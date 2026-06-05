newspaper
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τρίκαλα: Στον ανακριτή σήμερα ο 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του
Ελλάδα 05 Ιουνίου 2026, 08:34

Τρίκαλα: Στον ανακριτή σήμερα ο 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του

Ο 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Προβιοτικά: 8+1 τροφές για υγιές έντερο & καλύτερη πέψη

Προβιοτικά: 8+1 τροφές για υγιές έντερο & καλύτερη πέψη

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Την οδύνη της για τον θάνατο του 82χρονου, ο οποίος έπεσε νεκρός έπειτα από πυροβολισμό του 86χρονου αδελφού στα Τρίκαλα, εκφράζει η οικογένεια του δράστη. Ο 86χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ φέρεται να υποστηρίζει ότι ο πυροβολισμός που στοίχισε τη ζωή του αδελφού του ήταν ατύχημα.

Ως απόρροια μιας βαθιάς διαμάχης που κρατούσε χρόνια, αποδίδει τα αίτια της αδελφοκτονίας στα Τρίκαλα ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος

«Με πολύ μεγάλο σεβασμό στη μνήμη του θανόντος και την υπέρτατη θλίψη της οικογένειάς του και κυρίως της χήρας και των παιδιών του, τόσο ο κατηγορούμενος όσο και η οικογένειά του εκφράζουν την πραγματική οδύνη τους για τον άδικο χαμό του αδελφού και θείου τους. Στον δε παρόντα χρόνο και δεδομένου του βαρύτατου πένθους των οικείων του θανόντος, η υπεράσπιση αποφάσισε να μην δημοσιοποιήσει οτιδήποτε σε σχέση με την περιγραφή του τραγικού γεγονότος από τον ίδιο πριν αυτή διατυπωθεί αρμοδίως ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Τέλος, φρονούμε ότι η τελική Κρίση της Δικαιοσύνης (δια της αποφάσεώς της κατά το χρόνο που η υπόθεση θα εκδικασθεί επ’ ακροατηρίω) θα γίνει σεβαστή απ’ όλους και ευελπιστούμε ότι θα φέρει εκ νέου τη γαλήνη στις δύο οικογένειες», δήλωσε εκ μέρους της οικογένειας ο ένας εκ των δικηγόρων στο trikalavoice.gr.

Σημειώνεται ότι το τραγικό περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης.

Γειτόνισσα που βρέθηκε στο σημείο περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τον πυροβολισμό. «Άκουσα ένα δυνατό μπαμ! Σαν να έσκασε κάτι δίπλα μου… Βγαίνω έξω και τον βλέπω κάτω, μέσα στα αίματα», ανέφερε.

YouTube thumbnail
Τι

Τρίκαλα: Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος

Ως απόρροια μιας βαθιάς διαμάχης που κρατούσε χρόνια, αποδίδει τα αίτια της αδελφοκτονίας στα Τρίκαλα ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Δημήτρης Σαμαρτζής, σύμφωνα με το trikalaopinion.gr. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του, η οικογένεια του 82χρονου θεωρεί ότι πίσω από το έγκλημα βρισκόταν ένα «άσβεστο μίσος», το οποίο είχε τις ρίζες του σε παλαιότερη επιχειρηματική συνεργασία των δύο αδελφών, η οποία κατέληξε στα δικαστήρια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν στοιχεία που ενισχύουν την πεποίθηση της οικογένειας ότι η πράξη δεν ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος, όπως υποστηρίζει ο φερόμενος δράστης, αλλά προμελετημένη ενέργεια. Ειδικότερα, σημείωσε ότι ο 86χρονος διατηρούσε καραμπίνα, παρότι δεν ήταν γνωστό ότι ασχολούνταν με το κυνήγι, ενώ, κατά τους ισχυρισμούς της οικογένειας, περίμενε το θύμα στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Τα αδέλφια είχαν παλιά διαμάχη

Τα δύο αδέρφια είχαν χρόνιες διαφορές, σύμφωνα με αναφορές στο trikalavoice.gr, και οι τσακωμοί τους ήταν συχνοί. Το θύμα διατηρούσε μια από τις πιο γνωστές επιχειρήσεις στον χώρο της οικοδομής στα Τρίκαλα. Ο δράστης φέρεται να συναντήθηκε μαζί του στην πυλωτή της πολυκατοικίας που διέμενε σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Μέλη της οικογένειας του θύματος μιλώντας στο trikalavoice.gr αναφέρουν ότι «το φονικό είναι απότοκος της παλιάς διαμάχης μεταξύ των αδερφών». Κατά το ίδιο μέσο, η διαμάχη των δύο είχε ξεσπάσει πριν από 25 χρόνια όταν και «έσπασαν» την επιχείρησή τους στα δύο. Οι σχέσεις τους, όπως αναφέρουν άνθρωποι του περιβάλλοντός τους δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ, παρά το ότι τα παιδιά τους, το καθένα από την πλευρά του, συνεργάζονταν μεταξύ τους.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Macro
ΑΕΠ: Εν αναμονή των στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο τρίμηνο – Τι προσδοκά η κυβέρνηση

