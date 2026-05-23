Βαρύ είναι το ποινικό παρελθόν του κακοποιού που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος αλβανικής καταγωγής, που συνεπλάκη τα ξημερώματα με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών έξω από μπαρ, το 2019 είχε αποδράσει από το Μεταγωγών.

Αναλυτικότερα, ο 42χρονος, πριν από 7 χρόνια, μαζί με τρεις ακόμα ομοεθνείς του, είχε αποδράσει από τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Μεταγωγών, αφοπλίζοντας και κρατώντας ομήρους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 42χρονος φέρεται να καταζητούνταν τόσο από τις ελληνικές όσο και από τις αλβανικές αρχές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει απασχολήσει επί σειρά ετών τις διωκτικές αρχές, με δράση που εκτείνεται τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, ενώ φέρεται να είχε διαφύγει στο παρελθόν στην Αλβανία, όπου φέρεται επίσης να είχε εμπλοκή σε εγκληματικές ενέργειες.

O επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης μίλησε στο MEGA για το ποινικό παρελθόν του δράστη.

«Χειροβομβίδες, όπλα, απειλή αστυνομικών. Ο τόπος που έγινε όλο αυτό, το σημείο και η ώρα, προφανώς, καθώς και το προφίλ του δράστη, παραπέμπουν σε νύχτα. Απείλησε τους αστυνομικούς. Το Εκβιαστών, δεν πάει στα μαγαζιά και να ελέγχει τον κόσμο έτσι. Δεν πιστεύω ότι μας έχει ελέγξει κανείς από το Εκβιαστών ποτέ, όταν διασκεδάζαμε σε κάποιο μαγαζί. Πάει στοχευμένα. Εκτός αν δεν ήταν του Εκβιαστών, αν δεν ήταν του Εκβιαστών και ήταν μια ομάδα ΔΙ.ΑΣ. ή άμεσος δράστης, τότε μιλάμε για καθαρά τυχαίο έλεγχο», είπε.

Πώς τον εντόπισαν οι αστυνομικοί

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 05:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο όταν αστυνομικοί που διενεργούσαν τυχαίο έλεγχο στον Πειραιά, εντόπισαν τον ένοπλο έξω από κατάστημα, κρίνοντας τον ύποπτο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο, με αστυνομικό να ανοίγει πυρ εναντίον του. Ο τραυματίας φέρεται να είχε μαζί του γεμιστήρα με 30 σφαίρες.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε στο Ertnews ότι ο αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, ενώ την προανάκριση ανέλαβε το τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Αμέσως μετά το περιστατικό στήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, σε τσάντα που βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από τον τραυματία εντοπίστηκαν έξι χειροβομβίδες, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και τρία όπλα, στοιχείο που από την πρώτη στιγμή ενίσχυσε τις εκτιμήσεις των Αρχών ότι πρόκειται για άτομο υψηλής επικινδυνότητας.

Η επιχείρηση του ΤΕΕΜ ολοκληρώθηκε, ενώ για αρκετή ώρα η περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη.

Δείτε βίντεο από το MEGA: