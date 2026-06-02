newspaper
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
weather-icon 29o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων
Οικονομικές Ειδήσεις 02 Ιουνίου 2026, 00:07

Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Μαρινάκης, Αγγελικούση, Προκοπίου και Alsubaey συζήτησαν στο Capital Link Maritime Leaders Summit για την κρίση στα στενά του Ορμούζ, τον σκιώδη στόλο και τον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας στην ενεργειακή ασφάλεια

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.500 εκπροσώπων της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλιας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, την πρώτη ημέρα των Ποσειδωνίων 2026, το 10ο Capital Link Maritime Leaders Summit – Greece, το οποίο διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία η Capital Link και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Νικόλας Μπορνώζης.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκέντρωσε το πάνελ με θέμα «Shipping & the Global Energy Landscape», στο οποίο συμμετείχαν κορυφαίες προσωπικότητες της ναυτιλίας και της ενέργειας, μεταξύ των οποίων ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδρυτής της Capital Maritime & Trading, η διευθύνουσα σύμβουλος του Angelicoussis Group Μαρία Αγγελικούση, ο ιδρυτής των Dynacom, Dynagas και Sea Traders Γιώργος Προκοπίου και ο CEO του Bahri Group Ahmed Ali Alsubaey. Τη συζήτηση συντόνισε ο Γιώργος Παλαιοκρασσάς, Senior Partner της Watson Farley & Williams.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η ενεργειακή ασφάλεια, οι θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας και ο καθοριστικός ρόλος της ναυτιλίας στη διατήρηση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας.

Μαρία Αγγελικούση: Η παγκόσμια οικονομία επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα

Ανοίγοντας τη συζήτηση η Μαρία Αγγελικούση χαρακτήρισε τη σύγκρουση με το Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ως μία από τις σοβαρότερες διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας των τελευταίων δεκαετιών. Παρά τις μεγάλες αναταράξεις, η κυρία Αγγελικούση επισήμανε ότι η παγκόσμια οικονομία επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 50%-60%, ενώ οι τιμές του LNG στην Ασία σχεδόν διπλασιάστηκαν, χωρίς ωστόσο να φθάσουν στα ακραία επίπεδα που πολλοί ανέμεναν. Όπως εξήγησε, αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων στη στροφή προς εναλλακτικά καύσιμα, στην υποχώρηση της ζήτησης σε ορισμένες περιοχές και στην πρωτοφανή απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εγκαταστάσεις LNG του Κατάρ και του Das Island, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών LNG. Παρότι ορισμένες μονάδες υπέστησαν ζημιές, εμφανίστηκε αισιόδοξη για την ταχεία επαναφορά των ροών μόλις επιτραπεί η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Η επικεφαλής του Ομίλου Αγγελικούση σημείωσε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναδειχθεί σε κρίσιμο πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη και την Ασία, καθώς αυξάνουν διαρκώς τις εξαγωγές LNG, καλύπτοντας μέρος του κενού που δημιούργησαν οι αναταράξεις στη Μέση Ανατολή.

Ahmed Ali Alsubaey: Θερμό ευχαριστώ προς την ελληνική ναυτιλία

Από την πλευρά του, ο Ahmed Ali Alsubaey επέλεξε να ξεκινήσει την τοποθέτησή του με ένα θερμό ευχαριστώ προς την ελληνική ναυτιλία. Όπως ανέφερε, κατά τις πρώτες ημέρες της κρίσης πολλοί απομακρύνθηκαν από την περιοχή, ωστόσο οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνέχισαν να δραστηριοποιούνται στα ιδιαίτερα επικίνδυνα νερά του Κόλπου, επιδεικνύοντας επαγγελματισμό, γνώση της περιοχής και αίσθημα ευθύνης απέναντι στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

