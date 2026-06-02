Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις το βράδυ χθες Δευτέρα εναντίον ισραηλινών θέσεων στον νότιο Λίβανο, ενώ το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας αναφέρθηκε σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς, παρότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως τα αντιμαχόμενα μέρη θα τερμάτιζαν τις εχθροπραξίες τους (στη φωτογραφία του Reuters/Amir Cohen, επάνω, αναχαίτιση βλήματος πάνω από το Ισραήλ).

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι έγιναν ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στα χωριά Μαρουανίγια, Σιντίκιν, Γιατέρ και Μανσούρι, στον νότιο Λίβανο, καθώς και ότι ακούστηκε «πολύ ισχυρή έκρηξη» στην κοινότητα Ντεμπίν.

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί και πλήγματα της Χεζμπολά μετά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για τον τερματισμό τους

🚨🇱🇧 Footage is coming out of Al Marwaniyah in southern Lebanon showing the aftermath of the latest Israeli strike. This is another village and the same devastation, and the world is still waiting on a ceasefire that keeps getting promised and never arrives. Source: Tabz on TG https://t.co/KhNcQEdJ0S pic.twitter.com/jfte8JVbsM — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 1, 2026

Σε ανακοινωθέν της, η Χεζμπολά ανέφερε πως μαχητές της στοχοποίησαν άρμα μάχης τύπου Μερκάβα με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης, καθώς και ισραηλινούς στρατιώτες με «ομοβροντίες ρουκετών και πυρά πυροβολικού» στη Χαντάθα.

Ακόμη, σημείωσε πως μαχητές της επιτέθηκαν σε δυο ισραηλινά άρματα μάχης στον τομέα.

Κατόπιν, σε τρίτο ανακοινωθέν της, που υπογράμμιζε όπως και τα προηγούμενα ότι η επίθεση έγινε μετά τις 23:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), γνωστοποίησε ότι μαχητές της στοχοποίησαν άρμα μάχης Μερκάβα στην Μπαγιάντα «με κατευθυνόμενο πύραυλο».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες ότι αναχαίτισαν δυο «βλήματα» που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο.

«Επειτα από τις σειρήνες που ήχησαν στη 01:35 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) σε διάφορες περιοχές του βόρειου Ισραήλ, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία αναχαίτισε δυο βλήματα που είχαν περάσει από τον Λίβανο στην ισραηλινή επικράτεια», ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μέσω Telegram.

«Θα παύσει πυρ»

Στο ίδιο μήνυμα, σημείωσαν ότι «ύποπτος εναέριος στόχος» που εντοπίστηκε λίγο αργότερα κατέπεσε στην ισραηλινή πλευρά των συνόρων με τον Λίβανο, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω Truth Social ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου του υποσχέθηκε να μη στείλει στρατεύματα στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά «θα παύσει πυρ εντελώς».

«Το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ», διαβεβαίωσε, αναφερόμενος στα μέλη του σιιτικού κινήματος.