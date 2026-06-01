Υποστελεχωμένος και υποχρηματοδοτούμενος ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων
Ελλάδα 01 Ιουνίου 2026, 08:00

Οκτώ νεκροί σε δυστύχημα με 10,5 τόνους στρατιωτικό υλικό και το πόρισμα τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά... αγνοείται. Τι απαντά στο in η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τις καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων, η παραδοχή για «αντικειμενικό έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών πόρων»

Πάνος Τσίκαλας


Υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση στον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) αποκαλύπτει το in, με αποτέλεσμα να σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων για σιδηροδρομικά και αεροπορικά ατυχήματα και δυστυχήματα στην ελληνική επικράτεια.

Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ είναι ο αρμόδιος φορέας διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων στην Ελλάδα και εποπτεύεται από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Το όνομα του Οργανισμού κυριάρχησε στη δημόσια συζήτηση μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σύμφωνα με το ΦΕΚ συγκρότησής του, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο και υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος οφείλει να τη διαβιβάζει άμεσα στη Βουλή.

Η συγκρότηση του Οργανισμού πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2023, λίγο πριν από το δυστύχημα στα Τέμπη, μέσω της συγχώνευσης της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (ΕΔΑΑΠ) και της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΔΙΣΑΣ).

Βασική υποχρέωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ είναι η διερεύνηση ατυχημάτων και δυστυχημάτων και η έκδοση πορισμάτων, τα οποία, μεταξύ άλλων, αποστέλλονται και στις εισαγγελικές αρχές όταν υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης ποινικού αδικήματος ή σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό που εφαρμόζεται και στην Ελλάδα, τα πορίσματα πρέπει να δημοσιοποιούνται «το ταχύτερο δυνατό» και πάντως εντός δώδεκα μηνών. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ υποχρεούται να εκδίδει προσωρινή δήλωση (ενδιάμεσο πόρισμα) σε κάθε επέτειο του ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος, με αναφορά στην πρόοδο της διερεύνησης και στα ζητήματα ασφαλείας που έχουν προκύψει.

Οκτώ νεκροί σε δυστύχημα με 10,5 τόνους στρατιωτικό υλικό και το πόρισμα… αγνοείται

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων, γεγονός που δυσχεραίνει την ουσιαστική διερεύνηση των περιστατικών και την πρόληψη των ατυχημάτων και των συμβάντων. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα καθυστέρησης αποτελεί το αεροπορικό δυστύχημα του ουκρανικού Antonov στην περιοχή μεταξύ Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου Καβάλας.

Το αεροσκάφος, που μετέφερε οκτώ Ουκρανούς (τα ονόματά τους είναι στη διάθεση του in) και φορτίο 11,5 τόνων στρατιωτικού υλικού, συνετρίβη στις 16 Ιουλίου 2022. Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά, δεν έχει εκδοθεί ούτε τελικό ούτε ενδιάμεσο πόρισμα, παρότι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του in, οι γερμανικές αρχές διερεύνησης αεροπορικών δυστυχημάτων (BFU) είχαν διαβιβάσει εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια την ανάγνωση των καταγραφέων πτήσης, ενώ υπήρξε και συνεργασία των ελληνικών αρχών με τις αντίστοιχες ουκρανικές.

Απαντώντας σε ερώτημα του in για τη μεγάλη καθυστέρηση, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, μέσω της αναπληρώτριας προέδρου και προέδρου του σιδηροδρομικού τομέα, Σοφίας Σωτηροπούλου, την απέδωσε στη σύνθετη φύση της έρευνας και στη μετάβαση από την ΕΔΑΑΠ στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Σημειώνεται ότι η κ. Σωτηροπούλου ασκούσε χρέη προέδρου λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας του προέδρου Γεωργίου Δριτσάκου, που απεβίωσε την Τετάρτη, 27 Μαΐου.

