newspaper
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις – Ιράν: Ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
Κόσμος 23 Μαΐου 2026, 14:00

New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις – Ιράν: Ο Τραμπ δεν έχει επιλογές

Παρά το γεγονός ότι οι επαφές ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται, ο φόβος για επανεκκίνηση του πολέμου παραμένει - «Κάθε ώρα είναι κρίσιμη»

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει σχεδόν πλήρως το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, όπως δήλωσαν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας στους New York Times.

Μπορεί οι έμμεσες συνομιλίες να συνεχίζονται, ωστόσο δεν λείπουν οι απειλές για άμεση επανεκκίνηση του πολέμου των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Το Ισραήλ δεν συμμετείχε καθόλου στις συζητήσεις που προηγήθηκαν της κατάπαυσης του πυρός και ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης μέσω περιφερειακών διπλωματικών επαφών, καθώς και μέσω της χρήσης μέσων παρακολούθησης, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι μίλησαν στην εφημερίδα υπό τον όρο της ανωνυμίας, λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα του θέματος.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι κατά την περίοδο που προηγήθηκε της έναρξης του πολέμου κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου βρισκόταν σε στενό συντονισμό με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και πρωτοστατούσε σε μια συζήτηση στο Κέντρο Επιχειρήσεων (Situation Room) στην Ουάσιγκτον.

«Η απομάκρυνση από την καμπίνα του πιλότου στην οικονομική θέση έχει δυνητικά σημαντικές συνέπειες για το Ισραήλ», γράφουν χαρακτηριστικά οι New York Times.

Το ρεπορτάζ των NYT αναπαράγουν διεθνή ΜΜΕ και ενημερωτικοί λογαριασμοί στα social media:

«Ο Τραμπ δεν έχει επιλογή από το να αποδεχτεί τις απαιτήσεις του Ιράν»

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Άμυνας του Ιράν, Ρεζά Ταλαΐ – Νικ δήλωσε ότι η μη αναγνώριση από την Ουάσιγκτον των «δικαιωμάτων» του Ιράν ως κράτους θα οδηγήσει σε «περισσότερες ήττες» για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Η μόνη διέξοδος από τον τρίτο πόλεμο που επιβλήθηκε από τον αμερικανο-σιωνιστικό εχθρό, τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στη διπλωματία, είναι η ικανοποίηση των αιτημάτων του ιρανικού λαού», δήλωσε ο Ταλαΐ-  Νικ στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Ενώ αποδέχεται την πρόταση του Ιράν, ο Τραμπ θα πρέπει επίσης να έχει κατά νου την αποφυγή περαιτέρω απωλειών και κόστους που θα επιφέρει η συνέχιση του πολέμου για τον αμερικανικό λαό και τη διεθνή κοινότητα», πρόσθεσε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

«Κάθε ώρα είναι κρίσιμη για την αποτροπή ενός νέου γύρου πολέμου»

Ο Ρεζούλ Σερντάρ Ατάς μεταδίδει από το Al Jazeera από την Τεχεράνη:

«Ο στρατηγός Ασίμ Μουνίρ, αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, βρίσκεται εδώ στην Τεχεράνη για τη δεύτερη επίσκεψή του από την έναρξη του πολέμου.

Ο ρόλος του είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτος: ο Μουνίρ έχει αναδειχθεί σε κεντρικό μεσολαβητή σε όλες αυτές τις διπλωματικές επαφές.

Βρισκόμαστε σε κρίσιμες ημέρες. Κάθε ώρα εδώ είναι κρίσιμη.

Αυτό που παρατηρούμε είναι μια πραγματικά πολυμέτωπη διπλωματική προσπάθεια. Συμμετέχουν το Πεκίνο, η Ουάσινγκτον, η Τεχεράνη, η Ντόχα, το Ριάντ, το Ισλαμαμπάντ και το Κάιρο.

Ο κεντρικός στόχος είναι να αποτραπεί ένας νέος γύρος πολέμου και να επιτευχθεί τουλάχιστον μια προσωρινή συμφωνία ή ένα πλαίσιο, ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, να παραταθεί η εκεχειρία ώστε να μπορέσουν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.