ΑΕΠ: Εν αναμονή των στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο τρίμηνο – Τι προσδοκά η κυβέρνηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Προβιοτικά: 8+1 τροφές για υγιές έντερο & καλύτερη πέψη

Προβιοτικά: 8+1 τροφές για υγιές έντερο & καλύτερη πέψη

Ηλεκτρισμός
ΔΕΗ: Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για ναυτιλία και νομικό κλάδο «κουμπώνουν» στο data center της Κοζάνης

ΔΕΗ: Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για ναυτιλία και νομικό κλάδο «κουμπώνουν» στο data center της Κοζάνης

inWellness
d__logo
Πανελλαδικές 2026
Stream newspaper
Υπάρχουν όρια στην οδήγηση; Τι ισχύει για τους ηλικιωμένους και τι εξετάζεται στην Ευρώπη
Έρευνα 05.06.26

Υπάρχουν όρια στην οδήγηση; Τι ισχύει για τους ηλικιωμένους και τι εξετάζεται στην Ευρώπη

Η Ευρώπη εξετάζει ευρύτερες αλλαγές όσον αφορά στην οδήγηση και τους κανόνες κυκλοφορίας, με στόχο να περιορίσει τα τροχαία και να ενισχύσει την ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου

Σύνταξη
Στο εδώλιο ξανά ο Δημήτρης Λιγνάδης
Ελλάδα 05.06.26

Στο εδώλιο ξανά ο Δημήτρης Λιγνάδης

Ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός θα δικαστεί στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών από μηδενική βάση για σεξουαλική κακοποίηση τριών αγοριών.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πνιγμός, η σιωπηλή απειλή
Μέτρα προστασίας 05.06.26

Πνιγμός, η σιωπηλή απειλή

Στην Ελλάδα περίπου 360 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στο νερό, με τους ηλικιωμένους να αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων

Μάρθα Καϊτανίδη
Εγκληματικότητα: Όταν το TikTok γίνεται… στοιχείο δικογραφίας
«Κλειδί» οι αναρτήσεις 05.06.26

Εγκληματικότητα στον Κυβερνοχώρο - Όταν το TikTok γίνεται... στοιχείο δικογραφίας

Η εικόνα του «σκληρού», του επικίνδυνου ή του ατρόμητου αποκτά διαδικτυακή αξία, ακόμα και όταν συνοδεύεται από στοιχεία παρανομίας - Προβάλλουν δημόσια τη δράση τους μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες

Ναταλία Διονυσιώτη
Θεσσαλονίκη: Εκτός φυλακής μέχρι την έφεση ο 42χρονος που πήγε έξω από σπίτι οικογένειας με αλυσοπρίονο
Θεσσαλονίκη 04.06.26

Εκτός φυλακής μέχρι την έφεση ο 42χρονος που πήγε έξω από σπίτι οικογένειας με αλυσοπρίονο

Κρίθηκε ένοχος για απειλή, οπλοφορία και παράνομη παραμονή, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παραμονή του στην ελληνική επικράτεια.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υπάρχουν όρια στην οδήγηση; Τι ισχύει για τους ηλικιωμένους και τι εξετάζεται στην Ευρώπη
Έρευνα 05.06.26

Υπάρχουν όρια στην οδήγηση; Τι ισχύει για τους ηλικιωμένους και τι εξετάζεται στην Ευρώπη

Η Ευρώπη εξετάζει ευρύτερες αλλαγές όσον αφορά στην οδήγηση και τους κανόνες κυκλοφορίας, με στόχο να περιορίσει τα τροχαία και να ενισχύσει την ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου

Σύνταξη
ΕΛΑΣ: Στον καιρό της ακρίβειας ένα πράγμα είναι φτηνό – Οι δικαιολογίες της κυβέρνησης
Το καλάθι δεν βγαίνει 05.06.26

ΕΛΑΣ: Στον καιρό της ακρίβειας ένα πράγμα είναι φτηνό – Οι δικαιολογίες της κυβέρνησης

Για «ακρίβεια Μητσοτάκη» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ και παρουσιάζει τα «άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν» για να στηριχθούν τα νοικοκυριά για μια «ζωή με αξιοπρέπεια»

Σύνταξη
Μίνι απόδραση; Τα gadgets που δεν πρέπει να ξεχάσεις
Τα Νέα της Αγοράς 05.06.26

Μίνι απόδραση; Τα gadgets που δεν πρέπει να ξεχάσεις

Η καλοκαιρινή σεζόν έχει αρχίσει και μπορεί η άδεια να αργεί ακόμα αλλά κάθε σαββατοκύριακο μπορεί να είναι μια μίνι απόδραση! Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχεις τα απαραίτητα!

