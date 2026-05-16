newspaper
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Έρευνα: Η διαφθορά μεγαλύτερος εχθρός μας από τους Ρώσους, λένε οι Ουκρανοί
Κόσμος 16 Μαΐου 2026, 16:26

Έρευνα: Η διαφθορά μεγαλύτερος εχθρός μας από τους Ρώσους, λένε οι Ουκρανοί

Οι Ουκρανοί πολίτες απαντούν πως φαντάζονται τη χώρα τους έπειτα από 10 χρόνια βάζοντας τη διαφθορά στη κορωνίδα των προβλημάτων του έθνους τους.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φταίει η σκόνη ή ο υπολογιστής; 8 συχνές αιτίες κνησμού στα μάτια

Φταίει η σκόνη ή ο υπολογιστής; 8 συχνές αιτίες κνησμού στα μάτια

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ενώ Κίεβο και Μόσχα συνεχίζουν την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου δίχως όμως να διαφαίνεται στο άμεσο μέλλον ο τερματισμός του, οι Ουκρανοί πολίτες δείχνουν περισσότερο ενοχλημένοι από τη δική τους κυβέρνηση παρά από τις δυνάμεις εισβολείς των Ρώσων, προτάσσοντας τη διαφθορά ως το βασικό τους πρόβλημα.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας Κιέβου (KIIS) το 54% των ερωτώμενων θεωρεί τη διαφθορά στην εξουσία τη μεγαλύτερη απειλή για την ανάπτυξη της Ουκρανίας. Η στρατιωτική επιθετικότητα θεωρείται μεγαλύτερη απειλή (σε σύγκριση με τη διαφθορά) από το 39% των ερωτώμενων ενώ ένα 7% δεν μπόρεσε να αποφασίσει.

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2024, υπήρχαν λιγότεροι αναποφάσιστοι. Αντίθετα, υπήρχαν ελαφρώς περισσότεροι άνθρωποι που επέλεξαν και τις δύο ουσιαστικές απαντήσεις.

Σημειώνεται ότι η πανεθνική ουκρανική έρευνα διεξήχθη δια τηλεφωνικών συνεντεύξεων το διάστημα 20-27 Απριλίου 2026 σε δείγμα 1.005 ερωτώμενων που διέμεναν σε επικράτεια ελεγχόμενη από το Κίεβο.

Όπως είναι φυσικό, όσο λιγότερο εμπιστεύονται οι ερωτώμενοι τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόσο συχνότερα μιλούν για τη διαφθορά ως σημαντικότερο πρόβλημα από τον πόλεμο.

Έτσι, μεταξύ εκείνων που «δεν εμπιστεύονται καθόλου» τον Ζελένσκι, η άποψη ότι η διαφθορά αποτελεί μεγαλύτερη απειλή είναι απολύτως κυρίαρχη (76% έναντι 16% που μιλούν για τον πόλεμο). Όσον αφορά την «ειρηνευτική πρόταση», η άποψη για την πρωτεύουσα σημασία της διαφθοράς είναι απολύτως κυρίαρχη μεταξύ εκείνων που «συμφωνούν εύκολα» με την αποχώρηση στρατευμάτων από την περιφέρεια του Donetsk με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας. Ακόμα και όσοι από τους ερωτώμενους εμφανίζονται πιο αδιάλλακτοι όσον αφορά την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονέτσκ και πάλι η διαφθορά είναι μεγαλύτερη απειλή απ’ ότι οι Ρώσοι.

«Είναι αδύνατο να αποφευχθεί το ζήτημα της διαφθοράς. Το ζήτημα αυτό αποτελεί εξαιρετικά ισχυρό ερέθισμα, ειδικά για μια ψυχολογικά εξαντλημένη κοινωνία» αναφέρει ο διευθυντής του KIIS Αντόν Γκρουσένσκι. «Όπως δείξαμε, όταν θέτουμε ανοικτή ερώτηση, οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τους πραγματικά υπαρξιακούς κινδύνους του πολέμου και τον χαρακτηρίζουν ως τη μεγαλύτερη πρόκληση. Ωστόσο, όταν διαβάζουμε απευθείας τη λέξη «διαφθορά» στους ερωτώμενους, αυτή προκαλεί έντονα συναισθήματα και στερεότυπα (και συχνά «θολώνει» κάθε λογική σκέψη)».

«Βλέπουμε ότι ακόμη και μεταξύ εκείνων που «εμπιστεύονται πλήρως» τον Πρόεδρο, σχεδόν οι μισοί θεωρούν τη διαφθορά μεγαλύτερη απειλή για την Ουκρανία από τον πόλεμο. Αντικειμενικά, αυτή είναι μια λανθασμένη άποψη, καθώς ο πόλεμος που διεξάγει η Ρωσία αποσκοπεί στην εξαφάνιση της Ουκρανίας και των Ουκρανών από προσώπου γης· αποτελεί κίνδυνο θανάτου ολόκληρου του ουκρανικού έθνους» υπογραμμίζει με μια ίσως υπερβολή.

Στη συνέχεια προσθέτει ότι οι ουκρανικές αρχές δεν διαθέτουν επαρκή εμπιστοσύνη από την κοινωνία ώστε να θεωρούν τα ζητήματα διαφθοράς ως δευτερεύοντα ή ως κάτι που μπορεί να «περιμένει» μέχρι το τέλος του πολέμου. «Επομένως, η κατάλληλη επικοινωνία από τις αρχές, που να αποδεικνύει πραγματική δέσμευση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, αποτελεί επείγουσα ανάγκη».

Πόσο αισιόδοξοι είναι οι Ουκρανοί

Το επίπεδο αισιοδοξίας έχει μειωθεί ελαφρώς από τον Ιανουάριο του 2026, αλλά παραμένει αρκετά υψηλό. Συγκεκριμένα, το 63% των Ουκρανών είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της Ουκρανίας (τον Ιανουάριο ήταν 66%). Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό των απαισιόδοξων είναι 25% (ήταν 22%).  Πάντως από την αρχή του πολέμου το 2022 το επίπεδο αισιοδοξίας έχει μειωθεί αισθητά για το μέλλον της χώρας.

«Κρατικιστική άποψη»

Τέλος σχεδόν οι μισοί Ουκρανοί (48%) δείχνουν διατεθειμένοι να εγκριθούν όλες οι μεταρρυθμίσεις και οι αποφάσεις ώστε να ληφθούν χρήματα και να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν η άμυνα, τα κοινωνικά προγράμματα κ.λπ. (η θετική πλευρά), ακόμα και αν συνοδευτούν με αυξήσεις φόρων.

Αντίθετα, το 30% πιστεύει ότι οι αντιδημοφιλείς αποφάσεις και οι αυξήσεις φόρων πρέπει να εγκαταλειφθούν, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει έλλειψη χρημάτων για την άμυνα ή τα κοινωνικά προγράμματα. Ένα σημαντικό ποσοστό ερωτώμενων (22%) δεν μπόρεσε να διαμορφώσει άποψη.

«Βλέπουμε ότι μεταξύ των Ουκρανών υπερισχύει η κρατικιστική άποψη (αν και όχι απόλυτα), ότι οι αντιδημοφιλείς αποφάσεις και οι αυξήσεις φόρων αποτελούν αναγκαίο βήμα για την επιβίωση της Ουκρανίας. Φυσικά, το γεγονός ότι το 1/3 των Ουκρανών είναι έτοιμο να διακινδυνεύσει τη σταθερότητα της χρηματοδότησης της άμυνας και των κοινωνικών προγραμμάτων αποτελεί ανησυχητικό αποτέλεσμα και απαιτεί την προσοχή όλων όσοι ενδιαφέρονται για τη μοίρα της Ουκρανίας. Ωστόσο, προς το παρόν η κοινή γνώμη φαίνεται περισσότερο να στηρίζει όσους αναγνωρίζουν την κρίσιμη σημασία της συνεργασίας με τη Δύση για την εξασφάλιση ζωτικής σημασίας χρηματοδότησης» λέει ο Γκρουσένσκι.

Είναι ενδιαφέρον ότι σε αυτή την ερώτηση μόνο μεταξύ εκείνων που «δεν εμπιστεύονται καθόλου» τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπάρχουν ελαφρώς περισσότεροι άνθρωποι που υποστηρίζουν την απόρριψη των αντιδημοφιλών αποφάσεων. Ταυτόχρονα, τόσο μεταξύ εκείνων που «μάλλον δεν εμπιστεύονται» όσο και μεταξύ εκείνων που εμπιστεύονται («μάλλον» ή «απόλυτα»), υπερισχύει η άποψη ότι η Ουκρανία πρέπει να εγκρίνει τα πάντα για να λάβει χρηματοδότηση.

