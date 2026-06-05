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Την οδύνη της για τον θάνατο του 82χρονου, ο οποίος έπεσε νεκρός έπειτα από πυροβολισμό του 86χρονου αδελφού στα Τρίκαλα, εκφράζει η οικογένεια του δράστη. Ο 86χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ φέρεται να υποστηρίζει ότι ο πυροβολισμός που στοίχισε τη ζωή του αδελφού του ήταν ατύχημα.

Ως απόρροια μιας βαθιάς διαμάχης που κρατούσε χρόνια, αποδίδει τα αίτια της αδελφοκτονίας στα Τρίκαλα ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος

«Με πολύ μεγάλο σεβασμό στη μνήμη του θανόντος και την υπέρτατη θλίψη της οικογένειάς του και κυρίως της χήρας και των παιδιών του, τόσο ο κατηγορούμενος όσο και η οικογένειά του εκφράζουν την πραγματική οδύνη τους για τον άδικο χαμό του αδελφού και θείου τους. Στον δε παρόντα χρόνο και δεδομένου του βαρύτατου πένθους των οικείων του θανόντος, η υπεράσπιση αποφάσισε να μην δημοσιοποιήσει οτιδήποτε σε σχέση με την περιγραφή του τραγικού γεγονότος από τον ίδιο πριν αυτή διατυπωθεί αρμοδίως ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Τέλος, φρονούμε ότι η τελική Κρίση της Δικαιοσύνης (δια της αποφάσεώς της κατά το χρόνο που η υπόθεση θα εκδικασθεί επ’ ακροατηρίω) θα γίνει σεβαστή απ’ όλους και ευελπιστούμε ότι θα φέρει εκ νέου τη γαλήνη στις δύο οικογένειες», δήλωσε εκ μέρους της οικογένειας ο ένας εκ των δικηγόρων στο trikalavoice.gr.

Σημειώνεται ότι το τραγικό περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης.

Γειτόνισσα που βρέθηκε στο σημείο περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τον πυροβολισμό. «Άκουσα ένα δυνατό μπαμ! Σαν να έσκασε κάτι δίπλα μου… Βγαίνω έξω και τον βλέπω κάτω, μέσα στα αίματα», ανέφερε.

Τρίκαλα: Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος

Τι

Ως απόρροια μιας βαθιάς διαμάχης που κρατούσε χρόνια, αποδίδει τα αίτια της αδελφοκτονίας στα Τρίκαλα ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Δημήτρης Σαμαρτζής, σύμφωνα με το trikalaopinion.gr. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του, η οικογένεια του 82χρονου θεωρεί ότι πίσω από το έγκλημα βρισκόταν ένα «άσβεστο μίσος», το οποίο είχε τις ρίζες του σε παλαιότερη επιχειρηματική συνεργασία των δύο αδελφών, η οποία κατέληξε στα δικαστήρια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν στοιχεία που ενισχύουν την πεποίθηση της οικογένειας ότι η πράξη δεν ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος, όπως υποστηρίζει ο φερόμενος δράστης, αλλά προμελετημένη ενέργεια. Ειδικότερα, σημείωσε ότι ο 86χρονος διατηρούσε καραμπίνα, παρότι δεν ήταν γνωστό ότι ασχολούνταν με το κυνήγι, ενώ, κατά τους ισχυρισμούς της οικογένειας, περίμενε το θύμα στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Τα αδέλφια είχαν παλιά διαμάχη

Τα δύο αδέρφια είχαν χρόνιες διαφορές, σύμφωνα με αναφορές στο trikalavoice.gr, και οι τσακωμοί τους ήταν συχνοί. Το θύμα διατηρούσε μια από τις πιο γνωστές επιχειρήσεις στον χώρο της οικοδομής στα Τρίκαλα. Ο δράστης φέρεται να συναντήθηκε μαζί του στην πυλωτή της πολυκατοικίας που διέμενε σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Μέλη της οικογένειας του θύματος μιλώντας στο trikalavoice.gr αναφέρουν ότι «το φονικό είναι απότοκος της παλιάς διαμάχης μεταξύ των αδερφών». Κατά το ίδιο μέσο, η διαμάχη των δύο είχε ξεσπάσει πριν από 25 χρόνια όταν και «έσπασαν» την επιχείρησή τους στα δύο. Οι σχέσεις τους, όπως αναφέρουν άνθρωποι του περιβάλλοντός τους δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ, παρά το ότι τα παιδιά τους, το καθένα από την πλευρά του, συνεργάζονταν μεταξύ τους.