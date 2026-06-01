Οικονομία 01 Ιουνίου 2026, 08:21

Ο χάρτης ενοικίων στις εμπορικές πιάτσες – Η εκτόξευση της Ερμού

Πώς διαμορφώθηκαν τα ενοίκια στις βασικές εμπορικές πιάτσες – Τι δείχνει της Cushman & Wakefield Proprius

Η οδός Ερμού διατηρεί τον τίτλο της «βασίλισσας» του retail με τις τιμές στα ενοίκια να κινούνται σε υψηλά επίπεδα.

Πολλές αλυσίδες επέλεξαν να ανοίξουν καταστήματα στην Ελλάδα, αναζητώντας διαθέσιμα ακίνητα στους κύριους εμπορικούς δρόμους, της Ερμού στην Αθήνα, στο Κολωνάκι, στη Γλυφάδα, στην Κηφισιά και στον Πειραιά.

Οι μεγάλοι εμπορικοί δρόμοι της Αθήνας συνεχίζουν να λειτουργούν σαν «μαγνήτης» για επενδυτές, brands και διεθνείς αλυσίδες που αναζητούν θέση στα πιο δυνατά σημεία της αγοράς.

Τα ενοίκια

Από την Ερμού και το Κολωνάκι μέχρι τη Γλυφάδα, την Κηφισιά και τον Πειραιά, η μάχη για ένα καλό κατάστημα παραμένει έντονη, με τα διαθέσιμα ακίνητα να λιγοστεύουν και τα ενοίκια να κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Η Ερμού παραμένει η «βιτρίνα» του ελληνικού λιανεμπορίου

Η εικόνα που καταγράφει νέα ανάλυση της Cushman & Wakefield δείχνει ότι η αγορά εμπορικών ακινήτων συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρές αντοχές, παρά τις πιέσεις στην κατανάλωση και το αυξημένο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.

Το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται κυρίως στα ακίνητα που εξασφαλίζουν μεγάλη καθημερινή διέλευση καταναλωτών, τουριστική κίνηση και υψηλή προβολή. Για πολλές διεθνείς αλυσίδες, η Αθήνα εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια «πύλη εισόδου» για την ελληνική αγορά, με αποτέλεσμα να αναζητούνται συνεχώς διαθέσιμοι χώροι στα πιο εμπορικά σημεία.

Η περιορισμένη ανάπτυξη νέων εμπορικών έργων κρατά χαμηλά τα ποσοστά διαθεσιμότητας τόσο στους μεγάλους εμπορικούς δρόμους όσο και στα οργανωμένα εμπορικά κέντρα. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη πίεση στα μισθώματα, ειδικά για ακίνητα καλής προβολής και σύγχρονων προδιαγραφών.

Οι δρόμοι

Στην οδό Ερμού, που παραμένει η «βιτρίνα» του ελληνικού λιανεμπορίου, τα ενοίκια για καταστήματα κινούνται έως και 315 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα. Πρόκειται για επίπεδα που διατηρούν την περιοχή ανάμεσα στους ακριβότερους εμπορικούς δρόμους της Ευρώπης.

Ακολουθεί η Βουκουρεστίου στα 310 ευρώ/ τ.μ. Η αγορά του Κολωνακίου «κατεβαίνει» στα 120 ευρώ/ τ.μ. με τη Γλυφάδα και την Τσιμισκή να κινούνται στα 165 ευρώ/ τ.μ.

Η Γλυφάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς εμπορικούς προορισμούς των νοτίων προαστίων, με τις τιμές να διαμορφώνονταιστα 165 ευρώ ανά τετραγωνικό. Στην Κηφισιά τα μισθώματα κινούνται  στα 120 ευρώ, ενώ στον Πειραιά οι τιμές φτάνουν έως και τα 105 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Πήγή: ot.gr

Δεν έχουν προηγούμενο περιουσίες, κεφαλαιοποιήσεις και αποτιμήσεις εισηγμένων και μη - Oι ισχυροί παίκτες μάχονται για το ποιος μπορεί να διαχειριστεί τα μεγαλύτερα αποθέματα κεφαλαίου

H ακραία ζέστη και οι καύσωνες συνιστούν οικονομική απειλή για τις ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώνει έκθεση της Αllianz. H Eλλάδα κινδυνεύει με σωρευτικές απώλειες 4,1% του ΑΕΠ, σε βάθος πενταετίας

Στη Βρετανία, η συζήτηση αυτή αποκτά πλέον επίσημη διάσταση, καθώς κυβερνητικοί και στρατιωτικοί παράγοντες εξετάζουν το ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιορισμών που απαιτούν την ανθρώπινη συμμετοχή στην επιλογή στρατιωτικών στόχων

Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση, η οποία αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε καίριους τομείς και αφετέρου στην υποστήριξη και διεύρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων

Την ώρα που η μέση τιμή της βενζίνης στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 2,089 ευρώ το λίτρο, στη Θεσσαλονίκη στα 2,107 ευρώ και στην Πάτρα στα 2,105 ευρώ, οι τιμές σε νησιωτικούς προορισμούς είναι έως και 20 λεπτά πάνω ανά λίτρο

Με νωπές τις μνήμες της κρίσης του 2022-23, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές φοβούνται διπλά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Έρευνα της ΕΚΤ αναλύει το «οικονομικό τραύμα» των νοικοκυριών.

