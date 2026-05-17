Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 1-1: Ισοπαλία και υποβιβασμός

Ο Πανσερραϊκός δεν κατάφερε να σκοράρει στις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, ήρθε ισόπαλος με 1-1 απέναντι στον Παναιτωλικό και… χαιρέτησε τη Super League.

Η ομάδα Σαραγόσα είχε δύο δοκάρια, ένα στο 83′ και ένα στο 86′, ωστόσο δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με την… μπίλια να κάθεται στο «Χ» και τις Σέρρες να πέφτουν στη Super League 2 καθώς έχουν 29 βαθμούς στη 14η θέση της κατάταξης με μόλις μία αγωνιστική να απομένει και τον Αστέρα να σώζεται με 33.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα στο 14′ με την προβολή του Γκαρσία, έπειτα από σέντρα του Άλεξιτς. Δέκα λεπτά αργότερα είχε καλή στιγμή να πετύχει και δεύτερο γκολ. Ο Τσαούσης αντικαταστήθηκε από τον Αρμουγκόμ στο ίδιο λεπτό λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο και αποχώρησε στο 34ο λεπτό.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι πίεσαν προκειμένου να βρουν το γκολ της ισοφάρισης, κλείνοντας τους Αγρινιώτες στα καρέ τους. Στο 65′ ο Καρέλης δεν βρήκε κατάλληλα τη μπάλα, αλλά έδωσε με το δεξί πόδι ασίστ στον Φέλτες και ισοφάρισε σε 1-1.

Στο τέλος του ματς οι Σερραίοι είχαν την ευκαιρία να βρουν το γκολ της ανατροπής, ωστόσο και το σουτ του Μασκανάκη στο 83′ και αυτό του Καρέλη στο 86′ σταμάτησαν στο δοκάρι με το 1-1 να μένει μέχρι το τέλος.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Γκελασβίλι, Καρασαλίδης (46′ Καρέλης), Φέλτες, Λύρατζης, Τσαούσης (35′ λ.τρ. Αρμουγκόμ), Λιάσος, Μπεν Σαλάμ (46′ Μασκανάκης), Δοϊρανλής (46′ Ρουμιάντσεβ), Ριέρα (79′ Τεϊσέιρα), Ίβαν.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Παρδαλός, Σατσιάς (76′ Αγαπάκης), Γκράναθ, Μλάντεν, Μανρίκε, Νικολάου, Αποστολόπουλος, Ματσάν (68′ Μπρέγκου), Άλεξιτς (76′ Μπελεβώνης), Σμυρλής (68′ Λομπάτο), Γκαρσία (38′ λ.τρ. Αγκίρε).