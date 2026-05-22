Τηλεφωνικές απάτες με λεία 2 εκατ. για σπείρα «λογιστών και υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ» – Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες. Τα μέλη της, προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές, εξαπατούσαν πολίτες και τους έκλεβαν τιμαλφή. Ως τηλεφωνικό κέντρο χρησιμοποιούσαν ένα σπίτι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 58 περιπτώσεις απάτης. Η λεία της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 2 εκατ. ευρώ.

Αστυνομική επιχείρηση

Για τον τερματισμό και την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Εκεί εντοπίστηκε και το «τηλεφωνικό κέντρο» της σπείρας. Συνελήφθησαν 10 μέλη, μεταξύ των οποίων τα αρχηγικά στελέχη, τηλεφωνητές καθώς και άτομα που τους προμήθευαν με κάρτες κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, και με βάση τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση. Είχε διαρκή δράση και τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025.

Η οργάνωση απαρτιζόταν από διευθυντικά στελέχη, τηλεφωνητές, προμηθευτές καρτών SIM και εισπράκτορες.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη αναζητούσαν τυχαία ονοματεπώνυμα πολιτών από πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου Ελλάδος. Στη συνέχεια τους καλούσαν τηλεφωνικά και παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές.

Επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα, όπως δήλωση στην εφορία, ασφάλιση μετρητών και τιμαλφών ή διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, οι δράστες έπειθαν τα θύματά τους να τοποθετούν χρήματα και τιμαλφή σε προσβάσιμα σημεία.

Στη συνέχεια, άλλα μέλη της οργάνωσης τα αφαιρούσαν από τις οικίες τους.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: