Αυτό είναι το σπίτι-τρώγλη που ζούσαν τα έξι παιδιά στο Περιστέρι
Τόσο τα δυο αγοράκια όσο και τα τέσσερα κοριτσάκια ζούσαν σε ένα σπίτι στο Περιστέρι που ήταν μέσα σε ακαθαρσίες και είχαν να κάνουν μπάνιο πάρα πολύ καιρό.
Σε αυτό το μικρό δώμα στο Περιστέρι, το οποίο δεν είχε ούτε φως ούτε νερό, ζούσαν οι δυο γονείς με τα έξι παιδιά τους.
Το βράδυ της Τρίτης έγινε επιχείρηση από την ομάδα ΔΙΑΣ στο συγκεκριμένο δώμα στο Περιστέρι που εντόπισε στο σπίτι τα έξι παιδιά κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής. Τόσο τα δυο αγοράκια όσο και τα τέσσερα κοριτσάκια ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες και είχαν να κάνουν μπάνιο πάρα πολύ καιρό.
Τα μέλη της οικογένειας αρκετές φορές έκαναν μπάνιο σε σπίτια γειτόνων τους ενώ όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, ακόμα και οι γονείς των παιδιών κυκλοφορούσαν βρώμικοι.
Μάλιστα, αντί για κουρτίνες στο παράθυρο του δωματίου είχαν τοποθετήσει μαύρες σακούλες σκουπιδιών.
Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση στο Περιστέρι
Η υπόθεση παραμέλησης αποκαλύφθηκε ύστερα από ανώνυμη καταγγελία για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των παιδιών σε δώμα πολυκατοικίας. Οι γονείς βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.
Οι δύο γονείς, ηλικίας 37 και 33 ετών, συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.
ΝΑ σημειωθεί ότι το 2021 είχε διαταχθεί από εισαγγελέα η προσωρινή αφαίρεση της επιμέλειας των παιδιών από τους γονείς τους. Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα τα παιδιά επέστρεψαν στην οικογένεια, έπειτα από παρακολούθηση της υπόθεσης από ψυχολόγο.
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προηγηθεί ακόμη δύο καταγγελίες από το Χαμόγελο του Παιδιού, ενώ τα ανήλικα φέρεται εδώ και καιρό να μην παρακολουθούσαν ούτε το σχολείο.