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας, με στόχο την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και την ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Με τυμπανοκρουσίες παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» όμως πριν πέσει η καρό σημαία του τερματισμού τα ελαστικά μοιάζουν αρκετά φθαρμένα και ο κίνδυνος να βρεθούμε εκτός διαδρομής είναι υπαρκτός. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης πριν την τελική ευθεία.

Από το Χρηματιστήριο του Κιέβου, στο London Stock Exchange και το mega deal με τη Νιτσιάκος – Το προφίλ του Yuriy Kosiuk η διαδρομή και η αυτοκρατορία της MHP που επεκτείνεται στην Ελλάδα

Ενάμιση χρόνο μετά το τέλος της μυθικής καριέρας του στο τένις, ο Ράφα Ναδάλ «ανησύχησε» το κοινό και τους θαυμαστές του μετά την τελευταία φωτογραφία του που κυκλοφόρησε στα social media.

Το τοπίο των προσλήψεων μετασχηματίζεται ριζικά, καθώς η AI και οι στρατηγικές βασισμένες σε δεξιότητες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εντοπίζουν, αξιολογούν και προσελκύουν ταλέντα.

Με τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή τους αλλά με λιγοστό προσωπικό και χωρίς κουλτούρα συνεργασίας ανάμεσα τους, τα ερευνητικά κέντρα της χώρας δυσκολεύονται να απαντήσουν στις πολλαπλασιαζόμενες περιβαλλοντικές κρίσεις- Μιλούν στο in ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Δημοσθένης Σαρηγιάννης και ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Νίκος Μιχαλόπουλος

Πώς η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού μετά τη δημιουργία των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και την αναμονή του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, αναζωπυρώνει το σενάριο για πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο.

Οκτώ νεκροί σε δυστύχημα με 10,5 τόνους στρατιωτικό υλικό και το πόρισμα τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά... αγνοείται. Τι απαντά στο in η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τις καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων, η παραδοχή για «αντικειμενικό έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών πόρων»

Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να προχωρούν σε νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» κατά του Ιράν - Το Κουβέιτ λέει ότι αντιμετώπισε πυραυλικές επιθέσεις - Tο Ισραήλ με εντολή Νετανιάχου, επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον Λίβανο

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της γυναίκας που επαναπροσδιόρισε τη θηλυκότητα, μια αυστηρά ιδιωτική δημοπρασία φέρνει μυστικά της Μέριλιν στο φως

Το Βουκουρέστι κλείνει το ρωσικό προξενείο στην Κονστάντσα - Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αμφισβήτησε ότι το drone που συνετρίβη ήταν ρωσικό

Ο Σαμ Άλτμαν δήλωσε ότι η πρόβλεψή του, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι η «Αποκάλυψη για τις θέσεις εργασίας», πιθανότατα δεν θα συμβεί. Νιώθει μάλιστα «ευγνώμων» που ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα θα παραμείνει σημαντικός.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει σε μεγάλο βαθμό εκπαιδευτεί από το υλικό του διαδικτύου. Έτσι, οι απαντήσεις της, όσο λεπτομερείς και αν είναι, στερούνται πληροφοριών και ποικιλομορφίας. Είτε αυτό είναι επιστημονικά στοιχεία είτε πολιτισμική ποικιλομορφία.

Μετά τον απερχόμενο πρόεδρο της Κολομβίας που αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, ο υποψήφιος της αριστεράς απέφυγε να τα αναγνωρίσει, κάνοντας λόγο για παρατυπίες.

Για καταμέτρηση «εκατοντάδων χιλιάδων ψηφοδελτίων» μη εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, κάνει λόγο ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, αμφισβητώντας το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών.

Καφενείο που ήταν γεμάτο με κόσμο στο έκτακτο λιμάνι της Γάζας έπληξαν οι ισραηλινές δυνάμεις, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι να χάσουν τη ζωή τους.

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν δηλώνει ότι η ηγεσία του Ιράν δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων αλλά να εκπροσωπούνται σε αυτήν ευρύτερες δυνάμεις της κοινωνίας.