«Η διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος του ουκρανικού αεροσκάφους Antonov της 16ης Ιουλίου 2022 στην περιοχή μεταξύ Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου του νόμου Καβάλας, συνιστά μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία, η ολοκλήρωση της οποίας απαιτεί απόλυτη επιστημονική ακρίβεια για τη διακρίβωση των αιτίων που το προκάλεσαν, και όχι η απόδοση υπαιτιότητας ή ευθύνης με στόχο την πρόληψη ανάλογων συμβάντων στο μέλλον», επισήμανε αρχικά η κ. Σωτηροπούλου και πρόσθεσε:

«Η καθυστέρηση στην έκδοση ενδιάμεσου και τελικού πορίσματος για το αεροπορικό δυστύχημα του ουκρανικού αεροσκάφους Antonov στην Καβάλα (Ιούλιος 2022) οφείλεται κυρίως στη σύνθετη φύση της διερεύνησης, στις εκτεταμένες τεχνικές διαδικασίες που απαιτούνται για την πλήρη διακρίβωση των αιτίων, καθώς και στις θεσμικές και οργανωτικές μεταβολές που ακολούθησαν τη μετάβαση από την ΕΔΑΑΠ στον νεοσύστατο ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Επισημαίνεται ότι κατά το πρώτο διάστημα μετά το δυστύχημα προτεραιότητα δόθηκε στην απομάκρυνση των συντριμμιών, ενώ στη συνέχεια η συγκρότηση και λειτουργική οργάνωση του νέου φορέα συνοδεύτηκε από σημαντικές διοικητικές, οικονομικές και στελεχιακές δυσχέρειες. Παράλληλα, κατά το 2025, το διαθέσιμο προσωπικό διατέθηκε προσωρινά για την προετοιμασία της επιθεώρησης USOAP Audit του ICAO, γεγονός που επηρέασε περαιτέρω την εξέλιξη της διερεύνησης. Από τις αρχές του 2026, οι εργασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο την ολοκλήρωση ενός τεχνικά τεκμηριωμένου πορίσματος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας πτήσεων».

Σημειώνεται ότι, πέραν των σοβαρών καθυστερήσεων, σε τουλάχιστον μία υπόθεση δυστυχήματος με δύο θύματα στην ελληνική επικράτεια -αυτή του ελικοπτέρου Mi-8 στη Σάμο- ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ φέρεται να αρνήθηκε να προχωρήσει στη διερεύνηση και την έκδοση πορίσματος. Το δυστύχημα είχε λάβει χώρα στις 13 Ιουλίου 2022.

Πάνω από 50% κενές θέσεις διερευνητών

Ερωτηθείσα για το έλλειμμα προσωπικού και πόρων στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, η κ. Σωτηροπούλου γνωστοποίησε ότι, ενώ το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει δεκαπέντε διερευνητές αεροπορικών ατυχημάτων, σήμερα υπηρετούν μόλις επτά ενεργοί διερευνητές – ποσοστό που αντιστοιχεί σε πάνω από 50% κενές θέσεις.

Το στοιχείο αυτό εγείρει ερωτήματα για τη χρηματοδότηση ενός οργανισμού που αποδείχθηκε κρίσιμος, ιδιαίτερα μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η αναπληρώτρια πρόεδρος παραδέχθηκε «ότι υφίσταται αντικειμενικό έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών πόρων».

Σύμφωνα με την ίδια, όμως, «βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για την πλήρη ενεργοποίηση του ειδικού λογαριασμού και την ενίσχυση της στελέχωσης και τεχνογνωσίας του, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και έγκαιρη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών συμβάντων».

Όπως είπε η κ. Σωτηροπούλου, «ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ ως ένας νεοσύστατος και κομβικός οργανισμός για την ασφάλεια των μεταφορών, βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία θεσμικής και επιχειρησιακής θωράκισης. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ αναγνωρίζει ότι υφίσταται αντικειμενικό έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών πόρων. Παρότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει 36 οργανικές θέσεις προσωπικού, εκ των οποίων 15 για διερευνητές αεροπορικών ατυχημάτων, σήμερα υπηρετούν μόλις επτά ενεργοί διερευνητές. Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για την πλήρη ενεργοποίηση του ειδικού λογαριασμού και την ενίσχυση της στελέχωσης και τεχνογνωσίας του, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και έγκαιρη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών συμβάντων. Παρά τις δεδομένες και καταγεγραμμένες αυτές προκλήσεις σε προσωπικό και οικονομικούς πόρους, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ και οι εξειδικευμένοι διερευνητές του καταβάλλουν καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια, λειτουργώντας με υψηλό αίσθημα ευθύνης προκειμένου να επιτελέσουν το έργο με γνώμονα την ασφάλεια των αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών».

Εκκρεμεί η ενεργοποίηση του χρηματοδοτικού πλαισίου

Η κ. Σωτηροπούλου υπογράμμισε ακόμη στο in ότι εκκρεμεί ακόμη η πλήρης ενεργοποίηση του θεσμοθετημένου χρηματοδοτικού πλαισίου, καθώς και η έκδοση των απαιτούμενων KYA για τη διάθεση πόρων και αποζημιώσεων μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol).

«Ως προς τις γενικότερες καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων άλλων ατυχημάτων, ο Οργανισμός αποδίδει τις αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα ευρωπαϊκά χρονικά όρια κυρίως σε προβλήματα υποστελέχωσης και περιορισμένων πόρων κατά τη φάση συγκρότησής του. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι ο περιορισμένος αριθμός ενεργών διερευνητών σε συνδυασμό με τον αυξημένο όγκο σύνθετων υποθέσεων επιβαρύνει σημαντικά τους χρόνους ολοκλήρωσης των εκθέσεων. Παράλληλα, εκκρεμεί η πλήρης ενεργοποίηση του θεσμοθετημένου χρηματοδοτικού πλαισίου και η έκδοση των απαιτούμενων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τη διάθεση πόρων και αποζημιώσεων μέσω Eurocontrol», τόνισε η αναπληρώτρια πρόεδρος.

ΔΕΘ: Τι θα περιλαμβάνει το καλάθι – Στεγαστικό, εισφορές και 13ος μισθός

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Αριστοφάνης Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks

Πανελλαδικές 2026
Πανελλαδικές 2026: «Περιμέναμε να πέσει τεχνητή νοημοσύνη» – Πώς σχολιάζουν οι υποψήφιοι τα θέματα στα ΕΠΑΛ
Ελλάδα 30.05.26

Πανελλαδικές 2026: «Περιμέναμε να πέσει τεχνητή νοημοσύνη» – Πώς σχολιάζουν οι υποψήφιοι τα θέματα στα ΕΠΑΛ

Το κεντρικό θέμα της 'Εκθεσης των Πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ επικεντρώθηκε στον αθλητισμό, και συγκεκριμένα στο μπάσκετ, αλλά ως φιλοσοφία ζωής, συνεργασίας

Οσμή αερίου στο λεκανοπέδιο: «Πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να αποκτήσουμε ένα… επιστημονικό κόκκινο τηλέφωνο»
Απροετοίμαστοι 01.06.26

Συναγερμός στις σήραγγες των Τεμπών – Ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο που έβγαζε καπνούς
Ελλάδα 31.05.26

Συναγερμός στις σήραγγες των Τεμπών – Ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο που έβγαζε καπνούς

Για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η κυκλοφορία στην εθνική οδό στο ρεύμα προς Λάρισα και έκλεισαν οι σήραγγες των Τεμπών - Μετά την απομάκρυνση του οχήματος η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε

Πάτρα: Σημειωματάριο με ονόματα και ποσά είχε ο 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα
Ελλάδα 31.05.26

Πάτρα: Σημειωματάριο με ονόματα και ποσά είχε ο 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα

Δεν δίσταζε να αναρτά στο διαδύκτιο βίντεο και φωτογραφίες με όπλα, σιδερογροθιές και μαχαίρια. Σε κάποια από αυτά μάλιστα, καταγράφεται να πυροβολεί στον αέρα από ταράτσα σπιτιού.

Τραγωδία στην Πάτρα – Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς πατέρα και γιο – Κάμερα στο κράνος είχε ο 52χρονος
Ελλάδα 31.05.26

Τραγωδία στην Πάτρα – Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς πατέρα και γιο – Κάμερα στο κράνος είχε ο 52χρονος

Μια βόλτα μετατράπηκε σε οικογενειακή τραγωδία με τον 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του να πέφτουν νεκροί στην άσφαλτο το πρωί της Κυριακής στην έξοδο της Πάτρας, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο

Σκάνδαλο αλά… ΟΠΕΚΕΠΕ σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς: Απάτη ως 1 εκατ. ευρώ με κοινοτικά κονδύλια
Έρευνα Εισαγγελίας 31.05.26

Σκάνδαλο αλά… ΟΠΕΚΕΠΕ σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς: Απάτη ως 1 εκατ. ευρώ με κοινοτικά κονδύλια

Σκάνδαλο μεγατόνων με επίκεντρο κύκλωμα που δρούσε σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς αποκαλύπτει ρεπορτάζ του Μega. Εξέδιδαν πλαστά δικαιολογητικά, εισπράττοντας κονδύλια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Ανησυχία για τον Ναδάλ: Η φωτογραφία του θρυλικού τενίστα που έγινε viral στα social media (pics)
Ενάμιση χρόνο μετά το τέλος της μυθικής καριέρας του στο τένις, ο Ράφα Ναδάλ «ανησύχησε» το κοινό και τους θαυμαστές του μετά την τελευταία φωτογραφία του που κυκλοφόρησε στα social media.

