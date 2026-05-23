Κρήτη: Σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων στην Ιεράπετρα – Νεκρός ένας 70χρονος
Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός οδηγού.
Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, 23 Μαΐου στις Αρχές μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Ιεράπετρας – Βιάννου, λίγο πριν από το χωριό Μουρνιές, στην Κρήτη.
Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σύμφωνα με το patris.gr, δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός οδηγού.
Έγιναν προσπάθειες ανάνηψης
Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της τροχαίας, διασώστες του ΕΚΑΒ και στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς οδηγός είχε εγκλωβιστεί μέσα στα συντρίμμια του οχήματος του.
Πυροσβέστες και διασώστες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν δυστυχώς όμως χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, ο άνδρας ηλικίας περίπου 70 ετών δεν επανήλθε.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
