Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ
Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA News στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ για τον δεύτερο προημιτελικό του LEN Champions League.
- Γιορτή σήμερα 17 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Χιλιάδες μέδουσες εισβάλλουν στον Παγασητικό – Ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες
- Ιταλία: Σοκ στη Μόντενα – Οδηγός παρέσυρε πεζούς με αυτοκίνητο και επιτέθηκε με μαχαίρι
- Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Στη «μάχη» της Ευρώπης επιστρέφει η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού, σήμερα Σάββατο (16/5), με στόχο την πρόκρισή της στο Final-4 του Champions League στη Μάλτα!
Συγκεκριμένα, στις 19:00 (MEGA News), τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν την ισχυρή Σαμπαντέλ, την οποία υποδέχονται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο του Πειραιά, για τον δεύτερο προημιτελικό του Champions League, με πλεονέκτημα πέντε τερμάτων (12-17) από το πρώτο εκτός έδρας ματς.
Δείτε live εικόνα από την αναμέτρηση:
Αξίζει να σημειωθεί πως αν εν τέλει η ομάδα πόλο γυναικών των Πειραιωτών προκριθεί, τότε θα είναι το τρίτο τμήμα του συλλόγου που θα βρεθεί στο Final Four κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης αυτή τη χρονιά: Το μπάσκετ ανδρών στη Euroleague (22-24/5) και το πόλο ανδρών φυσικά στο Champions League (11-13/6).
Επίσης, στο Παπαστράτειο σήμερα ο σύλλογος τιμάει τέσσερις εμβληματικές μορφές, καθώς βραβεύονται οι σπουδαίες Φιλιώ Μανωλιουδάκη, Νικόλ Ελευθεριάδου, Χρυσή Διαμαντοπούλου και Αλεξάνδρα Ασημάκη για την τεράστια προσφορά τους στον Ολυμπιακό!
- «Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)
- Βεργώτεια: Άλμα στα 8.21 μ. από τον Τεντόγλου (vid)
- Champions League γυναικών: Με Ματαρό στο Final-4 ο Ολυμπιακός
- Χολ ενόψει Final Four: «Νιώθουμε καλά, να παίξουμε το μπάσκετ μας»
- ΑΕΚ: Με Βάργκα κόντρα στον Ολυμπιακό, εκτός αποστολής ο Στρακόσα (pic)
- Μπαχτσεσεχίρ – Φενέρμπαχτσε 86-96: Εύκολη νίκη πριν το Final Four
- Ο Κουλιεράκης έδωσε δεύτερη ευκαιρία στη Βόλφσμπουργκ (3-1) – Υποβιβάστηκαν Ζανκτ Πάουλι και Χάιντενχαϊμ
- Στη Super League 2 η ΑΕΛ Novibet – Η βαθμολογία των play outs (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις