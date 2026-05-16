ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 2-1: Νίκη χωρίς αντίκρισμα – Υποβιβάστηκαν οι Θεσσαλοί

Μπορεί η ΑΕΛ Novibet να έκανε τη δουλειά της κόντρα στον αδιάφορο Ατρόμητο, αλλά ήταν πολύ αργά. Οι «βυσσινί» επικράτησαν με 2-1 στην «AEL FC Arena» για την προτελευταία αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League, ωστόσο υποβιβάστηκαν εξαιτίας του βαθμού που πήρε ο Αστέρας Τρίπολης από την Κηφισιά (0-0) καθώς δεν τους ευνοεί η ισοβαθμία με τους Αρκάδες.

Μην έχοντας και πολλά περιθώρια, η ΑΕΛ μπήκε δυνατά στο ματς. Μετά από ένα αναγνωριστικό δεκάλεπτο, οι «βυσσινί» άνοιξαν το σκορ. Έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή του Λούκα Γκουγκεσασβίλι, η μπάλα κατέληξε στον Μασόν που με δυνατό δεξί σουτ από το ύψος της περιοχής «έγραψε» το 1-0 στο 13ο λεπτό. Όσο περνούσε ο χρόνος, οι γηπεδούχοι έδιναν χώρο κι ο Ατρόμητος κέρδιζε μέτρα στο γήπεδο.

Χωρίς όμως να προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα. Αντίθετα, το «αλογάκι» έφτασε και σε δεύτερο γκολ στο 34ο λεπτό. Ο Άνχελο Σαγκάλ βρήκε πολλά διαθέσιμα μέτρα φεύγοντας στην αντεπίθεση από τα αριστερά, την κατάλληλη στιγμή γύρισε στον Τούπτα που δε δυσκολεύτηκε, με τον Γκουγκεσασβίλι εξουδετερωμένο, να πλασάρει για το 2-0. Οι Περιστεριώτες έβγαλαν αντίδραση. Το εντυπωσιακό ψαλιδάκι του Γιώργου Τζοβάρα, όμως, βρήκε σε ετοιμότητα τον Θοδωρή Βενετικίδη που απέκρουσε στη δεξιά του γωνιά σε κόρνερ.

Στα πρώτα λεπτά της επανάληψης, ο Τζοβάρας πάλι μπήκε μέσα στην περιοχή και κοντραρίστηκε από τον Μασόν. Ο Σπυρίδων Ζαμπαλάς αρχικά έδειξε την άσπρη βούλα, αλλά από το VAR (Στέφανος Κουμπαράκης, Αναστάσιος Παπαπέτρου) τον κάλεσαν για on field review. Εν τέλει, ο Ηπειρώτης διαιτητής άλλαξε την απόφασή του. Οι Θεσσαλοί πλησίασαν σε τρίτο γκολ στο 56’, αλλά ο Γκουγκεσασβίλι αρνήθηκε δεύτερο προσωπικό γκολ στον Μασόν.

Η ίδια ιστορία επαναλήφθηκε και με τη συμπλήρωση μιας ώρας, με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά τον Σαγκάλ που δεν μπόρεσε να νικήσει τον Γεωργιανό τερματοφύλακα του Ατρόμητου ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Βενετικίδης με διπλή προσπάθεια εμπόδισε τον Στίβεν Τσούμπερ να μειώσει το σκορ. Σκηνικό που επαναλήφθηκε και δέκα λεπτά αργότερα, με τον Μπάκου να περνάει τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ και να πλασάρει, με τον Ντίλαν Μπατουμπινσικά να διώχνει σχεδόν πάνω στη γραμμή.

Εν τέλει οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να μειώσουν στις καθυστερήσεις. Έπειτα από κακή συνεννόηση του Βενετικίδη με τον Λαζάρ Ρόσιτς, ο Μπάκου πήρε την μπάλα κι είχε εύκολο έργο για το 2-1. Σκορ που δεν άλλαξε ως το φινάλε. Το οποίο βρήκε τους φίλους των «βυσσινί» να χειροκροτούν την ομάδα τους για την προσπάθεια παρά τον υποβιβασμό.

ΑΕΛ Novibet (Τζιανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Μασόν, Μπατουμπινσικά, Ρόσιτς (90’+3’ Ηλιάδης), Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρες, Πασάς (89’ Γκαράτε), Σαγκάλ (84’ Χατζηστραβός), Τούπτα.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Καραμάνης, Ουκάκι (88’ Κίνι), Τσαντίλας (66’ Πνευμονίδης), Ούρονεν, Τσιλούλης (66’ Μπάκου), Μήτογλου, Τσακμάκης, Τσούμπερ, Μουτουσαμί (88’ Αμπαρτζίδης), Τζοβάρας (78’ Φαν Βέερτ).