Πρίγκιπας Γουίλιαμ: «Δεν θα τα καταφέρναμε στην οικογένεια μας χωρίς την Κέιτ»

Ο πρίγκιπας Γούλιαμ παραχώρησε μια ζωντανή ραδιοφωνική συνέντευξη στο Heart Breakfast την Παρασκευή 22 Μαΐου, με παρουσιαστές τους Τζέιμι Θίκστον και Αμάντα Χόλντεν.

Μεταξύ άλλων δεν δίστασε να μιλήσει για την ανάρρωση της Κέιτ Μίντλετον μετά τη μάχη της με τον καρκίνο, αλλά και για την επιστροφή της στα δημόσια καθήκοντα μέσα από το πρόγραμμά της για την πρώιμη παιδική ηλικία.

Πρίγκιπας Γούλιαμ: Τα τρυφερά λόγια για την αγαπημένη του σύζυγο

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας δεν έκρυψε τη συγκίνησή του: «Είναι μια απίστευτη μητέρα, μια απίστευτη σύζυγος και, κυριολεκτικά, η οικογένειά μας δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει χωρίς εκείνη. Ήταν πραγματικά εξαιρετική».

Κέιτ Μίντλετον: Το πρόσφατο ταξίδι της στην Ιταλία

«Ήταν κάτι που περίμενε πολύ καιρό. Ήταν πολύ αφοσιωμένη στην έρευνά της και περνάει πολύ χρόνο διαβάζοντας και προετοιμάζοντας τα πάντα.

Είναι πραγματικά επαγγελματίας στον τομέα της πρώιμης παιδικής ηλικίας», ανέφερε, προσθέτοντας γελώντας πως «τα περισσότερα βράδια παλεύω να περάσω από το υπνοδωμάτιο με τόσα χαρτιά που έχει απλωμένα.

Είμαι πολύ χαρούμενος που πήγε καλά γι’ αυτήν και νομίζω ότι επέστρεψε γεμάτη ενθουσιασμό και ενέργεια.

Τέτοιου είδους ταξίδια σε εξαντλούν, οπότε πρέπει να βεβαιωνόμαστε ότι ξεκουράζεται και είναι καλά, αν και είναι σε πολύ καλή φόρμα».

Η τελευταία επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό της Κέιτ ήταν τον Δεκέμβριο του 2022, όταν είχε ταξιδέψει στη Βοστόνη, στις ΗΠΑ, μαζί με τον Ουίλιαμ, για την απονομή του βραβείου του Earthshot για το περιβάλλον.

Η καθημερινότητα με τα 3 παιδιά τους

«Charlotte, Louis, αν ακούτε, προσπαθήστε να είστε στην ώρα σας το πρωί», ενώ παραδέχτηκε ότι «δεν είναι καθόλου πρωινός τύπος».

Taylor Swift: Η αγαπημένη της οικογένειας

Στο τέλος της συνέντευξης, ο πρόγκιπας Γουίλιαμ αποκάλυψε και μερικές από τις μουσικές επιλογές της οικογένειας, αναφέροντας ότι ακούνε συχνά Taylor Swift, την οποία η πριγκίπισσα Charlotte θαυμάζει ιδιαίτερα.