Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ

Στη «μάχη» της Ευρώπης επιστρέφει η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού, σήμερα Σάββατο (16/5), με στόχο την πρόκρισή της στο Final-4 του Champions League στη Μάλτα!

Συγκεκριμένα, στις 19:00 (MEGA News), τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν την ισχυρή Σαμπαντέλ, την οποία υποδέχονται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο του Πειραιά, για τον δεύτερο προημιτελικό του Champions League, με πλεονέκτημα πέντε τερμάτων (12-17) από το πρώτο εκτός έδρας ματς.

Αξίζει να σημειωθεί πως αν εν τέλει η ομάδα πόλο γυναικών των Πειραιωτών προκριθεί, τότε θα είναι το τρίτο τμήμα του συλλόγου που θα βρεθεί στο Final Four κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης αυτή τη χρονιά: Το μπάσκετ ανδρών στη Euroleague (22-24/5) και το πόλο ανδρών φυσικά στο Champions League (11-13/6).