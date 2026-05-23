magazin
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τομ Χάρντι: Aπολύθηκε από το MobLand – Καυγάδες, καθυστερήσεις και βεντέτα με την Έλεν Μίρεν – «Σαν βασιλιάς»
Go Fun 23 Μαΐου 2026, 18:20

Τομ Χάρντι: Aπολύθηκε από το MobLand – Καυγάδες, καθυστερήσεις και βεντέτα με την Έλεν Μίρεν – «Σαν βασιλιάς»

Ο Τομ Χάρντι απομακρύνθηκε από την τηλεοπτική σειρά της Paramount+ με «συνοπτικές διαδικασίες»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Τομ Χάρντι απομακρύνθηκε οριστικά από την επιτυχημένη σειρά του Paramount+, MobLand, έπειτα από δύο σεζόν.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των Variety και Puck News, ο 48χρονος σταρ απολύθηκε με συνοπτικές διαδικασίες την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, λόγω σοβαρών προβλημάτων συμπεριφοράς στα γυρίσματα και έντονων προστριβών με τον εκτελεστικό παραγωγό Τζεζ Μπάτεργουορθ αλλά και την εταιρεία παραγωγής 101 Studios.

Οι αναφορές κάνουν λόγο για συστηματικές καθυστερήσεις του ηθοποιού, αυθαίρετες αλλαγές στους διαλόγους των σεναρίων, αλλά και για τη δυσαρέσκειά του σχετικά με το λαμπερό ensemble καστ της σειράς —το οποίο περιλαμβάνει ιερά τέρατα της υποκριτικής όπως η Έλεν Μίρεν και ο Πιρς Μπρόσναν— γεγονός που έφερε την κατάσταση στο σημείο μηδέν.

«Η συμπεριφορά του Χάρντι ανάγκασε τον παραγωγό Τζεζ Μπάτεργουορθ να φτάσει ένα βήμα πριν την παραίτηση»

Η είδηση της απομάκρυνσης του Τομ Χάρντι ήταν μια έκπληξη, όχι όμως για όλους όσοι παρακολουθούν τα παρασκήνια της τηλεοπτικής σειράς.

Ο Χάρντι απολύθηκε αν και ενσάρκωνε τον κεντρικό χαρακτήρα, τον Χάρι Ντα Σούζα, έναν σκοτεινό fixer για λογαριασμό μιας λονδρέζικης εγκληματικής οργάνωσης στο αστυνομικό δράμα που φέρει την υπογραφή του Γκάι Ρίτσι.

Ωστόσο, το κλίμα στα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο, περιγράφεται ως πολεμικό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Puck News, ο Χάρντι εμφανιζόταν σταθερά αργοπορημένος στην παραγωγή, δημιουργώντας τεράστιες καθυστερήσεις, ενώ απαιτούσε συνεχώς αλλαγές στις ατάκες και έστελνε ασταμάτητα δικές του σημειώσεις για το σενάριο.

Επιπλέον, πηγές αναφέρουν ότι ο Χάρντι ήταν έντονα ενοχλημένος από το γεγονός ότι έπρεπε να μοιράζεται τον τηλεοπτικό χρόνο με ένα πολυπληθές καστ κορυφαίων ηθοποιών, στους οποίους περιλαμβάνονται ο 73χρονος Μπρόσναν και η 80χρονη Μίρεν.

«Θα παραιτηθώ»

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η οριακή σχέση του Χάρντι με τον showrunner και εκτελεστικό παραγωγό της σειράς, Τζεζ Μπάτεργουορθ.

Η συμπεριφορά του πρωταγωνιστή έφερε τον Μπάτεργουορθ στα όρια της παραίτησης από το ίδιο του το project. Προκειμένου να μην χάσει τον δημιουργό της σειράς, η διοίκηση της Paramount και των 101 Studios πήρε τη ριζική απόφαση να απολύσει τον Χάρντι.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί αίσθηση, αν αναλογιστεί κανείς ότι κατά την πρεμιέρα της την άνοιξη του 2025, η σειρά είχε σπάσει κάθε ρεκόρ στην ιστορία του Paramount+, σημειώνοντας το μεγαλύτερο παγκόσμιο ντεμπούτο με 2,2 εκατομμύρια προβολές.

Η ειρωνεία είναι ότι το σενάριο είχε ήδη προσφέρει μια… διέξοδο στους δημιουργούς.

Το MobLand, σε παραγωγή Γκάι Ρίτσι, είχε σπάσει παγκόσμιο ρεκόρ στην πρεμιέρα του με 2,2 εκατ. προβολές

YouTube thumbnail

(ΠΡΟΣΟΧΗ SPOILER) Στο φινάλε του πρώτου κύκλου, ο χαρακτήρας του Τομ Χάρντι είχε μαχαιρωθεί κατά λάθος στο στήθος από τη σύζυγό του, Τζαν (την οποία υποδύεται η Τζοάν Φρόγκατ).

Τον Ιούνιο του 2025, ο Μπάτεργουορθ είχε σπεύσει να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπήρχε πρόθεση να γραφτεί ο Χάρντι εκτός σειράς, δηλώνοντας: «Όχι, δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό. Αγαπάμε τον Χάρι, αγαπάμε τον Τομ. Θέλω η σειρά να τρέξει για όσο περισσότερο ενθουσιάζει και διεγείρει το κοινό».

Τα δεδομένα όμως άλλαξαν δραστικά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της 2ης σεζόν.

Μέχρι στιγμής, το Paramount+ δεν έχει ανακοινώσει την ημερομηνία της πρεμιέρας του δεύτερου κύκλου (ο οποίος έχει ήδη μονταριστεί), ενώ η σειρά δεν έχει ανανεωθεί ακόμη επίσημα για τρίτη σεζόν, με τους παραγωγούς να αναζητούν πλέον τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν την ηχηρή απουσία του κεντρικού τους ήρωα.

Βεντέτα με την Έλεν Μίρεν

Η είδηση της απόλυσης-βόμβα του Τομ Χάρντι από τη δραματική σειρά του Paramount+ φέρνει στο φως της δημοσιότητας το έντονο παρασκήνιο των γυρισμάτων, αλλά και τη δημόσια θέση που είχε πάρει η συμπρωταγωνίστριά του, Dame Έλεν Μίρεν.

Bρετανικά ταμπλόιντ είχαν αποκαλύψει ήδη από τους προηγούμενους μήνες μια βαθιά «βεντέτα» ανάμεσα στον Χάρντι και την 80χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό.

Αν και η ίδια η Μίρεν είχε σπεύσει να διαψεύσει τις φήμες με μια αιχμηρή ανάρτηση στο Instagram, οι λεπτομέρειες δείχνουν ότι η συμπεριφορά του Χάρντι —ο οποίος φέρεται να ενοχλήθηκε επειδή η σειρά μετατράπηκε σε ensemble showcase για την ίδια και τον Πιρς Μπρόσναν— οδήγησε την κατάσταση στα άκρα.

Πηγές από την παραγωγή ανέφεραν ότι η Έλεν Μίρεν είχε αρχίσει να εκνευρίζεται έντονα με τον Χάρντι, καθώς εκείνος «περιφερόταν στο σετ σαν να είναι ο βασιλιάς»

Σύμφωνα με παλαιότερο ρεπορτάζ της Daily Mail, το κλίμα ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές της σειράς των Ρόναν Μπένετ και Γκάι Ρίτσι ήταν τεταμένο εδώ και καιρό.

Πηγές από την παραγωγή ανέφεραν ότι η Έλεν Μίρεν είχε αρχίσει να εκνευρίζεται έντονα με τον Χάρντι, καθώς εκείνος «περιφερόταν στο σετ σαν να είναι ο βασιλιάς».

Οι συνεχείς αργοπορίες του είχαν εξοργίσει την 80χρονη ηθοποιό, η οποία φημίζεται για τον επαγγελματισμό και τη σιδηρά πειθαρχία της. «Έχει δει τα πάντα στην καριέρα της και απαιτεί σεβασμό.

Οι τεχνικοί έβλεπαν ότι η Μίρεν δεν ήταν πλέον χαρούμενη όταν έπρεπε να γυρίσει σκηνές μαζί του», ανέφερε insider της σειράς.

