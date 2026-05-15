Ηλιούπολη: Νέο τριήμερο πένθος κήρυξε ο Δήμος μετά τον θάνατο και της δεύτερης 17χρονης
Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι σημαίες σε όλα τα δημοτικά κτίρια θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ αναβάλλονται όλες οι εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου.
Νέο τριήμερο πένθος κήρυξε ο δήμος Ηλιούπολης μετά την τραγική κατάληξη και της δεύτερης 17χρονης που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ.
Με νέα απόφαση του Δημάρχου, το επίσημο πένθος της πόλης -το οποίο είχε αρχικά κηρυχθεί από την Τετάρτη 13 Μαΐου έως σήμερα Παρασκευή για την απώλεια της 17χρονης που έχασε την ημέρα της πτώσης τη ζωή της- παρατείνεται πλέον έως και την Κυριακή 17 Μαΐου 2026.
Μεσίστιες σημαίες
Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι σημαίες σε όλα τα δημοτικά κτίρια θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ αναβάλλονται όλες οι εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου.
Παράλληλα, έχει ζητηθεί η τήρηση ενός λεπτού σιγής στις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και πριν από την έναρξη των αθλητικών αναμετρήσεων στην πόλη.