Από τις αγγελίες στην AI: Πώς αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων το 2026
Το τοπίο των προσλήψεων μετασχηματίζεται ριζικά, καθώς η AI και οι στρατηγικές βασισμένες σε δεξιότητες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εντοπίζουν, αξιολογούν και προσελκύουν ταλέντα.

Το νέο πολιτικό σκηνικό αναθερμαίνει το σενάριο εκλογών το Φθινόπωρο
Πώς η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού μετά τη δημιουργία των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και την αναμονή του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, αναζωπυρώνει το σενάριο για πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο.

Νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» των ΗΠΑ στο Ιράν – Οι Φρουροί λένε πως έπληξαν αμερικανική βάση – Κλιμάκωση στον Λίβανο
Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να προχωρούν σε νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» κατά του Ιράν - Το Κουβέιτ λέει ότι αντιμετώπισε πυραυλικές επιθέσεις - Tο Ισραήλ με εντολή Νετανιάχου, επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον Λίβανο

100 χρόνια Μέριλιν Μονρόε – Ακόμη και τα εσώρουχα της στο σφυρί στην πιο ιδιωτική δημοπρασία όλων
Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της γυναίκας που επαναπροσδιόρισε τη θηλυκότητα, μια αυστηρά ιδιωτική δημοπρασία φέρνει μυστικά της Μέριλιν στο φως

Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια – Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών
Δεν έχουν προηγούμενο περιουσίες, κεφαλαιοποιήσεις και αποτιμήσεις εισηγμένων και μη - Oι ισχυροί παίκτες μάχονται για το ποιος μπορεί να διαχειριστεί τα μεγαλύτερα αποθέματα κεφαλαίου

Η σκιά του πολέμου στη Ρουμανία
Το Βουκουρέστι κλείνει το ρωσικό προξενείο στην Κονστάντσα - Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αμφισβήτησε ότι το drone που συνετρίβη ήταν ρωσικό

Το αφεντικό της OpenAI άλλαξε γνώμη – Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μη φέρει εργασιακό Αρμαγεδδώνα τελικά
Ο Σαμ Άλτμαν δήλωσε ότι η πρόβλεψή του, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι η «Αποκάλυψη για τις θέσεις εργασίας», πιθανότατα δεν θα συμβεί. Νιώθει μάλιστα «ευγνώμων» που ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα θα παραμείνει σημαντικός.

Τεχνητή νοημοσύνη και διαδίκτυο – Η νέα τεχνολογία κληρονόμησε προκαταλήψεις και τα «τυφλά» σημεία του Ιστού
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει σε μεγάλο βαθμό εκπαιδευτεί από το υλικό του διαδικτύου. Έτσι, οι απαντήσεις της, όσο λεπτομερείς και αν είναι, στερούνται πληροφοριών και ποικιλομορφίας. Είτε αυτό είναι επιστημονικά στοιχεία είτε πολιτισμική ποικιλομορφία.

Κολομβία: Και ο αριστερός υποψήφιος απέφυγε να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών
Μετά τον απερχόμενο πρόεδρο της Κολομβίας που αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, ο υποψήφιος της αριστεράς απέφυγε να τα αναγνωρίσει, κάνοντας λόγο για παρατυπίες.

Κολομβία: Ο απερχόμενος πρόεδρος Πέτρο αμφισβητεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών
Για καταμέτρηση «εκατοντάδων χιλιάδων ψηφοδελτίων» μη εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, κάνει λόγο ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, αμφισβητώντας το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών.

Γάζα: Τουλάχιστον 2 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε καφενείο
Καφενείο που ήταν γεμάτο με κόσμο στο έκτακτο λιμάνι της Γάζας έπληξαν οι ισραηλινές δυνάμεις, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι να χάσουν τη ζωή τους.

Ιράν: Υπέρ αλλαγών στον τρόπο διακυβέρνησης τάσσεται ο πρόεδρος Πεζεσκιάν
Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν δηλώνει ότι η ηγεσία του Ιράν δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων αλλά να εκπροσωπούνται σε αυτήν ευρύτερες δυνάμεις της κοινωνίας.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

