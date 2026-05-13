Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη πως θεωρεί ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά, καθώς πιστεύει ότι η Μόσχα και το Κίεβο θα καταλήξουν σε συμφωνία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης (στη φωτογραφία από Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv region via Reuters, επάνω, τοπίο καταστροφής έπειτα από ρωσικό βομβαρδισμό σε περιοχή του Κιέβου).

«Το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία πιστεύω πραγματικά ότι πλησιάζει πολύ», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο για το ταξίδι στην Κίνα.

Trump: “The end of the war in Ukraine, I really think it’s getting very close” pic.twitter.com/FM9pt9LLue — Aaron Rupar (@atrupar) May 12, 2026

Ανάλογη εκτίμηση είχε εκφράσει ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν το Σάββατο.

«Πιστεύω ότι φθάνει στο τέλος», είχε πει σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τις τελευταίες μέρες παρατηρείται κινητικότητα σε διπλωματικό επίπεδο, αναφορικά με τον πόλεμο.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, προανήγγειλε ταξίδι των αμερικανών απεσταλμένων στη Ρωσία.

Ταξίδι στη Μόσχα και το Κίεβο

Μιλώντας στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Vesti, είπε: «Αργά ή γρήγορα, και νομίζω αρκετά σύντομα, οι συνήθεις συνάδελφοί μας, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα έρθουν στη Μόσχα και θα συνεχίσουμε τον διάλογό μας μαζί τους».

Επίσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας προανήγγειλε το ταξίδι τους στο Κίεβο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο X στις 8 Μαΐου ότι μπορεί να επισκεφθούν την Ουκρανία στα τέλη της άνοιξης ή στις αρχές του καλοκαιριού (περισσότερα εδώ).