Σύνταξη
Μάρτιν Σκορσέζε: Ανταρσία στο Χόλιγουντ για τη συμμαχία του με την Τεχνητή Νοημοσύνη – «Αδιανόητη προδοσία»
«Αηδιαστικό» 05.06.26

Μάρτιν Σκορσέζε: Ανταρσία στο Χόλιγουντ για τη συμμαχία του με την Τεχνητή Νοημοσύνη – «Αδιανόητη προδοσία»

Ο Μάρτιν Σκορσέζε συμφώνησε να είναι δημιουργικός σύμβουλος σε εταιρείας Τενητής Νοημοσύνης. Η απόφαση του δεν είχε την υποδοχή που ο ίδιος περίμενε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μουντιάλ 2026: Η FIFA απαγόρευσε τις… βουβουζέλες
Ποδόσφαιρο 05.06.26

Μουντιάλ 2026: Η FIFA απαγόρευσε τις… βουβουζέλες

Οι διαβόητες βουβουζέλες, τα πνευστά όργανα που έγιναν συνώνυμα του... θορύβου στις εξέδρες των Μουντιάλ από το 2010 και μετά, δεν θα κάνουν την εμφάνισή τους στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής.

Σύνταξη
Πανηγυρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι βγήκαμε από την επιτήρηση, αλλά δεν συμπληρώνει ότι έχουμε μπει σε καθοδική πορεία
Editorial 05.06.26

Πανηγυρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι βγήκαμε από την επιτήρηση, αλλά δεν συμπληρώνει ότι έχουμε μπει σε καθοδική πορεία

Το – τυπικό – τέλος της επιτήρησης από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς κάθε άλλο παρά συμπίπτει με μια περίοδο οικονομικής ανάπτυξης για τη χώρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Shein – Temu – AliExpress: Τέλος στα «τζάμπα» μικροδέματα από την Κίνα – Ο Ιούλιος των τελωνειακών δασμών
Αντίστροφη μέτρηση 05.06.26

Τέλος στα «τζάμπα» μικροδέματα από την Κίνα - Ο Ιούλιος των τελωνειακών δασμών

Η ροή των φθηνών δεμάτων, κυρίως από την Κίνα, κατέστη δυνατή σε μεγάλο βαθμό χάρη στον κανόνα «de minimis» της ΕΕ, ο οποίος επέτρεπε την είσοδο πακέτων αξίας κάτω των 150 ευρώ χωρίς την επιβολή τελωνειακών δασμών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στο εδώλιο ξανά ο Δημήτρης Λιγνάδης
Ελλάδα 05.06.26

Στο εδώλιο ξανά ο Δημήτρης Λιγνάδης

Ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός θα δικαστεί στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών από μηδενική βάση για σεξουαλική κακοποίηση τριών αγοριών.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τραμπ: Θα ήταν υπέροχο Πούτιν και Ζελένσκι να συναντηθούν
Κόσμος 05.06.26

Πρώτη αντίδραση Τραμπ στις ανταλλαγές μηνυμάτων Πούτιν - Ζελένσκι: Θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν

Ρωσία και Ουκρανία εμφανίζονται για άλλη μία φορά διατεθειμένες να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου χωρίς ωστόσο να αλλάζει κάτι στο πεδίο της μάχης - Ο Τραμπ ενθαρρύνει τη συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμο Πολιτικό Συμβούλιο – Μηνύματα Ανδρουλάκη στο εσωτερικό και ανακοίνωση «κυβερνητικής ομάδας»
Πολιτική Γραμματεία 05.06.26

Μηνύματα Ανδρουλάκη στο εσωτερικό και η «κυβερνητική ομάδα» του ΠΑΣΟΚ

Τα νέα «καρφιά» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα, η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και τα πρόσωπα-κλειδιά της κυβερνητικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου οι υποκλοπές – Μπαίνουν στην εξίσωση για πρόωρες εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 05.06.26

Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου οι υποκλοπές – Μπαίνουν στην εξίσωση για πρόωρες εκλογές

Τι προκαλεί στο εσωτερικό της ΝΔ η αναζωπύρωση του σκανδάλου των υποκλοπών και πώς συνδέεται με την αναθέρμανση του σεναρίου για εκλογές τον Οκτώβριο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
Cookies