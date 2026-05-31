Συναγερμός στις σήραγγες των Τεμπών – Ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο που έβγαζε καπνούς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε νωρίς το βράδυ της Κυριακής στις σήραγγες των Τεμπών στο ρεύμα προς Λάρισα, όταν αυτοκίνητο κινητοποιήθηκε μέσα στο τούνελ και άρχισε να βγάζει καπνούς.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας της διαχειρίστριας εταιρείας «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» και κινητοποιήθηκαν Πυροσβεστική και Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων.

Προληπτικά έκλεισε για λίγη ώρα η εθνική οδός στο ρεύμα προς Λάρισα.

Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών των αρμόδιων αρχών, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε και οι οδηγοί συνέχισαν κανονικά τη διαδρομή τους.