Επίσης, το ποσοστό όσων υποστηρίζουν την απόρριψη αντιδημοφιλών αποφάσεων υπερισχύει μεταξύ των ερωτώμενων που συμφωνούν εύκολα με την πρόταση αποχώρησης ουκρανικών στρατευμάτων από την περιφέρεια του Donetsk με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας. Ακόμη και μεταξύ εκείνων για τους οποίους αυτή η πρόταση είναι «δύσκολη αλλά αποδεκτή», υπερισχύει το ποσοστό όσων πιστεύουν ότι είναι αναγκαίο να εγκριθούν όλες οι αποφάσεις για να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση. Και μεταξύ εκείνων που απορρίπτουν κατηγορηματικά μια τέτοια πρόταση, υπάρχουν περισσότεροι που υποστηρίζουν την έγκριση όλων των αποφάσεων (αν και το 1/4 όσων απορρίπτουν κατηγορηματικά τέτοιες απαιτήσεις, αντίθετα, είναι έτοιμοι να διακινδυνεύσουν τη χρηματοδότηση της άμυνας και λένε ότι η Ουκρανία πρέπει να εγκαταλείψει τις αντιδημοφιλείς αποφάσεις).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες: Από την επέκταση των δικτύων στην αξιοποίηση της αξίας

Τηλεπικοινωνίες: Από την επέκταση των δικτύων στην αξιοποίηση της αξίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Φταίει η σκόνη ή ο υπολογιστής; 8 συχνές αιτίες κνησμού στα μάτια

Φταίει η σκόνη ή ο υπολογιστής; 8 συχνές αιτίες κνησμού στα μάτια

Κόσμος
NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

inWellness
inTown
Stream newspaper
Το Συμβούλιο της Ευρώπης επαναπροσδιορίζει τα δικαιώματα των μεταναστών- Η Μελόνι προωθεί το «ιταλικό μοντέλο»
Κόσμος 16.05.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επαναπροσδιορίζει τα δικαιώματα των μεταναστών- Η Μελόνι προωθεί το «ιταλικό μοντέλο»

Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκριναν μια διακήρυξη που επαναπροσδιορίζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Σύνταξη
Έβερεστ: Χιονοστιβάδα σαρώνει κατασκήνωση βάσης – Ορειβάτες τρέχουν να προστατευτούν
Τρόμος 16.05.26

Χιονοστιβάδα σαρώνει κατασκήνωση βάσης στο Έβερεστ - Ορειβάτες τρέχουν να προστατευτούν (βίντεο)

Στην αρχή ακούγεται κάτι σαν μια μακρινή βροντή και στη συνέχεια η χιονοστιβάδα αρχίζει να κατεβαίνει την πλαγιά με ιλιγγιώδη ταχύτητα - Οι εικόνες κόβουν την ανάσα

Σύνταξη
Γιατί ο Τραμπ έχει δίκιο με την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από Γερμανία
Υπόσχεση 75 ετών 16.05.26

Γιατί ο Τραμπ έχει δίκιο με την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από Γερμανία

Η σχεδιαζόμενη αποχώρηση προσφέρει ορισμένες από τις πρώτες απτές ενδείξεις της αμερικανικής απομάκρυνσης από τη Γερμανία που αναφερότανε στις Στρατηγικές Εθνικής Ασφάλειας και Εθνικής Άμυνας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Νιγηρία επιβεβαίωσε τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Ισλαμικού Κράτους σε κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ
Κόσμος 16.05.26

Η Νιγηρία επιβεβαίωσε τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Ισλαμικού Κράτους σε κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ

«Οι νιγηριανές ένοπλες δυνάμεις μας, αποφασισμένες και εργαζόμενες σε στενή συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, διεξήγαγαν θαρραλέα κοινή επιχείρηση που κατέφερε σκληρό πλήγμα στις τάξεις του Ισλαμικού Κράτους», δήλωσε ο πρόεδρος της Νιγηρίας

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Μεθυσμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε πεζούς – Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες
Στις ΗΠΑ 16.05.26

Μεθυσμένος οδηγός στη Νέα Υόρκη έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε πεζούς - Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες

Αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος στη Νέα Υόρκη είπε ότι ο οδηγός ήταν εκτός ελέγχου και στην τρελή πορεία του «πάτησε» έναν άνδρα, ο οποίος βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητό του

Σύνταξη
Συνελήφθη επικεφαλής ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ, ως επικεφαλής σε τρομοκρατικές επιθέσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
ΗΠΑ 16.05.26

