με αφορμή την κρίση στη Λωρίδα της Γάζας, μετατρέποντας το πλατό σε πεδίο ιδεολογικής μάχης.

Η Έλεν Μίρεν φέρεται να ενοχλήθηκε από τη φιλοπαλαινιστιακή στάση του Χάρντι

Σύμφωνα με την ανάρτηση, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, η Έλεν Μίρεν σχολίασε ότι «ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί τον πόνο που προκαλούν οι πορείες για την Παλαιστίνη στο Λονδίνο», με τον Τομ Χάρντι —ο οποίος έχει υπογράψει ανοιχτά την επιστολή του Artists4Ceasefire— να γελάει κατάμουτρα εις βάρος της και να αποχωρεί από το τραπέζι.

Το περιστατικό αυτό φαίνεται πως άλλαξε δραματικά τις ισορροπίες.

View this post on Instagram A post shared by @artists4ceasefire

Η ανάρτηση αναφέρει ότι η 80χρονη σταρ άρχισε να παραπονιέται διαρκώς στους παραγωγούς Τζεζ Μπάτεργουορθ και Ντέιβιντ Γκλάσερ για τον Χάρντι, ζητώντας αλλαγές στις ώρες προσέλευσης, ενώ εκείνος με τη σειρά του αντιδρούσε, κατηγορώντας τη ως «μανιώδη σιωνίστρια» και αυταρχική συμπεριφορά απέναντι στους νεότερους συναδέλφους της.

Η πίεση ήταν τόσο μεγάλη που η Μίρεν αναγκάστηκε να κλείσει τα σχόλια στο Instagram λόγω των επιθέσεων που δεχόταν από υποστηρικτές του Χάρντι.

Μετά την σύγκρουση τους για το Μεσανατολικό η Μίρεν φέρεται να είχε μόνιμη δυσαρέσκεια με τη συμπεριφορά του Χάρντι απαιτώντας από την παραγωγή να αναλάβει μέτρα

View this post on Instagram A post shared by Plastik magazine (@plastik)

Ούτε η Μίρεν, ούτε ο Χάρντι έχουν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει την ανάρτηση μέχρι στιγμής.

«Είσαι μια σατανική σιωνίστρια»

Πρωτοσέλιδο στη Daily Mail είναι το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου από εχθές το βράδυ στο Λονδίνο.

Στο βίντεο η 80χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Έλεν Μίρεν δέχεται φραστική επίθεση στη μέση του δρόμου στο Λονδίνο από φιλοπαλαιστίνιο ακτιβιστή.

Η πρωταγωνίστρια του MobLand περπατούσε μαζί με τον σύζυγό της, Τέιλορ Χάκφορντ, όταν την πλησίασε ένας άγνωστος άνδρας, ο οποίος την κατηγόρησε ως «σατανική σιωνίστρια», λόγω της διαχρονικής και ανοιχτής στήριξής της προς το Ισραήλ.

Το περιστατικό κλιμακώθηκε γρήγορα, αναγκάζοντας τον σύζυγό της να παρέμβει.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε αρχικά από τον ανώνυμο λογαριασμό Anti-Fascist Action UK.

«Και εδώ είναι η Έλεν Μίρεν, η δεδηλωμένη σιωνίστρια. Είπες ότι το Ισραήλ πρέπει να υπάρχει για πάντα εξαιτίας του Ολοκαυτώματος. Και χαιρόσουν που τα σπίτια των Παλαιστινίων χάθηκαν», φώναξε ο ακτιβιστής.

«Είσαι μια σατανική σιωνίστρια σκύλα. Κι εσύ επίσης [απευθυνόμενος στον σύζυγό της], άντε γα@@σου κι εσύ» συνέχισε.

♬ original sound – The Telegraph @thetelegraph Dame Helen Mirren has been harassed in the street by a pro-Palestine activist calling her an “evil Zionist b—-”. Footage on social media shows the Oscar-winning actress, 80, being accosted as she walked along the street in London with her husband, director Taylor Hackford. Launching into an abusive tirade, the unknown stranger said: “And there is Helen Mirren the avowed Zionist. You said Israel should last forever because of the Holocaust. And she was very happy the Palestinians houses were gone. “You are an evil Zionist b—-. And you [Mr Hackford] as well, f— you and all.” Mr Hackford, 81, can be heard telling the man to “f— off”. The video was first posted by an anonymous account called Anti-Fascist Action UK. Read the full story at the linked article 🔗 #helenmirren

H σχέση της Μίρεν με το Ισραήλ

Η Έλεν Μίρεν έχει μακρά ιστορία δημόσιας στήριξης προς το Ισραήλ, ενώ τάσσεται σθεναρά κατά του πολιτιστικού μποϊκοτάζ της χώρας, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός των καλλιτεχνών είναι αντιπαραγωγικός.

Μόλις τον περασμένο μήνα, ηγήθηκε μιας ομάδας αστέρων (ανάμεσά τους οι Έιμι Σούμερ, Μίλα Κούνις και Σάρον Όσμπορν) που υπέγραψαν επιστολή υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η σύνδεσή της με τη χώρα ξεκινά από το 1967, αμέσως μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών, όταν εργάστηκε ως εθελόντρια σε κιμπούτς κοντά στη Θάλασσα της Γαλιλαίας.

Έκτοτε, έχει ενσαρκώσει Εβραίες προσωπικότητες στο σινεμά, με πιο πρόσφατη την πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, Γκόλντα Μέιρ, στην ταινία Golda (2023).

Σε συνέντευξή της εκείνη την περίοδο, είχε δηλώσει: «Πιστεύω στο Ισραήλ, στην ύπαρξη του Ισραήλ, και πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσει στο μέλλον για την υπόλοιπη αιωνιότητα… Πιστεύω στο Ισραήλ εξαιτίας του Ολοκαυτώματος».

Παρά την ξεκάθαρη θέση της για το δικαίωμα ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ, η Μίρεν έχει διευκρινίσει στο παρελθόν ότι αυτό δεν σημαίνει πως προσυπογράφει κάθε ενέργεια της ισραηλινής κυβέρνησης, εκφράζοντας κατά καιρούς ανησυχίες για την πολιτική κατεύθυνση της χώρας.

Μέχρι στιγμής, οι εκπρόσωποι της ηθοποιού δεν έχουν προβεί σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό της επίθεσης.

«Αυτοκτονική συμπεριφορά» του Χάρντι

Από την πλευρά τους, οι κύκλοι της παραγωγής παρουσιάζουν μια πολύ πιο πεζή, αλλά εξίσου προβληματική εικόνα. Πηγές από το The Hollywood Reporter αναφέρουν ότι ο Χάρντι χρησιμοποιούσε την καθυστέρηση ως «παιχνίδι εξουσίας».

«Το να αρνείσαι να βγεις από το τρέιλερ σου για ώρες και να έχεις τον Πιρς Μπρόσναν και την Έλεν Μίρεν να σε περιμένουν στο κρύο, θεωρείται ως αυτοκτονική συμπεριφορά στη βιομηχανία», σχολίασε χαρακτηριστικά άνθρωπος της παραγωγής.

Επιπλέον, ο Χάρντι φέρεται να εξόργισε τον δημιουργό της σειράς Ρόναν Μπένετ, προσπαθώντας να ξαναγράψει τις ατάκες του και να επιβάλει τις δικές του διορθώσεις στο σενάριο, ενώ εξέφραζε παράπονα ότι η σειρά άρχισε να εστιάζει περισσότερο στους συμπρωταγωνιστές του παρά στον δικό του χαρακτήρα, τον περιβόητο «fixer» Χάρι Ντα Σούζα.

Το αδιέξοδο της 3ης σεζόν

Είτε ο πραγματικός λόγος ήταν η ιδεολογική σύγκρουση για το Παλαιστινιακό είτε η κλασική «δύσκολη» συμπεριφορά για την οποία ο Χάρντι έχει κατηγορηθεί ξανά στο παρελθόν (όπως στα γυρίσματα του Mad Max: Fury Road με τη Σαρλίζ Θερόν), το αποτέλεσμα δεν αλλάζει.

Το Paramount+ βρίσκεται μπροστά σε έναν γρίφο: το MobLand ήταν η δεύτερη πιο επιτυχημένη σειρά της πλατφόρμας με τον Τομ Χάρντι να σηκώνει στοςυ ώμους του μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας της.

«Το πώς θα καταφέρουν οι σεναριογράφοι να δικαιολογήσουν την απουσία του στην τρίτη σεζόν —τα γυρίσματα της οποίας είναι προγραμματισμένα για τον Σεπτέμβριο— παραμένει ένα μυστήριο που ίσως κοστίσει τη βιωσιμότητα της ίδιας της σειράς» γράφει το Puck.