Οι δύο πλευρές διαφωνούν ως προς το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ, τον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν, τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν και τη μεθοδολογία των ίδιων των συνομιλιών».

Τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, υποδέχτηκε στο Ιράν ο υπουργός Εσωτερικών, Εσκαντάρ Μομενί.

Η Τεχεράνη επιμένει σε μια «προσέγγιση δύο φάσεων»

«Το Ιράν επιμένει σε μια προσέγγιση δύο φάσεων: πρώτον, πλήρης τερματισμός του πολέμου και άρση των κυρώσεων, με εγγυήσεις κατά της συνέχισης του πολέμου, και μόνο τότε συζήτηση για το πυρηνικό του πρόγραμμα σε μια δεύτερη φάση.

Οι Αμερικανοί πιέζουν για μια ενιαία φάση και μια συνολική συμφωνία.

Αυτό που είναι σαφές σε όλους τους περιφερειακούς και παγκόσμιους παράγοντες που εμπλέκονται πλέον βαθιά είναι το εξής: αν ξεκινήσει ένας νέος γύρος πολέμου, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και πολύ πέρα από αυτήν», τονίζει ο Ρεζούλ Σερντάρ Ατάς.

Την ίδια ώρα, οι απειλές των ΗΠΑ συνεχίζονται.

Για παράδειγμα, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου ανήρτησε βίντεο με B-52 στο Χ, μια έμμεση απειλή για την επανεκκίνηση των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν.

Η ανάρτηση:

Υπενθυμίζεται ότι χθες το σαουδαραβικό μέσο Al Arabiya έδωσε στη δημοσιότητα κείμενο δέκα σημείων, λέγοντας ότι είναι το προσχέδιο για την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ωστόσο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από Ουάσινγκτον, Τεχεράνη ή το Ισλαμαμπάντ που διαμεσολαβεί.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Τράπεζες
Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ιρλανδία: Ξεσηκωμός στο Δουβλίνο για τη δολοφονία 35χρονου από το Κονγκό αλά Τζορτζ Φλόιντ
Σκληρές εικόνες 23.05.26

Ξεσηκωμός στο Δουβλίνο για τη δολοφονία 35χρονου από το Κονγκό αλά Τζορτζ Φλόιντ

Φρουρός ασφαλείας στο Δουβλίνο πίεσε στον λαιμό τον 35χρονο Ιβ Σακίλα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του - Δικαιοσύνη ζητούν συγγενείς και φίλοι του - Σοκαριστικά και εξοργιστικά βίντεο

Σύνταξη
Παραίτηση Γκάμπαρντ: Γιατί ο οποιοσδήποτε διάδοχός της θα δυσκολευτεί να κρατήσει τη θέση της
Δύσκολοι καιροί 23.05.26

Παραίτηση Γκάμπαρντ: Γιατί ο οποιοσδήποτε διάδοχός της θα δυσκολευτεί να κρατήσει τη θέση της

Η ανάλυση ειδικού στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αποκαλύπτει πόσο πολύ θα ζοριστεί ο επόμενος επικεφαλής της DNI, την οποία εγκατέλειψε η Τούλσι Γκάμπαρντ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πρίγκηπος: Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό Ορφανοτροφείο – Τι ανακοίνωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Κόσμος 23.05.26

Πρίγκηπος: Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό Ορφανοτροφείο – Τι ανακοίνωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξήγησε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς όλες οι προσπάθειες για να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο υψηλό ποσό για την αναστήλωση του Ορφανοτροφείου

Σύνταξη
Έμπολα: «Σαρώνει» η επιδημία τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Εμβόλιο ετοιμάζουν επιστήμονες της Οξφόρδης
Εντείνεται η ανησυχία 23.05.26

«Σαρώνει» η επιδημία Έμπολα τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - Εμβόλιο ετοιμάζουν επιστήμονες της Οξφόρδης

Η κατάσταση στην Ουγκάντα είναι «σταθερή» - Ο ρόλος του στελέχους Μπουντιμπούγκιο στην εξάπλωση της επιδημίας Έμπολα - Κρούσματα σε περιοχές που ελέγχουν αντάρτες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
Κόσμος 23.05.26

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί επέκρινε τις «επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Σύνταξη
Η ακροδεξιά κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη – Τι θα σημαίνει αυτό για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Κόσμος 23.05.26

