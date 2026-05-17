Νέες εντολές εκκένωσης από το Ισραήλ για περιοχές στον Λίβανο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης για περιοχές του νότιου Λιβάνου παρά την ανακοίνωση της επέκτασης της εκεχειρίας για 45 ημέρες.

Σύμφωνα με τον αραβόφωνο εκπρόσωπο των IDF, Αβιχάι Αντράεε, οι κάτοικοι των περιοχών Άρζι, αλ-Μαρουανίγια, αλ-Μπαμπιλίγια και αλ-Μπουσαρίγια πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η σχετική ανάρτηση στο Χ:

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: ارزي (صيدا), المروانية, البابلية, البيسارية 🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. 🔸حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم… pic.twitter.com/oGVBVRMvvl — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 17, 2026

Τουλάχιστον 19 νεκροί σε 24 ώρες παρά την εκεχειρία

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα τις τελευταίες 24 ώρες.

Σύμφωνα με το υπουργείο, από την έναρξη του πολέμου έχουν σκοτωθεί 2.988 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί 9.210 στον Λίβανο.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τέσσερις στρατιώτες του τραυματίστηκαν στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι ένας αξιωματικός και τρεις στρατιώτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν εξερράγη «εκρηκτικός μηχανισμός» στον νότιο Λίβανο.

Οι IDF συνεχίζουν τις φονικές επιθέσεις τους και στη Γάζα

Οι IDF συνεχίζουν να πραγματοποιούν επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Ισραηλινή επίθεση με drone έπληξε μια κοινοτική κουζίνα στην Ντέιρ ελ-Μπαλάχ, κοντά στο νοσοκομείο Αλ-Ακσά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι.

Νωρίτερα, ένα άτομο σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ισραηλινού βομβαρδισμού στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Στην Μπέιτ Λαχίγια, ένα άτομο υπέκυψε στα τραύματά του μετά από ισραηλινή επίθεση.