«Ήταν πραγματικά συγκινητικό να βλέπουμε ανθρώπους που είχαν το θάρρος και συνέχισαν να επιχειρούν μαζί μας σε αυτές τις συνθήκες», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας εύσημα στη ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας για τη στήριξή της κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μοιράστηκε μια πρόσφατη εμπειρία, που δείχνει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραμάτισε η Ελλάδα στην περιοχή. Ξέσπασε ο πόλεμος και σύντομα το Ιράν άρχισε να πλήττει στόχους στο Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, ακόμη και το Ομάν και τη Φουτζέιρα. Ένα πρωί, με τον ναυτιλιακό κλάδο σε αναμονή φορτίων από το Yanbu της Σαουδικής Αραβίας, ήρθαν τα χειρότερα νέα: πύραυλοι είχαν χτυπήσει τον αγωγό. «Και φυσικά, θα ήταν καταστροφή, γιατί όλοι μας περιμέναμε τα φορτία από το Yanbu. Και μια ώρα αργότερα, μαθαίνουμε ότι ελληνικοί πύραυλοι προστάτευσαν την περιοχή. Τελικά, η ζημιά δεν ήταν μεγάλη. Αυτό ήταν κάτι που έγινε χάρη στην Ελλάδα. Ήταν πολύ χρήσιμο για την ναυτιλιακή μας δραστηριότητά. Και εκείνη την εποχή, ήταν κρίσιμο, κατά τη γνώμη μου», είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Βαγγέλης Μαρινάκης: Η ναυτιλία να δημιουργήσει στρατηγικές συνεργασίες

O Βαγγέλης Μαρινάκης στη συνέχεια τοποθετήθηκε σκιαγραφώντας το στρατηγικό τοπίο της παγκόσμιας ναυτιλίας: από την κρίση στα Στενά του Ορμούζ, έως τον σκιώδη στόλο και τον πραγματικό αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων.

Εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη έκβαση του πολέμου στη Μέση Ανατολή: «Είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι, αν περιμένουμε ακόμα μερικές εβδομάδες ή μήνες, θα βρεθεί μια λύση. Και θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση φορτίων, για την ανασύσταση των αποθεμάτων που έχουν αδειάσει». Ανέφερε ότι «είναι πολύ σημαντική — όχι μόνο για την περιοχή, αλλά για τα κράτη σε όλο τον κόσμο — η ενεργειακή σταθερότητα και η ενεργειακή επάρκεια» τονίζοντας «ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να παράσχει η ναυτιλία, και βλέπουμε ότι είναι πιο σημαντικό από ποτέ». Διευκρίνισε ότι «μπροστά μας βρίσκεται μια μοναδική ευκαιρία για τους πλοιοκτήτες που διαθέτουν έναν αριθμό πλοίων στον τομέα της ενέργειας, δεξαμενόπλοια, LPG και LNG, ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε στρατηγικές συνεργασίες με κράτη και να διασφαλίσουμε ότι, όποτε χρειαστεί και όποτε προκύψει γεωπολιτικό ζήτημα, θα υπάρχει ένας αξιόπιστος εταίρος στο πλευρό τους – όχι ευκαιριακά, αλλά με μακροπρόθεσμη προοπτική». Και πρόσθεσε «ότι παρατηρούμε μια ολοένα αυξανόμενη τάση προς τέτοιου είδους συνεργασίες και συμφωνίες, οι οποίες βοηθούν τον κλάδο μας να αναπτύσσεται συνεχώς.»

Για το θέμα του σκιώδους στόλου, ο κ. Μαρινάκης ήταν ξεκάθαρος και ευθύς: «Πρώτα απ’ όλα, έχουμε δει ότι οι κυβερνήσεις που θα έπρεπε να είχαν ανησυχήσει πολύ για τον σκιώδη στόλο, θα έπρεπε να είχαν δράσει αμέσως και να είχαν απαγορεύσει την δραστηριότητα αυτών των πλοίων. Εξαρτάται από εκείνους να τον σταματήσουν, εαν το θέλουν. Όμως, αυτό δεν συνέβη. Και φυσικά αναλαμβάνουν ένα τεράστιο περιβαλλοντικό ρίσκο, ειδικά στη Μεσογείο, που είναι επίσης πολύ σημαντική όχι μόνο για τη μεταφορά εμπορευμάτων, αλλά και για τον τουρισμό, για τους λαούς της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας…»