Παρά τις δημόσιες φιλοφρονήσεις, η πραγματικότητα πίσω από τις κλειστές πόρτες ήταν διαφορετική

Ωστόσο, η ίδια η Μίρεν θέλησε να ρίξει τους τόνους δημόσια. Με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανέβασε μια φωτογραφία του Χάρντι, παραθέτοντας μια λίστα με τα πράγματα που αγαπά και μισεί:

«Πράγματα που λατρεύω: 1. Τα Χριστούγεννα, για προφανείς λόγους. 2. Τον Τομ Χάρντι για την ευφυΐα του στην οθόνη, την αφοσίωσή του εκτός οθόνης, την καλή του καρδιά και κυρίως για τις αγκαλιές που μου δίνει στο σετ, οι οποίες κατά τη γνώμη μου δεν είναι ποτέ αρκετές. Πράγματα που μισώ: 1. Το γογγύλι (ως λαχανικό). 2. Την κακή δημοσιογραφία».

Από την πλευρά του, και ο Χάρντι είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για τη Μίρεν και τον Πιρς Μπρόσναν (που υποδύονται το αρχηγικό ζεύγος της εγκληματικής οικογένειας Χάριγκαν), δηλώνοντας στο περιοδικό Parade ότι ήταν «απόλυτη ευτυχία και δέος» να δουλεύει δίπλα τους.

Παρά τις δημόσιες φιλοφρονήσεις, η πραγματικότητα πίσω από τις κλειστές πόρτες ήταν διαφορετική.

Το Puck News επιβεβαιώνει ότι ο Χάρντι αντέδρασε έντονα όταν συνειδητοποίησε ότι η δεύτερη (και η σχεδιαζόμενη τρίτη) σεζόν του MobLand άρχισε να δίνει χρόνο σε άλλους ήρωες πέρα από τον δικό του χαρακτήρα.

Το σενάριο άρχισε να εστιάζει στους χαρακτήρες της Μίρεν (Μέιβ) και του Μπρόσναν (Κόνραντ) με τον Χάρντι να είναι δυσαρεστημένος με την εξέλιξη του σόου.

Επαναλαμβανόμενο μοτίβο

Η απομάκρυνση του Τομ Χάρντι από το MobLand δεν αποτελεί πρωτοφανές γεγονός για την καριέρα του, καθώς το Χόλιγουντ θυμάται μερικές ακόμη διαβόητες συγκρούσεις του στο παρελθόν.

Ο Σερ Πάτρικ Στιούαρτ έγραψε στα απομνημονεύματά του, πως ο Χάρντι ήταν ως συνεργάτης αποστασιοποιημένος. «Ένας παράξενος, μοναχικός τύπος από το Λονδίνο» που αρνιόταν να κοινωνικοποιηθεί με το υπόλοιπο καστ, δεν έλεγε ούτε «καλημέρα» και απομονωνόταν στο τρέιλερ με την κοπέλα του.

Λόγω των συνεχών καθυστερήσεών του, η Θερόν είχε ζητήσει από τους παραγωγούς να του επιβάλλουν πρόστιμο 100.000 δολαρίων για κάθε λεπτό που καθυστερούσε το συνεργείο

Η κόντρα του Τομ Χάρντι με τη Σαρλίζ Θερόν στο Μad Max: Fury Road, του 2015 έχει μείνει ιστορική.

Λόγω των συνεχών καθυστερήσεών του, η Θερόν είχε ζητήσει από τους παραγωγούς να του επιβάλλουν πρόστιμο 100.000 δολαρίων για κάθε λεπτό που καθυστερούσε το συνεργείο.

Η κατάσταση είχε ξεφύγει τόσο, που η ηθοποιός είχε δηλώσει ότι «φοβόταν τρομερά» και είχε ζητήσει προστασία στο σετ.

Ο ίδιος ο Χάρντι είχε παραδεχτεί αργότερα πως έφταιγε. «Η πίεση και στους δυο μας ήταν εξουθενωτική. Η Σαρλίζ χρειαζόταν έναν καλύτερο, ίσως πιο έμπειρο συνεργάτη δίπλα της» είχε απολογηθεί.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
World
Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων

Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Επικαιρότητα
Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business

Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business

inWellness
inTown
Stream magazin
Τζον Τραβόλτα – Σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας
«Την αγαπώ εξίσου» 23.05.26

O Τζον Τραβόλτα είναι σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας

Η Έλα Μπλου Τραβόλτα υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι ο πατέρας της, Τζον Τραβόλτα, πάντοτε της έδινε την ελευθερία να κυνηγήσει τα όνειρά της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H Κέιτ Μος απέκτησε το δικό της λουλούδι- «Αιθέρια ομορφιά»
Υπέροχο, παράξενο 23.05.26

H Κέιτ Μος απέκτησε το δικό της λουλούδι, κυριολεκτικά - «Αιθέρια ομορφιά»

Η Κέιτ Μος πέρασε από το Great Pavilion για να παρουσιάσει το λουλούδι «Kate Moss» και, αν και δεν συμμετείχε στην επιλογή του τριαντάφυλλου, υποστήριξε ότι η σύνδεση ήταν «μοιραία».

