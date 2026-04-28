Το δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, ο 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο στο Πάρκο Ασυρμάτου.

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε το πρωί της Τρίτης (28/4) στο Ναυτοδικείο Πειραιά, φορώντας αλεξίσφαιρο και με σκυμμένο κεφάλι, προκειμένου να απολογηθεί.

Έμεινε για περίπου 3,5 ώρες στα γραφεία του ανακριτή και υποστήριξε ότι τραυμάτισε τον 27χρονο κατά τη διάρκεια της συμπλοκής στον Άγιο Δημήτριο, χωρίς να αντιληφθεί πως το πλήγμα ήταν θανατηφόρο, καθώς έπληξε την καρδιά. Παραδέχθηκε ότι γνώριζε πως τον είχε τραυματίσει, όχι όμως ότι του προκάλεσε τον θάνατο. Το μαχαίρι το είχε για λόγους άμυνας επειδή φοβόταν το θύμα και, όπως ισχυρίστηκε, δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή.

Τι ισχυρίστηκε ο 20χρονος

«Ζητώ συγγνώμη στην οικογένεια. Νιώθω συντετριμμένος. Βρεθήκαμε πρώτη φορά από κοντά. Είχαμε μιλήσει στο παρελθόν στο τηλέφωνο. Συναντηθήκαμε σε δημόσιο χώρο και σε ώρα που έχει κόσμος. Δεν είχα την πρόθεση να τον σκοτώσω και το μαχαίρι το είχα για λόγους άμυνας. Ήταν ένα ραντεβού για να μιλήσουμε σχετικά με τη συμπεριφορά του στην κοπέλα μου. Λογοφέραμε και φοβήθηκα και δεν κατάλαβα πως έβγαλα το μαχαίρι. Δεν κατάλαβα ότι τον σκότωσα. Νόμιζα ότι τον τραυμάτισα», υποστήριξε σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Διακοπή της δίκης των «τριών»

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι για υπόθαλψη στην υπόθεση είναι η 20χρονη σύντροφος του δράστη, ένας 21χρονος φίλος του που ήταν μπροστά στη συμπλοκή και ακόμη μία συνομήλικη φίλη. Και οι τρεις το πρωί της Δευτέρας (27/4) βρέθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να δικαστούν, ωστόσο το δικαστήριο διέκοψε για τις 20 Μαΐου.