Η ακροδεξιά κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη – Τι θα σημαίνει αυτό για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η πιο επιτυχημένη μεταμόρφωση που είδε η ακροδεξιά σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα ήταν το κόμμα «Αδελφοί της Ιταλίας» της Μελόνι, ένα κόμμα με φασιστική ιστορία και έντονη αντιμεταναστευτική ρητορική

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Σι Τζινπίνγκ, ο πολυπολικός κόσμος και το «κλαμπ των ισχυρών»
Ασκήσεις ηγεμονίας 23.05.26

Ο Σι Τζινπίνγκ, ο πολυπολικός κόσμος και το «κλαμπ των ισχυρών»

Υπό τον Σι Τζινπίνγκ, η Κίνα τοποθετείται ως κέντρο παγκόσμιας ισχύος, ενισχύοντας τον άξονα με τη Ρωσία και προβάλλοντας την εικόνα ενός υπεύθυνου, ισότιμου εταίρου των ΗΠΑ και της Δύσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
«Περιφερειακή κυριαρχία»: Η απάντηση της Άγκυρας σε μια Μέση Ανατολή που αλλάζει
Κινητικότητα 23.05.26

«Περιφερειακή κυριαρχία»: Η απάντηση της Άγκυρας σε μια Μέση Ανατολή που αλλάζει

«Αν τα κράτη της Μέσης Ανατολής αποτύχουν να αποκτήσουν την κυριαρχία της περιοχής, θα παραμείνουν εξαρτημένα από ορισμένους γείτονές τους και από τις παγκόσμιες δυνάμεις»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Άκαρπες οι συνομιλίες στον ΟΗΕ για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων
Πυρηνική απειλή 23.05.26

Άκαρπες οι συνομιλίες στον ΟΗΕ για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων

Διαβρώνεται η νομιμοποίηση της συμφωνίας μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, εγείροντας κίνδυνο αρκετά κράτη που δεν διαθέτουν πυρηνικά οπλοστάσια να αρχίσουν να διερωτώνται αν πρέπει να αποκτήσουν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιρλανδία: Ξεσηκωμός στο Δουβλίνο για τη δολοφονία 35χρονου από το Κονγκό αλά Τζορτζ Φλόιντ
Σκληρές εικόνες 23.05.26

Ξεσηκωμός στο Δουβλίνο για τη δολοφονία 35χρονου από το Κονγκό αλά Τζορτζ Φλόιντ

Φρουρός ασφαλείας στο Δουβλίνο πίεσε στον λαιμό τον 35χρονο Ιβ Σακίλα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του - Δικαιοσύνη ζητούν συγγενείς και φίλοι του - Σοκαριστικά και εξοργιστικά βίντεο

Σύνταξη
Κρήτη: Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση του 3χρονου – Το παιδί περιγράφεται ως «ιδιαίτερα κακοποιημένο»
Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ 23.05.26

Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση του 3χρονου στην Κρήτη - Το παιδί περιγράφεται ως «ιδιαίτερα κακοποιημένο»

Παραμένει στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη το 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά - Το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο - Αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση

Σύνταξη
Παραίτηση Γκάμπαρντ: Γιατί ο οποιοσδήποτε διάδοχός της θα δυσκολευτεί να κρατήσει τη θέση της
Δύσκολοι καιροί 23.05.26

Παραίτηση Γκάμπαρντ: Γιατί ο οποιοσδήποτε διάδοχός της θα δυσκολευτεί να κρατήσει τη θέση της

Η ανάλυση ειδικού στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αποκαλύπτει πόσο πολύ θα ζοριστεί ο επόμενος επικεφαλής της DNI, την οποία εγκατέλειψε η Τούλσι Γκάμπαρντ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τύχη «βουνό» είχε 89χρονος – Έπεσε στην θάλασσα με το αυτοκίνητο και σώθηκε
Ελλάδα 23.05.26

Τύχη «βουνό» είχε 89χρονος – Έπεσε στην θάλασσα με το αυτοκίνητο και σώθηκε

Ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα το πρωί του Σαββάτου στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη Ε2, προκαλώντας κινητοποίηση στελεχών του Λιμενικού Σώματος, καθώς στο όχημα επέβαινε ένας 89χρονος, ο οποίος, ευτυχώς, απεγκλωβίστηκε εγκαίρως και σώθηκε. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο 89χρονος ημεδαπός που επέβαινε στο αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή στελεχών […]

Σύνταξη
Πρίγκηπος: Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό Ορφανοτροφείο – Τι ανακοίνωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Κόσμος 23.05.26

Πρίγκηπος: Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό Ορφανοτροφείο – Τι ανακοίνωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξήγησε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς όλες οι προσπάθειες για να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο υψηλό ποσό για την αναστήλωση του Ορφανοτροφείου

Σύνταξη
Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία
Επικαιρότητα 23.05.26

Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία

«Υποκινούμενα δημοσιεύματα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος», λέει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για «πόλεμο» και διαστρέβλωση κάνει λόγο και η Μαρία Γρατσία

Σύνταξη
Βλάβη στον καταπέλτη του «Tera Jet 2» στην Τήνο – Επέστρεψε στο λιμάνι με 319 επιβάτες
Ελλάδα 23.05.26

Βλάβη στον καταπέλτη του «Tera Jet 2» στην Τήνο – Επέστρεψε στο λιμάνι με 319 επιβάτες

Μετά τη διαπίστωση της βλάβης, το πλοίο επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι της Τήνου, ενώ αναμένονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και οι ενέργειες αποκατάστασης της ζημιάς προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα συνέχισης των δρομολογίων του

Σύνταξη
Ο απόλυτος οδηγός για τη βαλίτσα: Τα καλύτερα tips για έξυπνο πακετάρισμα και ταξίδι χωρίς άγχος
Planet Travel 23.05.26

Ο απόλυτος οδηγός για τη βαλίτσα: Τα καλύτερα tips για έξυπνο πακετάρισμα και ταξίδι χωρίς άγχος

Σκοπεύετε να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι; Αυτές οι συμβουλές από έμπειρους ειδικούς στις αποσκευές θα κάνουν το ταξίδι σας πιο ομαλό, πιο ελαφρύ και πολύ λιγότερο αγχωτικό.

Σύνταξη
Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»
Τι υποστηρίζει 23.05.26

Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνούνται την πραγματικότητα - Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου

Σύνταξη
«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή
Πατέρας-γιος 23.05.26

«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή

Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τη σκληρή, δύσκολη σχέση ανάμεσα στον εμβληματικό επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του Φρανκ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση – Να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 23.05.26

Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση – Να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προπαγάνδα και τονίζει πως όλο το ψευδοαφήγημα της ΝΔ κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη της ΕΥΠ

Σύνταξη
Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση – Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά το «μπάζωμα» της εξεταστικής
Σκληρές εκφράσεις 23.05.26

Σφοδρή αντιπαράθεση για τις υποκλοπές - Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά το «μπάζωμα» της Εξεταστικής

Η αντιπολίτευση στρέφει τα πυρά της κατά της κυβέρνησης μετά την καταψήφιση της πρότασης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Τελικά, τι είναι η Ευρωλίγκα; Στοιχεία που ίσως δεν ξέρεις, η εξέλιξη της λίγκας και ο Ολυμπιακός
On Field 23.05.26

Τελικά, τι είναι η Ευρωλίγκα; Στοιχεία που ίσως δεν ξέρεις, η εξέλιξη της λίγκας και ο Ολυμπιακός

Η οικονομική έκθεση της Ευρωλίγκας για την ανάλυση εσόδων, τους προϋπολογισμούς και το νέο μοντέλο που προωθείται, τα ποσά που θα μοιραστούν στις ομάδες, αλλά και ο Ολυμπιακός, που έδειξε γιατί το «αξίζει» και «πρέπει» του ταιριάζουν γάντι φέτος.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Δική Τεμπών: Αυξήθηκε ο αριθμός των θέσεων στην αίθουσα του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας
Ελλάδα 23.05.26

Δική Τεμπών: Αυξήθηκε ο αριθμός των θέσεων στην αίθουσα του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας

Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στην αίθουσα του «Γαιόπολις» του συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών, μετά από αίτημα της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
Cookies