Η πρότασή του είναι συγκεκριμένη: «να τους επιτρέψουμε να αποσύρουν τα πλοία και να τους δώσουμε προθεσμία 60 ή 90 ημερών, ή και περισσότερο, ώστε να μπορέσουν να αποσύρουν τον σκιώδη στόλο. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να τον μειώσουμε. Αν μετά το τέλος των πολέμων ο σκιώδης στόλος παραμείνει, επειδή προσφέρει στους ναυλωτές πολύ φθηνότερες τιμές, θα τον χρησιμοποιούν. Αυτό σημαίνει ότι όλοι μας, που έχουμε επενδύσει σε τεχνολογία για νέα πλοία και ενεργούμε σύμφωνα με τους κανονισμούς, θα νιώσουμε ότι όλες οι επενδύσεις μας θα βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο. Επομένως, πιστεύω ότι όλοι πρέπει να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιτρέψουν και να ορίσουν μια προθεσμία ώστε να αρχίσει να κινείται η διαδικασία».

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο ευαίσθητο ζήτημα των κυρώσεων, επισημαίνοντας ότι η κριτική του θέση δεν αντιφάσκει με τη συμμόρφωση: «Είπα ότι διαφωνώ απόλυτα με τις κυρώσεις, διότι, κατά τη γνώμη μου, δεν έχουν κανένα νόημα. Και οι μόνοι που τιμωρήθηκαν από τις κυρώσεις ήταν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές. Δεν επιτρεπόταν στις ευρωπαϊκές χώρες να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία. Και είχαμε την Ινδία να αγοράζει πετρέλαιο με τεράστια έκπτωση, την Κίνα να αγοράζει πετρέλαιο με τεράστια έκπτωση. Ακόμη και η Σαουδική Αραβία αγόραζε πετρέλαιο με τεράστια έκπτωση. Και μετά είχαμε την Ευρωπαική Ενωση να αγοράζει τα προιοντα πετρελαίου από το διυλιστήριο σε εξωφρενικά υψηλές τιμές. Και τελικά, η Ρωσία εισέπραξε περισσότερα χρήματα από ό,τι πριν, ακόμη και με την έκπτωση που έδωσε στην Κίνα, στην Ινδία και στη Σαουδική Αραβία. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Πού είναι λοιπόν ο αντίκτυπος των κυρώσεων; Όταν το είπαμε αυτό την πρώτη φορά, όλοι άρχισαν να λένε: “Όχι, δεν σέβεστε τις κυρώσεις”. Σεβόμαστε τις κυρώσεις. Και επειδή σεβόμαστε τις κυρώσεις, μπορούμε να εκφράσουμε τη γνώμη μας και να πούμε ποιος είναι ο πραγματικός αντίκτυπος αυτών των κυρώσεων»

Γιώργος Προκοπίου: Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή

Με ιδιαίτερα αιχμηρό λόγο παρενέβη ο Γιώργος Προκοπίου, ο οποίος υπογράμμισε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή της διεθνούς οικονομίας και ότι κανένα κράτος ή δύναμη δεν μπορεί να επιβάλει διόδια ή περιορισμούς στα στρατηγικά θαλάσσια περάσματα του πλανήτη. Παράλληλα έστειλε μήνυμα με πολλούς αποδέκτες σημειώνοντάς ότι η ναυτιλία είναι εδώ για να εξυπηρετεί τον κόσμο. «Και η Ελλάδα έχει μια μακρά παράδοση στο να σπάει αποκλεισμούς, ήδη από την αρχαιότητα. Αργότερα, κατά τους νεότερους χρόνους, οι Έλληνες πλοιοκτήτες κέρδισαν χρήματα και στήριξαν την Ελληνική Επανάσταση. Δεν είχαν άλλον τρόπο να τα επενδύσουν ή να τα αξιοποιήσουν, και ουσιαστικά αξιοποίησαν τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν από τους Ναπολεόντειους Πολέμους, διαπερνώντας τον αποκλεισμό που είχε επιβάλει ο βρετανικός στόλος. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο στις λεπτομέρειες, αλλά πιστεύω ότι οι υπαινιγμοί είναι αρκετοί για να καταλάβετε τι εννοώ».

