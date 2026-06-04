Τρίκαλα: Άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του
Το επεισόδιο μεταξύ των δύο αδελφών φέρεται να εκτυλίχθηκε στην πιλοτή οικοδομής όπου διέμεναν - Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας στα Τρίκαλα
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Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στα Τρίκαλα, όπου ένας ηλικιωμένος άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά τον αδελφό του, ο οποίος κατέληξε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.
Το αιματηρό επεισόδιο φέρεται να εκτυλίχθηκε σε κεντρική περιοχή της πόλης πίσω από το Τζαμί
Το επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalanews.gr, το επεισόδιο φέρεται να εκτυλίχθηκε σε κεντρική περιοχή της πόλης πίσω από το Τζαμί, στην πιλοτή οικοδομής όπου διέμεναν δύο αδέλφια ηλικίας άνω των 80 ετών.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας από τους δύο φέρεται να πυροβόλησε τον αδελφό του, ο οποίος διακομίστηκε με σοβαρά τραύματα στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων. Θύτης και θύμα φέρονται να είχαν χρόνιες διαφορές, ενώ κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για συχνούς καυγάδες μεταξύ τους.
Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, ενώ αναμένεται η επίσημη ενημέρωση για την υπόθεση.
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