Συνελήφθη επικεφαλής ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ, ως επικεφαλής σε τρομοκρατικές επιθέσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν τον ηγέτη ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι «κατηύθυνε και προέτρεψε» σε επιθέσεις εναντίον Αμερικανών και Εβραίων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Σύνταξη
Ο εναέριος χώρος στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ υπό πίεση – Η Ουκρανία, ο πόλεμος και τα «αδέσποτα» drones
Κίνδυνος διάχυσης 16.05.26

Ο εναέριος χώρος στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ υπό πίεση – Η Ουκρανία, ο πόλεμος και τα «αδέσποτα» drones

Παραβιάσεις εναέριων χώρων σε Βαλτική και Φινλανδία από «τυφλωμένα» ουκρανικά drones πυροδοτούν εντάσεις, φόβους και ερωτήματα για κενά ασφαλείας στα σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η παγκόσμια ισχύς μετατοπίζεται προς ανατολάς – Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα το αποδεικνύει
Προβολή ισχύος 16.05.26

Η παγκόσμια ισχύς μετατοπίζεται προς ανατολάς – Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα το αποδεικνύει

Ο Σι Τζινπίνγκ δεν φοβήθηκε τον Τραμπ. Τον επέπληξε για την Ταϊβάν, δεν υποσχέθηκε συνεργασία, έθεσε τους όρους του παιχνιδιού. Απέδειξε ότι η Κίνα αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ ως ίσος –και μάλλον είναι η κερδισμένη του ταξιδιού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυστραλία: Σε κρίσιμη κατάσταση 30χρονος που δέχτηκε επίθεση από λευκό καρχαρία
Αυστραλία 16.05.26

Σε κρίσιμη κατάσταση 30χρονος που δέχτηκε επίθεση λευκού καρχαρία

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται 30χρονος που δέχτηκε επίθεση από λευκό καρχαρία μήκους περίπου πέντε μέτρων στην ακτή της νήσου Ρότνεστ, η οποία βρίσκεται ανοιχτά της πόλης του Περθ στην Αυστραλία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ
Ποδόσφαιρο 16.05.26

LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ

LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ για την 34η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία
Ποδόσφαιρο 16.05.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία για την 34η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
O Akylas πάει Eurovision – Η ανάρτηση λίγο πριν τον τελικό
«Γεια σου Ευρώπη!» 16.05.26

«Aν θες σουβλάκι ψήφισε Ελλάδα» - Η ανάρτηση του Akyla λίγο πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision

Με φόντο το δωμάτιο του ξενοδοχείου του στη Βιέννη, ο Akylas φορώντας τον χαρακτηριστικό πορτοκαλί σκούφο του, απηύθυνε ένα κάλεσμα στους χρήστες του διαδικτύου: «ψηφίστε FERTO».

Σύνταξη
LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 16.05.26

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός για το Game 2 των προημιτελικών των play offs της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Το Συμβούλιο της Ευρώπης επαναπροσδιορίζει τα δικαιώματα των μεταναστών- Η Μελόνι προωθεί το «ιταλικό μοντέλο»
Κόσμος 16.05.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επαναπροσδιορίζει τα δικαιώματα των μεταναστών- Η Μελόνι προωθεί το «ιταλικό μοντέλο»

Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκριναν μια διακήρυξη που επαναπροσδιορίζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Ετσι θα κερδίσουμε την ΑΕΚ – Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League»
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Μεντιλίμπαρ: «Ετσι θα κερδίσουμε την ΑΕΚ – Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε σύνθημα νίκης για το ματς της τελευταίας αγωνιστικής απέναντι στην ΑΕΚ και μίλησε για όσα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να πάρει το τρίποντο.

Σύνταξη
Κάπες, πτυχώσεις, ελάχιστο γυμνό – Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν (μέχρι στιγμής) στο κόκκινο χαλί των Καννών
Chapeau 16.05.26

Κάπες, πτυχώσεις, ελάχιστο γυμνό – Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν (μέχρι στιγμής) στο κόκκινο χαλί των Καννών

Από τη Ντέμι Μουρ στην Ιζαμπέλ Ιπέρ και οι νέοι κανόνες ένδυσης -η πρώτη, δε, άρχισε να επιδεικνύει μια σειρά από εξαιρετικές εμφανίσεις με το που αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο και πάτησε στο έδαφος των Καννών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Λεβαντόφσκι είπε αντίο στην Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Ο Λεβαντόφσκι είπε αντίο στην Μπαρτσελόνα (vid)

Οπως ανακοίνωσε ο ίδιος, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θα παίξει τον τελευταίο του αγώνα στο «Καμπ Νόου» αυτή την Κυριακή (17/5, 22:15) εναντίον της Μπέτις με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα

Σύνταξη
Δένδιας στο συνέδριο ΝΔ: Η ΝΔ πιστεύει στο Κράτος Δικαίου, όχι στους μισθοφόρους της εξουσίας – Η αναφορά σε Καραμανλή και Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Δένδιας στο συνέδριο ΝΔ: Η ΝΔ πιστεύει στο Κράτος Δικαίου, όχι στους μισθοφόρους της εξουσίας – Η αναφορά σε Καραμανλή και Σαμαρά

Ο υπουργός Νίκος Δένδιας στο βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ, όπου έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και συνθήματα

Σύνταξη
Επιτόκια: Αύξηση εντός του 2026 δείχνουν τα στοιχήματα των επενδυτών – Πώς επηρεάζονται οι ελληνικές τράπεζες
Εκτιμήσεις αναλυτών 16.05.26

Τα στοιχήματα των επενδυτών δείχνουν αύξηση επιτοκίων εντός του 2026 - Πώς επηρεάζονται οι ελληνικές τράπεζες

Εφόσον επαληθευτούν οι συγκλίνουσες προβλέψεις για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής εκ μέρους της ΕΚΤ, η επίδραση στα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών θα είναι άμεση από την αύξηση στα επιτόκια

Αγης Μάρκου
Αγης Μάρκου
Έβερεστ: Χιονοστιβάδα σαρώνει κατασκήνωση βάσης – Ορειβάτες τρέχουν να προστατευτούν
Τρόμος 16.05.26

Χιονοστιβάδα σαρώνει κατασκήνωση βάσης στο Έβερεστ - Ορειβάτες τρέχουν να προστατευτούν (βίντεο)

Στην αρχή ακούγεται κάτι σαν μια μακρινή βροντή και στη συνέχεια η χιονοστιβάδα αρχίζει να κατεβαίνει την πλαγιά με ιλιγγιώδη ταχύτητα - Οι εικόνες κόβουν την ανάσα

Σύνταξη
Greece to Pay New Child Benefit of Up to €1,050
English edition 16.05.26

Greece to Pay New Child Benefit of Up to €1,050

Nearly one million households are expected to receive an extraordinary child support payment by the end of June, with amounts linked to the number of children and family income.

Σύνταξη
Απόφαση-σοκ: Η ΓΓΑ ανακάλεσε την αθλητική αναγνώριση της ΑΕΚ
Άλλα Αθλήματα 16.05.26

Απόφαση-σοκ: Η ΓΓΑ ανακάλεσε την αθλητική αναγνώριση της ΑΕΚ

Η απόφαση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» και η ΑΕΚ δεν θα μπορεί να διατηρεί από τη νέα περίοδο τα τμήματα που έχει σε χάντμπολ, ποδόσφαιρο γυναικών, πόλο, βόλεϊ, στίβο και σε άλλα πολλά αθλήματα.

Βάιος Μπαλάφας
Αυτές είναι οι κατηγορίες στρατεύσιμων που θα κατανεμηθούν στο Πολεμικό Ναυτικό
Ελλάδα 16.05.26

Αυτές είναι οι κατηγορίες στρατεύσιμων που θα κατανεμηθούν στο Πολεμικό Ναυτικό

Το Πολεμικό Ναυτικό αναφέρεται στις συγκεκριμένες κατηγορίες στρατευσίμων οι οποίοι έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στο Πολεμικό Ναυτικό βάσει του νόμου 5265/2026, Άρθρο 180, παράγραφος 3, περίπτωση α΄

Σύνταξη
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Εγκαίνια για το προσωπικό καμαρίνι της στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Culture Live 16.05.26

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Εγκαίνια για το προσωπικό καμαρίνι της στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η σπουδαία πρωτοβουλία συμπίπτει με τη συμπλήρωση 39 χρόνων λειτουργίας του σταθμού και συνιστά μια πολιτιστική παρακαταθήκη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την πόλη, το ελληνικό θέατρο.

Σύνταξη
Φάρμακα: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα «μαϊμού» σκευασμάτων – Τα προωθούσαν και στην Ελλάδα
Eurojust / Europol 16.05.26

Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα «μαϊμού» φαρμάκων - Τζίρος 240 εκατ. ευρώ - Τα προωθούσαν και στην Ελλάδα

Οι Αρχές διεξήγαγαν έρευνες για τα παράνομα φάρμακα σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, όπου συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
Cookies