Ο κ. Προκοπίου συνέδεσε ευθέως την κατανάλωση ενέργειας με το βιοτικό επίπεδο των κοινωνιών, εκτιμώντας ότι ο κόσμος εξακολουθεί να βρίσκεται σε περίοδο «προσθήκης ενεργειακών πηγών» και όχι πραγματικής ενεργειακής μετάβασης. Υποστήριξε ότι η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να χρειάζεται πετρέλαιο, φυσικό αέριο, LNG και άνθρακα, ενώ προειδοποίησε ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος απειλεί την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Markets
Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από τη Nvidia παρά το άλμα του πετρελαίου

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από τη Nvidia παρά το άλμα του πετρελαίου

inWellness
inTown
Stream newspaper
Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια – Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών
Αλλαγή... εποχής 01.06.26

Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια - Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών

Δεν έχουν προηγούμενο περιουσίες, κεφαλαιοποιήσεις και αποτιμήσεις εισηγμένων και μη - Oι ισχυροί παίκτες μάχονται για το ποιος μπορεί να διαχειριστεί τα μεγαλύτερα αποθέματα κεφαλαίου

Γιώργος Κανελλόπουλος
Η ακραία ζέστη βλάπτει σοβαρά και την οικονομία – Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα
Έρευνα Αllianz 31.05.26

Η ακραία ζέστη βλάπτει σοβαρά και την οικονομία – Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα

H ακραία ζέστη και οι καύσωνες συνιστούν οικονομική απειλή για τις ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώνει έκθεση της Αllianz. H Eλλάδα κινδυνεύει με σωρευτικές απώλειες 4,1% του ΑΕΠ, σε βάθος πενταετίας

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη
AI 31.05.26

Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη

Στη Βρετανία, η συζήτηση αυτή αποκτά πλέον επίσημη διάσταση, καθώς κυβερνητικοί και στρατιωτικοί παράγοντες εξετάζουν το ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιορισμών που απαιτούν την ανθρώπινη συμμετοχή στην επιλογή στρατιωτικών στόχων

Νατάσα Σινιώρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παίρνει θέση για τα σενάρια συνεργασίας ο Πάρις Κουκουλόπουλος: «Κανένα σοβαρό κόμμα δεν είναι παράκλητος άλλου κόμματος παρά μόνο του λαού και της πατρίδας»
ΠΑΣΟΚ 01.06.26

Παίρνει θέση για τα σενάρια συνεργασίας ο Πάρις Κουκουλόπουλος: «Κανένα σοβαρό κόμμα δεν είναι παράκλητος άλλου κόμματος παρά μόνο του λαού και της πατρίδας»

Με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που δίνουν το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση, αλλά και τα σενάρια συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, επισημαίνει ότι στις εκλογές κρίνονται τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τραμπ εγκαταλείπει τα σχέδια για «Ταμείο Εργαλειοποίησης», που θα αποζημίωνε διωκόμενους οπαδούς του
Σφοδρές αντιδράσεις 01.06.26

ΗΠΑ: Ο Τραμπ εγκαταλείπει τα σχέδια για «Ταμείο Εργαλειοποίησης», που θα αποζημίωνε διωκόμενους οπαδούς του

Οι σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε το «Ταμείο Εργαλειοποίησης», αλλά και το δικαστικό μπλόκο στα σχέδιά του να αποζημιώσει όσους υποστηρικτές του έχουν διωχθεί, «κλείνουν» το την ίδρυση του ταμείου των 1,8 δισ.

Σύνταξη
Η Μέριλιν Μονρόε του Άντι Γουόρχολ δεν ήταν ένα πρόσωπο, αλλά δεκάδες
Η αξία 01.06.26

Η γύναικα που κατασπαράχθηκε από τη φήμη ή αλλιώς η Μέριλιν Μονρόε του Άντι Γουόρχολ

Ο πίνακας «Marilyn Diptych» του Άντι Γουόρχολ ενώνει πενήντα εικόνες της Μέριλιν Μονρόε, οι οποίες δίνουν την εντύπωση ότι το πρόσωπο της ξεθωριάζει πριν τελικά, διαλυθεί και γίνει στάχτη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι πρώην κολλητές της Τέιλορ Σουίφτ που έφαγαν «πόρτα» από τον γάμο της
Fizz 01.06.26

Μόνο φιλίες που θα κρατήσουν για πάντα: Οι δύο πρώην κολλητές της Τέιλορ Σουίφτ που έφαγαν «πόρτα» από τον γάμο της