Σύνταξη
Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;
Fizz 22.05.26

Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;

Παράλληλες παρεμβάσεις του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Χάρι αναζωπυρώνουν τις φήμες για παρασκηνιακές κινήσεις συμφιλίωσης και πιθανή επιστροφή του δούκα του Σάσεξ στη Βρετανία

Σύνταξη
Ο Πολ Σρέιντερ είχε μια ΑΙ σύντροφο, αλλά «χώρισαν»
«Ένας pixelator» 21.05.26

Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες: Ο Πολ Σρέιντερ είχε μια ΑΙ φίλη, αλλά «χώρισαν»

«Προσπάθησα να διερευνήσω τον προγραμματισμό της και το βαθμό που γνωρίζει τη δημιουργία της» ανέφερε ο Πολ Σρέιντερ, σεναριογράφος του θρυλικού «Taxi Driver».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σερβία: Μεγαλειώδης αντικυβερνητική διαδήλωση – Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν δικαιοσύνη για τα θύματα του Νόβι Σαντ και εκλογές
Κόσμος 23.05.26

Σερβία: Μεγαλειώδης αντικυβερνητική διαδήλωση – Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν δικαιοσύνη για τα θύματα του Νόβι Σαντ και εκλογές

Οι διαδηλωτές κατέκλυσαν μια κεντρική πλατεία στο Βελιγράδι από διάφορες κατευθύνσεις, πολλοί κρατώντας πανό και φορώντας μπλουζάκια με το σύνθημα «Οι φοιτητές νικούν», το μότο του νεανικού κινήματος.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)
Champions League 23.05.26

Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)

Στην κορυφή της Ευρώπης επέστρεψε μετά από δύο χρόνια απουσίας η Μπαρτσελόνα, με την καταλανική ομάδα να νικά 4-0 τη Λιόν στον τελικό του Champions League γυναικών.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Χαλ ανέβηκε στην Premier League και εξασφαλίζει το «χρυσό» μπόνους των 200 εκατ. λιρών (1-0)
Ποδόσφαιρο 23.05.26

Η Χαλ ανέβηκε στην Premier League και εξασφαλίζει το «χρυσό» μπόνους των 200 εκατ. λιρών (1-0)

Η Χαλ Σίτι πήρε δραματική άνοδο στην Premier League επικρατώντας της Μίντλεσμπρο στο 95' με γκολ του Όλι ΜακΜπέρνι στο 95' στο Γουέμπλεϊ. - Το τεράστιο μπόνους που θα βάλει στα ταμεία της.

Σύνταξη
Ντόρσεϊ: «Ξέρουμε τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό αυτό το ματς»
Euroleague 23.05.26

Ντόρσεϊ: «Ξέρουμε τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό αυτό το ματς»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για τον τελικό της Euroleague, αναφέροντας πως περίμενε γι’ αυτό όλη του την καριέρα, ενώ παράλληλα στάθηκε και στη σημασία που έχει το συγκεκριμένο ματς για όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
«Χαστούκι, ζήλεια, γυναίκες αρπαχτικά»: Πώς το βιβλίο-φωτιά για τους Μακρόν εξυπηρετεί το σκοπό τους
«Προπέτασμα καπνού» 23.05.26

«Χαστούκι, ζήλεια, γυναίκες αρπαχτικά»: Πώς το βιβλίο-φωτιά για τους Μακρόν εξυπηρετεί το σκοπό τους

Σκάνδαλο ή επικοινωνιακό κόλπο; Το Un couple (Presque) Parfait του Φλοριάν Ταρντίφ για την εκρηκτική σχέση των Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν φέρνει αναστάτωση στη Γαλλία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μάριος Οικονόμου: Χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο
Πρώην παίκτης ΑΕΚ 23.05.26

Μάριος Οικονόμου: Χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο (vid)

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο, υπεβλήθη σε δύσκολη νευροχειρουργική επέμβαση και πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 23.05.26

Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ

Το 2025, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20,9% του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν ένας στους πέντε Ευρωπαίους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΜακΚίσικ: «Ονειρεύομαι την Ευρωλίγκα πέντε χρόνια, δεν ξέρω καν πώς θα αντιδράσω αν κερδίσουμε»
Euroleague 23.05.26

ΜακΚίσικ: «Ονειρεύομαι την Ευρωλίγκα πέντε χρόνια, δεν ξέρω καν πώς θα αντιδράσω αν κερδίσουμε»

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ σε δηλώσεις του στο συνδρομητικό κανάλι ενόψει του τελικού της Euroleague και εξήγησε πόσο πολύ θέλει να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο της Euroleague.

Σύνταξη
Οι Ταλιμπάν «νομιμοποιούν τον παιδικό γάμο με νέο νόμο», προειδοποιούν ακτιβιστές
Κόσμος 23.05.26

Οι Ταλιμπάν «νομιμοποιούν τον παιδικό γάμο με νέο νόμο», προειδοποιούν ακτιβιστές

Έως και το 70% των κοριτσιών μπορεί να βρίσκεται σε πρόωρους ή εξαναγκασμένους γάμους, ενώ ο νέος νόμος καθιστά ουσιαστικά αδύνατο το διαζύγιο αν οι σύζυγοι δεν συμφωνούν.

Σύνταξη
Τζον Τραβόλτα – Σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας
«Την αγαπώ εξίσου» 23.05.26

O Τζον Τραβόλτα είναι σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας

Η Έλα Μπλου Τραβόλτα υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι ο πατέρας της, Τζον Τραβόλτα, πάντοτε της έδινε την ελευθερία να κυνηγήσει τα όνειρά της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συμφωνία στον ορίζοντα; ΗΠΑ και Ιράν διαπραγματεύονται νέα εκεχειρία
Κόσμος 23.05.26

Συμφωνία στον ορίζοντα; ΗΠΑ και Ιράν διαπραγματεύονται νέα εκεχειρία

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται τα πυρηνικά της Τεχεράνης, η σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και η αποτροπή μιας νέας στρατιωτικής σύγκρουσης που θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις

Νατάσα Σινιώρη
93 χρόνια Τζόαν Κόλινς – Βιασμός στα 17, πέντε γάμοι, «σωτήρια άμβλωση» και Μάργκαρετ Θάτσερ
Dame 23.05.26

93 χρόνια Τζόαν Κόλινς – Βιασμός στα 17, πέντε γάμοι, «σωτήρια άμβλωση» και Μάργκαρετ Θάτσερ

Η Τζόαν Κόλινς γιορτάζει σήμερα τα 93α γενέθλιά της και, κόντρα στους νόμους του χρόνου και του Χόλιγουντ, αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός που η ίδια επιλέγει να αγνοεί επιδεικτικά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ευρώπη: Νέα «κανονικότητα» οι υψηλές θερμοκρασίες την άνοιξη – Πόσο έτοιμη είναι για τους καύσωνες; Τι κάνει η Ελλάδα;
Περιβάλλον 23.05.26

Νέα «κανονικότητα» οι υψηλές θερμοκρασίες την άνοιξη στην Ευρώπη - Πόσο έτοιμη είναι για τους καύσωνες; Τι κάνει η Ελλάδα;

Όπως λένε χαρακτηριστικά οι ειδικοί, οι πόλεις στην Ευρώπη έχουν μείνει «στο παλιό ημερολόγιο», δηλαδή δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις ραγδαία αυξανόμενες θερμοκρασίες του Μαΐου - Ποιες χώρες είναι προετοιμασμένες για τους φετινούς καύσωνες;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Mango: Μυστήριο με το χαμένο κινητό του Τζόναθαν Άντικ – Στο μικροσκόπιο τα μηνύματα πατέρα και γιου
Υπόθεση Mango 23.05.26

Μυστήριο με το χαμένο κινητό του Τζόναθαν Άντικ - Στο μικροσκόπιο τα μηνύματα πατέρα και γιου

Η εξαφάνιση του iPhone 14 του κατηγορουμένου και η αλλαγή του με νέο κινητό μετά από ταξίδι στο Κίτο - Οι Αρχές πιστεύουν ότι το παλιό κινητό δεν έφυγε ποτέ από την Ισπανία και καταστράφηκε σκόπιμα

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
Cookies