Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στον νότιο Λίβανο

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους έξι διασώστες και ένα κοριτσάκι. Αιτία δύο ισραηλινά πλήγματα, παρά την υποτιθέμενη εκεχειρία. Δεκάδες άνθρωποι χάνουν καθημερινά τη ζωή τους στον Λίβανο.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας στον Λίβανο αναφέρει τα εξής: «Σε πλήγμα στο χωριό Ντέιρ Κανούν αλ Ναχρ, στην περιοχή της Τύρου», έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Ανάμεσά τους είναι δύο διασώστες – οι οποίοι συνδέονταν με το σιιτικό κίνημα Αμάλ, που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ – κι ένα κοριτσάκι από τη Συρία.

Ένας από τους διασώστες που σκοτώθηκαν εργαζόταν επίσης ως ανεξάρτητος φωτογράφος.

Πλήγματα σε όλο τον Λίβανο

Τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός έπληξε επίσης την κοινότητα Χαναουίγια, κοντά στην Τύρο. Αυτή η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων διασωστών προσκείμενων στη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ενημέρωσαν νωρίτερα την Παρασκευή μέσω Telegram πως σκότωσαν δύο άνδρες σε παραμεθόρια περιοχή του νότιου Λιβάνου. Υποστήριξαν ότι ήταν «ένοπλοι που κινούνταν ύποπτα μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το ισραηλινό έδαφος».

Νέοι βομβαρδισμοί αναμένονται απόψε, καθώς οι IDF εξέδωσαν εντολή εκκένωσης του χωριού Μπουρτζ Ραχάλ, ανατολικά της Τύρου. Οι IDF προανήγγειλαν επιθέσεις εναντίον μαχητών της Χεμζπολάχ.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ. Αυτές οι επιθέσεις ήταν αντίποινα για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, κατά την οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Έκτοτε, εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 3.111 άνθρωποι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ έχει ανακοινώσει τον θάνατο 22 στρατιωτών του στο ίδιο διάστημα.