Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μια 39χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα στο διαμέρισμά της στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με το Tharrosnews, γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα γείτονες άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο 41χρονος σύζυγος της γυναίκας άνοιξε την πόρτα, φέροντας ίχνη αίματος.

Η 39χρονη εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού, φέροντας πολλαπλά τραύματα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δίπλα της βρέθηκε μαχαίρι, το οποίο φέρεται να κρατούσε στο χέρι της.

Ο 41χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας έχει αναλάβει την υπόθεση.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.