Θεσσαλονίκη: Τραγικός θάνατος για άνδρα στο Κορδελιό – Παρασύρθηκε από τρένο
Τραγικό θάνατο βρήκε άνδρας που παρασύρθηκε από τρένο στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας και μεγάλες καθυστερήσεις στα δρομολόγια.
Τραγικό θάνατο βρήκε άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο, γύρω στις 9.30 το βράδυ, στην περιοχή Διαλογή, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης.
Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται.
Η Hellenic Train αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι, « διεκόπη από τις 21:32 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος, λόγω συμβάντος με άτομο επί της σιδηροδρομικής γραμμής»
«Εξαιτίας του συμβάντος, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1635 (Σέρρες – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε προσωρινά, ενώ στο σημείο μετέβησαν οι αρμόδιες αρχές και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Κατόπιν εντολής της Αστυνομίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς την Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 61 λεπτών», προσθέτει.
Επισημαίνει, ακόμη, ότι αναμένονται καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων στις γραμμές Λάρισα – Θεσσαλονίκη και Σέρρες – Θεσσαλονίκη.