Ο γάμος της pop star Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι μπαίνει στην τελική του ευθεία, ωστόσο κάποια μεγάλα ονόματα δεν θα βρίσκονται στις 7 Ιουλίου στην τελετή της χρονιάς

Σύνταξη
Πρόστιμο στον Ντάνιελ Βαγιέχο από το Roland Garros για σεξιστικό σχόλιο
Άλλα Αθλήματα 01.06.26

Πρόστιμο στον Ντάνιελ Βαγιέχο από το Roland Garros για σεξιστικό σχόλιο

Η γαλλική ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο ύψους 65.000 ευρώ στον Ουρουγουανό τενίστα Αδόλφο Ντανιέλ Βαγιέχο γιΑ σεξιστικό σχόλιο που έκανε για γυναίκα διαιτητή μετά τον αποκλεισμό του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νοσοκομείο στην Αγγλία έδιωξε τρεις φορές 20χρονη ασθενή χωρίς να την εξετάσει – Πέθανε σπίτι της
Έβλεπαν ποδόσφαιρο 01.06.26

Νοσοκομείο στην Αγγλία έδιωξε τρεις φορές 20χρονη ασθενή χωρίς να την εξετάσει – Πέθανε σπίτι της

Η αδιαφορία που επέδειξε το προσωπικό σε νοσοκομείο εκτάκτων περιστατικών στην Αγγλία, κόστισε σε μια 20χρονη ασθενή τη ζωή της. Καταγγελίες πως δεν εξετάστηκε καν.

Σύνταξη
Ένας ροφός, τα «θολά νερά» και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα – Το σχόλιο Πολάκη για την ίδρυση της ΕΛΑΣ
Ανάρτηση 01.06.26

Ένας ροφός, τα «θολά νερά» και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα – Το σχόλιο Πολάκη για την ίδρυση της ΕΛΑΣ

Σχόλιο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έκανε μέσω facebook ο Παύλος Πολάκης. Έχοντας ψαρέψει έναν ροφό 13,5 κιλών, έγραψε: «Εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά».

Σύνταξη
Ξέφυγε η κατάσταση στην παρέλαση της Άρσεναλ: Επεισόδια, μαχαιρώματα και συλλήψεις
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Ξέφυγε η κατάσταση στην παρέλαση της Άρσεναλ: Επεισόδια, μαχαιρώματα και συλλήψεις

Επεισόδια κατά τη διάρκεια της παρέλασης της Άρσεναλ για την κατάκτηση της Premier League. Έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν, 24 συνελήφθησαν, ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις Αρχές.

Σύνταξη
Δουδωνής: Ήρθε η ώρα να θεσπίσουμε στο Σύνταγμα την υποχρέωση για προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες
Επικαιρότητα 01.06.26

Δουδωνής: Ήρθε η ώρα να θεσπίσουμε στο Σύνταγμα την υποχρέωση για προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα, επανέλαβε ότι είναι ευθύνη του κράτους η προστασία από την έμφυλη βία, τονίζοντας ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί ο όρος «γυναικοκτονία» στο Σύνταγμα.

Σύνταξη
Τσίπρας σε Ράμα: Δεν δέχομαι μαθήματα περί αριστεράς – Πατριωτικό καθήκον η στήριξη της μειονότητας
Η ανάρτηση 01.06.26

Τσίπρας σε Ράμα: Δεν δέχομαι μαθήματα περί αριστεράς – Πατριωτικό καθήκον η στήριξη της μειονότητας

Στον Εντι Ράμα που φροντισε να του απαντήσει προσωπικά μετά την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα γεγονότα στην Αλβανία απαντά ο Αλέξης Τσίπρας με μήνυμα σε τόνο φιλικό χωρίς να λείπουν οι αιχμές. «Οι δύσκολες αποφάσεις», συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών, «δεν αφήνουν σε κανέναν το δικαίωμα να μου απευθύνει μαθήματα για το τι είναι ο εθνικισμός» σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός καταλήγοντας «προσβλέπω στη μελλοντική συνεργασία μας τόσο για ένα ευρωπαϊκό μέλλον για τα Δυτικά Βαλκάνια και τη φίλη Αλβανία, όσο και για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις».

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
Cookies