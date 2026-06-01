Ο χάρτης ενοικίων στις εμπορικές πιάτσες – Η εκτόξευση της Ερμού
Πώς διαμορφώθηκαν τα ενοίκια στις βασικές εμπορικές πιάτσες – Τι δείχνει της Cushman & Wakefield Proprius
Η οδός Ερμού διατηρεί τον τίτλο της «βασίλισσας» του retail με τις τιμές στα ενοίκια να κινούνται σε υψηλά επίπεδα.
Πολλές αλυσίδες επέλεξαν να ανοίξουν καταστήματα στην Ελλάδα, αναζητώντας διαθέσιμα ακίνητα στους κύριους εμπορικούς δρόμους, της Ερμού στην Αθήνα, στο Κολωνάκι, στη Γλυφάδα, στην Κηφισιά και στον Πειραιά.
Οι μεγάλοι εμπορικοί δρόμοι της Αθήνας συνεχίζουν να λειτουργούν σαν «μαγνήτης» για επενδυτές, brands και διεθνείς αλυσίδες που αναζητούν θέση στα πιο δυνατά σημεία της αγοράς.
Τα ενοίκια
Από την Ερμού και το Κολωνάκι μέχρι τη Γλυφάδα, την Κηφισιά και τον Πειραιά, η μάχη για ένα καλό κατάστημα παραμένει έντονη, με τα διαθέσιμα ακίνητα να λιγοστεύουν και τα ενοίκια να κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Η Ερμού παραμένει η «βιτρίνα» του ελληνικού λιανεμπορίου
Η εικόνα που καταγράφει νέα ανάλυση της Cushman & Wakefield δείχνει ότι η αγορά εμπορικών ακινήτων συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρές αντοχές, παρά τις πιέσεις στην κατανάλωση και το αυξημένο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.
Το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται κυρίως στα ακίνητα που εξασφαλίζουν μεγάλη καθημερινή διέλευση καταναλωτών, τουριστική κίνηση και υψηλή προβολή. Για πολλές διεθνείς αλυσίδες, η Αθήνα εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια «πύλη εισόδου» για την ελληνική αγορά, με αποτέλεσμα να αναζητούνται συνεχώς διαθέσιμοι χώροι στα πιο εμπορικά σημεία.
Η περιορισμένη ανάπτυξη νέων εμπορικών έργων κρατά χαμηλά τα ποσοστά διαθεσιμότητας τόσο στους μεγάλους εμπορικούς δρόμους όσο και στα οργανωμένα εμπορικά κέντρα. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη πίεση στα μισθώματα, ειδικά για ακίνητα καλής προβολής και σύγχρονων προδιαγραφών.
Οι δρόμοι
Στην οδό Ερμού, που παραμένει η «βιτρίνα» του ελληνικού λιανεμπορίου, τα ενοίκια για καταστήματα κινούνται έως και 315 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα. Πρόκειται για επίπεδα που διατηρούν την περιοχή ανάμεσα στους ακριβότερους εμπορικούς δρόμους της Ευρώπης.
Ακολουθεί η Βουκουρεστίου στα 310 ευρώ/ τ.μ. Η αγορά του Κολωνακίου «κατεβαίνει» στα 120 ευρώ/ τ.μ. με τη Γλυφάδα και την Τσιμισκή να κινούνται στα 165 ευρώ/ τ.μ.
Η Γλυφάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς εμπορικούς προορισμούς των νοτίων προαστίων, με τις τιμές να διαμορφώνονταιστα 165 ευρώ ανά τετραγωνικό. Στην Κηφισιά τα μισθώματα κινούνται στα 120 ευρώ, ενώ στον Πειραιά οι τιμές φτάνουν έως και τα 105 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Πήγή: ot.gr
