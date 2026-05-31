Ιερέας φέρεται να κατηγόρησε ακτιβίστρια για τη διπλή αυτοκτονία στην Ηλιούπολη, προκαλώντας αντιδράσεις

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Ηλιούπολη, στην Αθήνα, με τη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του αρχιμανδρίτη Σεραφείμ και της ακτιβίστριας, Χρύσας Δουζένη.

Όλα ξεκίνησαν λίγες μόλις ώρες μετά την τραγική είδηση της διπλής αυτοκτονίας των 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, όταν ο αρχιμανδρίτης εμφανίστηκε σε δημόσια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να γευματίζει σε ταβέρνα μαζί με πρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συντονίστρια της πρωτοβουλίας γυναικών «Είμαι Εδώ Ηλιούπολη» σχολίασε τη δημοσίευση και ο αρχιμανδρίτης απάντησε, προκαλώντας αντιδράσεις.

Χρύσα Δουζένη: Η πόλη πενθεί. Αχρείαστες οι φωτογραφίες με τραπεζώματα και τα πρόσωπα μας αυτές τις μέρες. Λίγη ενσυναίσθηση. Λίγη έστω.

Σεραφείμ Δημητρίου: Εγώ ξέρω ότι μετά τις κηδείες κάνουνε τραπέζωμα που το λένε «μακαρία». Άμα δεν σ’ αρέσει κυρά μου, δάγκωσε τη γλώσσα σου να φαρμακωθείς από το φαρμάκι σου.

Χρύσα Δουζένη: Ωραίος λόγος. Χριστιανικός.

Σεραφείμ Δημητρίου: Τέτοιες υποκρισίες καλή κυρά μου τις έχουμε φάει με το κουτάλι. Ξέρεις όμως ότι εσύ ευθύνεσαι για αυτή την αυτοκτονία. Ψάξε να βρεις τι έχω γράψει για σένα και διάβασέ το.

Εξώδικο για συκοφαντική δυσφήμιση απέστειλε στον αρχιμανδρίτη από την ακτιβίστρια

Η φράση του ιερέα με την οποία φαίνεται να χαρακτηρίζει την ακτιβίστρια ως υπαίτια για τη διπλή αυτοχειρία, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου.

«Τον ιερέα δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Γνωρίζω όμως τις απόψεις του, τις οποίες συχνά καταθέτει δημόσια, οι οποίες είναι ακραίες και κακοποιητικές για πολλές ευάλωτες κατηγορίες συνανθρώπων μας», δήλωσε η Χρύσα Δουζένη.

Ακολούθως στράφηκε νομικά εναντίον του κατηγορώντας τον για συκοφαντική δυσφήμιση. Συγκεκριμένα, κατήγγειλε τον αρχιμανδρίτη και στην αρχιεπισκοπή, αναφέροντας πως εκείνος χρησιμοποίησε το βήμα που του προσφέρει η Ιερά Μητρόπολη, αλλά και η επίσημη ιστοσελίδα, για να την προσβάλλει δημόσια.

«Πιθανόν η προσπάθεια που κάνω στην τοπική κοινωνία με την πρωτοβουλία γυναικών ‘Είμαι Εδώ’ Ηλιούπολης, για να αναδείξουμε τα δικαιώματα των γυναικών, των θηλυκοτήτων και τον ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, για να προστατεύσουμε τα θύματα έμφυλης βίας, ενοχλεί αυτόν τον ιερέα με τις σκοταδιστικές απόψεις. Κατόπιν όλων αυτών, το εξώδικο που του έστειλα, ήταν μονόδρομος: και για να υπερασπιστώ την αξιοπρέπειά μου, την οικογένειά μου και παράλληλα και όλα εκείνα τα άτομα που δεν έχουν φωνή και έχουν χτυπηθεί από τη μισαλλοδοξία του. Η επίθεση του ιερέα στο πρόσωπό μου, δεν είναι ένα προσωπικό θέμα, αλλά ένα βαθιά πολιτικό και κοινωνικό θέμα», πρόσθεσε η ίδια.

Ο δικηγόρος της Χρύσας Δουζένη:

﻿

Αρνείται τις κατηγορίες ο αρχιμανδρίτης – «Παραποίησε τα λεγόμενά μου»

O αρχιμανδρίτης Σεραφείμ έδωσε ωστόσο, μιλώντας στο MEGA, διαφορετική διάσταση στο ζήτημα.

«Στη διάθεσή της λοιπόν για προβολή, και για αντεπίθεση προς τον δήμο, δεν έχω κανένα λόγο να ασχοληθώ. Δεν χρησιμοποιεί την αλληλουχία των σχολίων, μάλιστα διέγραψε και ένα σχόλιο. Έφτασε να με θεωρεί ότι προσωπικά εκείνην την θεωρώ υπεύθυνη για την αυτοκτονία των κοριτσιών. Και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εγώ, είμαστε υπεύθυνοι για αυτή την αυτοκτονία», τόνισε.

Ποιος είναι ο αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Δημητρίου

Ποιος είναι όμως ο αρχιμανδρίτης Σεραφείμ, που διακονεί στην ενορία της Αγίας Μαρίνας Ηλιούπολης;

Ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού είναι ευρύτερα γνωστός για τον έντονο δημόσιο λόγο του, τις παρεμβάσεις του στα κοινωνικά δρώμενα και τη έντονη παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πατήρ Σεραφείμ Δημητρίου, έχει εκφραστεί ανοιχτά για αντίθεσή του στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Οξεία κριτική είχε δεχθεί την περίοδο των περιοριστικών μέτρων στις εκκλησίες στην πανδημία, κοινωνώντας μάλιστα πολλούς πιστούς κατ’ οίκον. Παράλληλα, δεν διστάζει να στηλιτεύει πολιτικούς… από άμβωνος.

Η κ. Δουζένη, είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μήνυση απέναντι στον ιερέα, εάν εκείνος δεν απολογηθεί δημόσια. Την ίδια ώρα ο αρχιμανδρίτης, δηλώνει πως θα απαντήσει στο εξώδικο που του απέστειλε.

