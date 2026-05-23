Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»
Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνούνται την πραγματικότητα - Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου
«Κανένας αιφνιδιασμός δεν υπήρχε προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη νομοθετική ρύθμιση που αφορά στην ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων για πολιτικά πρόσωπα», απαντούν πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης μετά την επιστολή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
«Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του»
Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φέρνει στην Κομισιόν την τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες-εξπρές πολιτικών, θέτοντας ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, κάτι που θα προκαλέσει περικοπή κονδυλίων.
Οι ίδιες πηγές παραπέμπουν, μάλιστα, στις δηλώσεις της ίδιας της κ. Κοβέσι από το βήμα του Φόρουμ των Δελφών, επισημαίνοντας ότι δεν τέθηκε ζήτημα διατάραξης της συνεργασίας ανάμεσα στις ελληνικές αρχές και την ευρωπαϊκή εισαγγελία.
«Οι δηλώσεις Κοβέσι αποτυπώνουν την πραγματική διάσταση της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»
Συγκεκριμένα, πηγές από το υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρουν:
«”Χθες (σ.σ. 22/4/26), είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών και θα έχουμε περισσότερους πόρους για να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτήν την έρευνα. Είχα αυτή τη συζήτηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με αλλαγές στη νομοθεσία. Κατάλαβα ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά.
Και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Εξέφρασα επίσης μία άποψη. Και πάλι, δεν είναι ότι ζήτησα κάτι από τις ελληνικές αρχές, αλλά έχουμε μια επισκόπηση 24 διαφορετικών δικαστικών συστημάτων και έχουμε μια καλή άποψη του τι πρέπει να γίνει”, δήλωνε χαρακτηριστικά η Ευρωπαία Εισαγγελέας κ. Λάουρα Κοβέσι μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών στις 23 Απριλίου 2026.
Αυτές οι δημόσιες τοποθετήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως κ. Λάουρα Κοβέσι στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στις 23 Απριλίου 2026, αποτυπώνουν με σαφήνεια την πραγματική διάσταση της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Η ίδια η κ. Κοβέσι αναγνώρισε δημόσια ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση τόσο για την επιτάχυνση των διαδικασιών όσο και για τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα ενίσχυαν την αποτελεσματικότητα των ερευνών. Είναι συνεπώς προφανές ότι δεν υπήρξε κανένας αιφνιδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του».
