Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ και τα πλάνα του Μπαρτζώκα ενόψει του πρώτου τελικού
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παραμένει εκτός προπονήσεων του Ολυμπιακού και ο Γιώργος Μπαρτζώκας κάνει τα πλάνα του για τον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό για όλα τα ενδεχόμενα.
Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL με τον Παναθηναϊκό (3/6, 21:00), με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται τους Πράσινους στο ΣΕΦ, με στόχο το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καταστρώνει τα πλάνα του για την πρώτη αναμέτρηση με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, έχοντας όμως έναν μεγάλο πονοκέφαλο, καθώς ούτε σήμερα (1/6) προπονήθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το πρώτο παιχνίδι.
Ο 30χρονος γκαρντ στο Game 1 των ημιτελικών με την ΑΕΚ στο ΣΕΦ ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο και δεν αγωνίστηκε στο Game 2 με τους Κιτρινόμαυρους. Θεωρητικά, δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, αλλά έχει μείνει εκτός προπονήσεων τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που δυσκολεύει τη συμμετοχή του στο πρώτο παιχνίδι των τελικών με τον Παναθηναϊκό.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα προσπαθήσει να προπονηθεί την Τρίτη με την υπόλοιπη ομάδα και εάν τα καταφέρει να τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον πρώτο τελικό με τους Πράσινους. Σε διαφορετική περίπτωση, θα μείνει εκτός από το Game 1. Ενδεχόμενη απουσία αναμένεται να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στον έμπειρο τεχνικό, καθώς ο Ντόρσεϊ φέτος είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού.
Όλα λοιπόν θα ξεκαθαρίσουν στην προπόνηση της Τρίτης (2/6), με τον Μπαρτζώκα να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τον 30χρονο γκαρντ.
