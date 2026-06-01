Καλαμάτα: 41χρονος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους
Ο 41χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση - Γείτονες άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα του ζευγαριού
- Τεχνητή νοημοσύνη και διαδίκτυο – Η νέα τεχνολογία κληρονόμησε προκαταλήψεις και τα «τυφλά» σημεία του Ιστού
- Δορυφορική εικόνα: Οι εντυπωσιακοί γαλάζιοι σχηματισμοί στη θάλασσα της Λευκάδας
- Ο χάρτης ενοικίων στις εμπορικές πιάτσες – Η εκτόξευση της Ερμού
- Σοκ στην Ολλανδία: Επιβάτης πηδάει από αερόστατο πάνω από το Ζούντερτ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Μια 39χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα στο διαμέρισμά της στην Καλαμάτα.
Σύμφωνα με το Tharrosnews, γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα γείτονες άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο 41χρονος σύζυγος της γυναίκας άνοιξε την πόρτα, φέροντας ίχνη αίματος.
Η 39χρονη εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού, φέροντας πολλαπλά τραύματα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δίπλα της βρέθηκε μαχαίρι, το οποίο φέρεται να κρατούσε στο χέρι της.
Ο 41χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.
Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας έχει αναλάβει την υπόθεση.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).
Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.
- Πέρα από τη ζυγαριά: Πώς θα βρείτε το ιδανικό βάρος του κατοικίδιού σας χωρίς μετρήσεις
- Ποιοτική άσκηση για τον σκύλο: Γιατί τα λεπτά της βόλτας δεν λένε όλη την αλήθεια
- Πάτρα: Σοκ από το τραγικό τροχαίο με θύματα πατέρα και γιο – Δεν έδωσε στοιχεία η κάμερα από το κράνος του 52χρονου
- Μιχάλης Ρέππας – Θανάσης Παπαθανασίου: Γιατί δεν επέτρεψαν τις επαναλήψεις στις «3 Χάριτες» και «Δις Εξαμαρτείν»
- Μεξικό: Στην αποστολή του Μεξικό για το Μουντιάλ 2026 οι Πινέδα και Σάντσες (vid)
- Προς νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών – Ποιους αφορά
- Meteo: Δορυφορική εικόνα των γαλάζιων θαλάσσιων σχηματισμών στη Λευκάδα
- Το απόλυτο χάος στη Μίλαν: Γίνεται… ομάδα έως τις 16 Ιουνίου ή μπλέκει!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις