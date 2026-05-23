Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση του 3χρονου κοριτσιού από τα Χανιά, στην Κρήτη, το οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ με αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

Ειδικότερα, το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις, αναφέρει το patris.gr. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου Στέλιο Κτενιαδάκη, η κατάσταση του παιδιού κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, το παιδί περιγράφεται από τους θεράποντες ιατρούς ως «ιδιαίτερα κακοποιημένο» ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική έκθεση.

Το κοριτσάκι είχε διακομιστεί αρχικώς στο νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διέκριναν πάνω του σοβαρά χτυπήματα. Παιδοχειρουργοί, νευροχειρουργοί και παιδίατροι του νοσοκομείου αφού το εξέτασαν, έκριναν επιτακτική την ανάγκη διακομιδής του στο ΠΑΓΝΗ, για νοσηλεία στην εξειδικευμένη ΜΕΘ Παίδων.

Κρήτη: Υπό διερεύνηση οι συνθήκες τραυματισμού του παιδιού

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μικρό αγγελούδι βρισκόταν σε παιδική χαρά της πόλης. Η μητέρα είναι Ρομά και ο πατέρας Πακιστανός υπήκοος. Οι συνθήκες τραυματισμού του διερευνώνται.

Όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το παιδί έφερε μώλωπες στο κορμάκι του, εκχυμώσεις και εκδορές, παλιό κάταγμα στο βραχιόνιο και άμεσα υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και απεικονιστικές εξετάσεις οι οποίες έδειξαν το υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

Εν τω μεταξύ, η μητέρα έχει συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές και ο πατέρας αναζητείται. Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε άθλια κατάσταση, σε ένα χωράφι, τα τρία αδελφάκια της 3χρονης.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανηλίκων της Ασφάλειας Χανίων πήραν τα παιδιά και τα μετέφεραν στο νοσοκομείο της πόλης, όπου παραμένουν με εντολή της Εισαγγελέως Ανηλίκων. Το προσωπικό του ιδρύματος που τα παρέλαβε τους προσφέρει πλέον με αγάπη την απαιτούμενη θαλπωρή και φροντίδα.